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Загадки параллельных миров: Как сломанная стена в доме открыла дверь в иной мир


Что находилось за сломанной стеной небольшого дома?

Что находилось за сломанной стеной небольшого дома?

Кажется, нет ничего банальнее и скучнее ремонта в собственном доме. Но иногда тяга к перепланировке может привести к неожиданному результату. Когда в 1963 году турецкий подданный решил отремонтировать собственное жилище, он даже представить себе не мог, что именно увидит за обломками стены. Впрочем, это открытие потрясло не только владельца дома.

Дверь в другой мир


Так выглядел полуподземный город в «Звёздных войнах». / Фото: www.myboardingpass.it

Так выглядел полуподземный город в «Звёздных войнах». / Фото: www.myboardingpass.it

 

Иногда результаты деятельности человека поражают куда больше, чем фантастика. Герой «Звёздных войн» Люк и его родственники жили под землёй. Зрители воспринимали это, как фантастику, хотя съемки полуподземного городка проводились в Тунисе, во вполне реальном месте с подземными туннелями и помещениями. Оказывается, подобных подземных жилищ на сегодня открыто уже довольно много. Самое большое из них стало местом паломничества туристов не так давно, всего несколько десятилетий назад.
Иногда чудеса прячутся прямо за стенами дома. / Фото: www.mnstatic.com

Иногда чудеса прячутся прямо за стенами дома. / Фото: www.mnstatic.com

 

Житель небольшого посёлка Деринкую в Турции в 1963 году решил сделать ремонт в своем подвале. Его смущал небольшой потом свежего воздуха, проникавший из-за стены.
Вооружившись необходимыми инструментами, мужчина стал камень за камнем разбирать проблемную стену.

В какой-то момент он понял, что поток свежего воздуха стал сильнее, а рухнувшая стена открыла вход в настоящее подземное царство. Это был не бункер и не подвал, это был ход, ведущий в большой подземный город! Благодаря ремонту, владелец дома открыл тот самый подземный город, который сегодня считается самым большим из найденных подземных комплексов.
Примерная схема Деринкую. / Фото: www.livejournal.com

Примерная схема Деринкую. / Фото: www.livejournal.com

 

Уже через два года, когда учёные завершили свои первые изыскания в удивительном городе, комплекс стал доступен для посещения туристами.

Подземный город


Деринкую - целый подземный комплекс, где когда-то жили люди. / Фото: www.yablor.ru

Деринкую - целый подземный комплекс, где когда-то жили люди. / Фото: www.yablor.ru

 

Уникальный город обнаружен в том же регионе Каппадокия в Турции, где уже были открытые подземные поселения. Однако их масштаб несравним с подземным городом Деринкую.

Город располагается в нескольких ярусах на глубине порядка 65 метров. Вся система устроена таким образом, чтобы жители города могли максимально избегать контакта с внешним миром. Все помещения соединяются между собой туннелями и переходами, а подача свежего воздуха осуществляется через грамотно спроектированную систему вентиляции. На самом нижнем ярусе обеспечивается доступ к грунтовым водам.
Подземный город. / Фото: www.blog.biletbayi.com

Подземный город. / Фото: www.blog.biletbayi.com

 

Согласно тем сведениям, которые могли почерпнуть исследователи во время раскопок, отдельные помещения выполняли функции не только жилья. В подземном Деринкую была школа, церковь, склады с огромными запасами продовольствия, оружейные комнаты. Особое удивление вызвал и тот факт, что жители города содержали под землёй крупных животных, а в отдельных помещениях до сих пор находятся внушительные прессы для отжима масла.Считается, что Деринкую проживало порядка 20 000 человек одновременно.
Подземный город имеет множество помещений и собственную вентиляционную систему. / Фото: www.helionews.ru

Подземный город имеет множество помещений и собственную вентиляционную систему. / Фото: www.helionews.ru

 

Переходы, соединяющие все помещения между собой, очень отличаются друг от друга. Есть те, где могут пройти сразу несколько человек, а в других трудно протиснуться даже одному, да и то не в полный рост.

Загадка постройки


Каждое помещение имело своё предназначение. / Фото: www.livingnomads.com

Каждое помещение имело своё предназначение. / Фото: www.livingnomads.com

 

Причина, по которой понадобилось строительство этого города, до сих пор остаётся загадкой. Существует предположение о том, что начало строительство датируется VIII—VII вв до н.э., а строили город огнепоклонники. Данная версия косвенно подтверждается упоминанием подземных городов в «Вендмдаде», священной книге зороастрийцев.

И уже в V веке нашей эры христиане стали пользоваться подземными городами, чтобы укрываться во времена гонений со стороны различных недоброжелателей, в том числе мусульман.
Стены подземного города не разрушились за тысячи лет. / Фото: www.wikimedia.org

Стены подземного города не разрушились за тысячи лет. / Фото: www.wikimedia.org

 

Строительным материалом для города служил вулканический туф, в котором и были вырезаны все помещения и переходы. Самое удивительное, что спустя тысячелетия с момента постройки в городе отсутствуют какие-либо следы разрушения. Согласно исследованиям, подземный Деринкую расширяли и обустраивали через много веков после его постройки.
Такую дверь открыть снаружи будет непросто. / Фото: www.tilestwra.com

Такую дверь открыть снаружи будет непросто. / Фото: www.tilestwra.com

 

Вся система переходов рассчитана не только на обычную жизнь, но и на то, чтобы максимально оградить его от непрошенных гостей. Некоторые переходы и помещения даже имеют тяжёлые круглые двери, созданные из цельного камня. Своей формой они очень похожи на жернова. Открыть подобную «дверь» возможно только изнутри благодаря усилиям, как минимум, двух человек.
Здесь всё было создано для длительного проживания. / Фото: www.helionews.ru

Здесь всё было создано для длительного проживания. / Фото: www.helionews.ru

 

Весь подземный комплекс имеет много хорошо замаскированных выходов, некоторые из которых находятся на расстоянии нескольких километров от самого поселения.

Исследования этого уникального города продолжаются и сегодня, так как приведены в порядок пока 8 этажей. Однако учёные сходятся во мнении, что вполне могут быть ярусы, находящиеся ещё глубже.

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Загадки параллельных миров: Как сломанная стена в доме открыла дверь в иной мир

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Загадки параллельных миров: Как сломанная стена в доме открыла дверь в иной мирПодписаться на мой Instagram
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