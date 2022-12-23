Очень необычные криминальные истории

Бывают случаи, когда полиции приходится спасать людей от опасных животных, скажем, случайно выбравшейся на свободу змеи или сбежавшего из зоопарка тигра. Здесь вы найдёте 10 историй о животных, которые попали в совершенно другую ситуацию – все они были «арестованы» за конкретные правонарушения, от бродяжничества до шпионажа…
Лоренцо — участник наркокартеля
Попугай Лоренцо попался в сети правосудия в Колумбии. Он был только одним из 1 700 сородичей, натренированных наркоторговцами стоять на шухере и при виде приближающихся полицейских кричать по-испански «Беги, беги, пока не поймали».
Тем не менее, полиция распознала хитрость и арестовала Лоренцо прямо на месте преступления, попутно изъяв 200 единиц оружия, ворованный мотоцикл и кучу наркотиков. Вместе с Лоренцо «повязали» четырёх человек и двух других птиц.
Кот-домушник по кличке Оскар
В полицейской сводке Оскар характеризовался как животное «упитанное и агрессивное». Этот кот был арестован в Швеции за то, что «терроризировал» домашних котов, являясь «в гости» без приглашения и отбирая у них еду.
После «ареста» и осмотра «подозреваемого», полиция решила, что для бездомного он выглядит слишком ухоженным. Поэтому решено было подержать мохнатого бандита в участке, пока не удастся отыскать его хозяина. К счастью для Оскара, хозяин нашёлся (в противном случае его бы усыпили).
Голубь-шпион
Пакистанского голубя обнаружил один житель Пенджаба (Индия) и тут же позвонил в полицию. Может показаться странным, что индус смог распознать чужака в птице, однако пакистанские голуби действительно отличаются своим белым окрасом.
После более детального осмотра на лапке голубя обнаружилось кольцо с выгравированными на нём адресом и номером телефона. Птицу обвинили в шпионаже и «посадили под арест».
Корова-убийца
В 2005 году в Лагосе (Нигерия) арестовали корову. Животное обвинялось в убийстве водителя автобуса, остановившегося на обочине по малой нужде. Корова подошла к своей жертве со спины, сбила с ног, стала пинать и бодать рогами, пока мужчина не скончался. Потом корова перешла в наступление на других прохожих, но тут подоспела полиция и обезвредила преступницу.
Бобби – индус в Пакистане
Бобби – индийская обезьяна, преступление которой заключалось в «нелегальном» пересечении индийско-пакистанской границы. В отличие от Бхола, Бобби был диким (он получил имя уже после ареста), никто не пытался провезти его контрабандой. Он просто прогуливался и забрёл на пакистанскую территорию.
Когда местные обнаружили непрошеного гостя, то сначала попытались поймать его своими силами, но не смогли и обратились к властям. Полиция штата Пенджаб схватила «нарушителя», взяла под стражу и передала в зоопарк.
Кот-контрабандист
Не так давно в одной из тюрем на северо-востоке Бразилии был арестован кот. До этого он был неоднократно замечен тюремным начальством, но никаких подозрений не вызывал.
Но однажды один из охранников заметил, что к брюшку животного привязан мешочек, в котором оказался мобильный телефон и зарядка к нему, несколько маленьких ножовок и другие инструменты, явно предназначенные для подготовки к побегу.
Выяснилось, что этого кота вырастили заключённые. Во время свиданий кота подбирали члены их семей, а потом выпускали у тюрьмы, и животное возвращалось домой с «бандеролью».
Бродяга Гоша
Макаку по имени Гоша купила состоятельная семья из российского города Бийска. Поначалу Гоша был очень славный, но, повзрослев, стал совершенно неуправляем и, в конце концов, его выставили за дверь.
После жизни в достатке Гоша оказался на улице, познакомился с местными бомжами и несколько месяцев жил с ними в заброшенном здании. Потом в дом нагрянула милиция, арестовала всех обитателей, включая Гошу, и всей честной компании были выдвинуты обвинения в бродяжничестве.
Депортировать Гошу было слишком дорого, поэтому решено было отправить его в новосибирский зоопарк.
Слон-нелегал по прозвищу Бхола
Слона по кличке Бхола арестовали, когда хозяин пытался перевезти его через границу индийского штата Прадеш, где он надеялся вылечить животное. Оказалось, что до этого слон столкнулся с грузовиком, был ранен и почти ослеп.
В полицейском участке Бхола быстро стал любимцем местной детворы, а его хозяин в суде так и не объявился, побоявшись бумажной волокиты. Позже суд передал слона центру по спасению диких животных WildlifeSOS.
Обезьяна Муки
Полиция Флориды посадила обезьянку Муки под домашний арест за то, что она покусала двух человек, пытавшихся её погладить. Хозяин предупреждал незнакомцев, что животное может отреагировать на «нежности» самым непредсказуемым образом, особенно когда кругом снуют автомобили и пугают обезьянку. Тем не менее, отвечать перед законом всё равно пришлось.
Домашний арест продлился 30 дней, пока власти выясняли, не болен ли Муки бешенством. Хозяин «преступника» был очень расстроен, поскольку у Муки были сделаны все необходимые прививки, и вообще до этого момента он был образцово-показательной обезьяной. К тому же, из-за этой неприятности бедняга Муки был вынужден отпраздновать под арестом свой 20-летний юбилей!
Волшебный козёл
У этого арестанта вообще не было имени. Его взяли под стражу в 2009 году в Нигерии как соучастника грабежа.
Свидетели утверждали, что несколько мужчин пытались вскрыть чужую машину. Почти всех полиции удалось взять на месте преступления, только один сбежал. Когда полиция догнала беглеца, оказалось, что это… козёл.
Полиция поразмыслила и пришла к выводу, что, по всей видимости, неизвестный соучастник преступления при помощи магии превратился в козла, чтобы избежать наказания (но не тут-то было!). В конце концов, козёл был продан на устроенном полицией аукционе за 300 найра (или около двух долларов).
Перевод - Лина Скок
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