Что означают буквы и цифры на шляпках болтов, и почему на них стоит обращать внимание

Очень часто, приобретая болты, никто не смотрит на надписи, сделанные на их шляпках. Дело в том, что многие из нас просто не понимают, что это за цифры и буквы и зачем они там сделаны. В действительности же информация эта нужная и знать ее полезно.
При покупке болтов следует обращать внимание на маркировку, указанную на шляпке / Фото: chel.
Буквы или другие обозначения в верхней части - клеймо производителя / Фото: drive2.ru
У этих изделий есть различные маркировки и обычно они указываются непосредственно на упаковке. А вот при покупке болтов без нее, россыпью, видны лишь символы на шляпках. Сверху есть буквы – клеймо производителя. Каждый завод на свой продукт обязан ставить такое клеймо.
Внизу обозначается класс прочности / Фото: chel.pulscen.ru
Внизу обозначен класс прочности. Согласно ГОСТу 1759.4-87, есть одиннадцать категорий от 3,6 до 12,9. Одинаковые по длине и диаметру болты с разным классом прочности способны выдерживать разные нагрузки. Иногда они отличаются в разы.
Иногда встречаются болты вообще без каких-либо обозначений или присутствует только одно из них / Фото: walmart.com
Иногда встречаются болты вообще без каких-либо обозначений или присутствует только одно из них. Их приобретать нежелательно, но если иного выхода нет, тогда лучше их применить там, где нагрузка минимальная. Не понятно, был ли производителем соблюден ГОСТ.
На специальных болтах повышенной прочности указывается больше информации / Фото: materialexpert.ru
Кроме обычных есть и специальные болты высокой прочности. На их шляпках размещено больше информации.серьезные нагрузки. Маркировка таких болтов означает следующее:
- 1. клеймо производителя;
- 2. номер плавки;
- 3. класс прочности;
- 4. S – шестигранный высокопрочный болт;
- 5. ХЛ – для холодных климатических условий.
При покупке болтов изучать такую информацию действительно очень полезно, тогда нетрудно будет определиться, какое же изделие подходит именно вам.
