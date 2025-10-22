Что означают буквы и цифры на шляпках болтов, и почему на них стоит обращать внимание

При покупке болтов следует обращать внимание на маркировку, указанную на шляпке / Фото: chel.pulscen.ru

Буквы или другие обозначения в верхней части - клеймо производителя / Фото: drive2.ru

Внизу обозначается класс прочности / Фото: chel.pulscen.ru

Иногда встречаются болты вообще без каких-либо обозначений или присутствует только одно из них / Фото: walmart.com

На специальных болтах повышенной прочности указывается больше информации / Фото: materialexpert.ru





1. клеймо производителя;









2. номер плавки;









3. класс прочности;









4. S – шестигранный высокопрочный болт;





5. ХЛ – для холодных климатических условий.