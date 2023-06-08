Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Румынский фотограф Микаэла Норок известна благодаря своему потрясающему фотопроекту «Атлас красоты», который позволяет увидеть красоту обычных женщин в естественном окружении — в местах, где они живут и работают.



Недавно Микаэла побывала в Индии, откуда привезла фотографии местных жительниц, излучающих самобытную и естественную красоту. По словам фотографа, многие женщины в Индии подвергаются дискриминации и их жизнь очень трудна, но тем не менее они являются невероятным примером силы и красоты.











Трущобы и элитные районы, пыльная пустыня Тар и Раджастхан, колониальные аллеи Мумбая и берега священной реки Ганг — везде Михаэла встречала и фотографировала удивительных женщин.



Мумбай

Мумбай

Насик

Гоа

Варанаси

Пуна

Мумбай

Джодхпур

Мумбай

Раджастхан

Пушкар

Пушкар

Дели

Мумбай

Амритсар

Гоа

Пушкар

Дели

Мумбай

Мумбай

Мумбай