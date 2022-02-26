Последний самурай: Удивительная история, по которой сняли известный фильм

Том Круз в роли самурая и его исторический прототип.

Флот Мэтью Пэрри (США) прибыл к берегам Японии. Фрагмент картины. | Фото: ru.wikipedia.org.

Молодой император Мэйдзи (Муцухито). | Фото: ru.wikipedia.org.

Французские военные специалисты перед отправкой в Японию, 1866 год. | Фото: en.wikipedia.org.

Том Круз в роли капитана Олгрена. | Фото: blog.gaijinpot.com.

Сражение императорских войск и самураев. Скриншот из игры Total War: Shogun 2 - Fall Of The Samurai. | Фото: gamona.de.

Битва за гору Табарудзака. Самураи справа, у них огнестрельное оружие, а их офицеры одеты в европейские мундиры. | Фото: ru.wikipedia.org.

Солдаты Сёгуната Токугава на марше, 1864 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Руководитель восстания самураев Сайго Такамори со своими офицерами. | Фото: sarkisarslanian04.blogspot.com.

Имперские войска высаживаются в Йокогаме и готовятся идти в поход против восстания Сацума, 1877 год. | Фото: firedirectioncenter.blogspot.com.

Жюль Брюне – французский офицер, участник гражданской войны в Японии. | Фото: en.wikipedia.org.

Самураи, одетые в западный костюм. | Фото: all-nationz.com.