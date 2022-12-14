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Актёры рядом с популярными персонажами, которых они сыграли

Ард Гелинк (Ard Gelinck) известен постоянным читателям Бугаги как нидерландский графический дизайнер, который умеет объединять прошлое и настоящее, показывая нынешних знаменитостей вместе со своими юными "версиями". В этот раз он решил разделить неразделимое и сопоставить две актёрские стороны — роль и исполнителя — разместив их для сравнения рядом друг с другом.








Актёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиАктёры рядом с популярными персонажами, которых они сыграли

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Актёры рядом с популярными персонажами, которых они сыграли

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Актёры рядом с популярными персонажами, которых они сыгралиПодписаться на мой Instagram
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