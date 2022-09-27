Магия белых картин испанского художника, которые будоражат сознание миксом из фантазий и реальности

Как оказалось, живописные работы можно создавать совсем необязательно разноцветными красками. И современный испанский художник Алекс Алемани - в этом весьма преуспел. Его полотна из белой серии впечатляют не менее, чем множество работ, выполненных художником в красочной палитре, которые будоражат сознание миксом из фантазий, грёз и реальности. Итак, сегодняшняя наша публикация - для любителей неординарной живописи, магии, таинственных загадок и интриг.
Алекс Алемани (Alex Alemany) (1943) - испанский художник известный всему миру не только как великолепный мастер магического реализма, но и как талантливый портретист. В своё время мастерство живописи он осваивал в Королевской художественной академии в Валенсии. Позже перенимал опыт именитых мастеров в художественных мастерских Парижа и Национальной портретной галерее в Лондоне.
Алекс Алемани - известный современный испанский художник.
Алемани, сформировавшись как творческая личность на примере лучших европейских образцов изобразительного искусства, развивал свою карьеру под влиянием различных художественных тенденций. Находясь в состоянии творческих скитаний, молодой художник перепробовал несколько авангардных и академических направлений, глубоко погружаясь в основы каждого из них, пока не нашел свой собственный язык и стиль, наиболее соответствующий его чувствительной поэтической натуре.
Кукловод. / Автопортрет. Автор: Алекс Алемани.
Так, сам того не ожидая, Алекс обрёл то, к чему стремятся все настоящие художники. Яркий, сильный, выразительный, совершенно неповторимый стиль, в котором мастер сумел совместить и «примирить» противоречивые порывы своей души, заставил говорить об Алемани весь художественный мир. И уже много лет его работы пользуются большим спросом у публики и находятся в самых престижных выставочных залах мира и в многочисленных частных собраниях коллекционеров.
Белая серия (Serie blanca) Алекса Алемани.
Белая живописная симфония
На сегодняшний день творчество мэтра заключает в себе несколько циклов: магический реализм, белая серия, портретная живопись, женские образы в стиле "ню".
Белая серия (Serie blanca) Алекса Алемани.
Белая серия (Serie blanca) Алекса Алемани представлена в ряде работ, где художник, виртуозно владея искусством передачи тончайших оттенков белого цвета, игрой форм и фактур, наделяет обычные предметы живой силой и таинственным глубоким смыслом.
Белая серия (Serie blanca) Алекса Алемани.
Глядя на эти работы, хочется бесконечно всматриваться в пространство, находя все новые и новые детали, созвучные психо-эмоциональному настроению. Формы и образы, оживая в нашем сознании, возникают как будто из ниоткуда и рассказывают увлекательную историю своего перевоплощения.
Белая серия (Serie blanca) Алекса Алемани.
Что касается технических приемов, то художник на одном картинном пространстве виртуозно совмещает классическую тонкую манеру письма с густыми выразительными мазками в стиле импрессионизма, что эффектно создаёт впечатление объёмного изображения.
Белая серия (Serie blanca) Алекса Алемани.
Белая серия (Serie blanca) Алекса Алемани.
«Магический реализм» от Алекс Алемани
Уникальный стиль автора принято называть «магическим реализмом». В нём он буквально сплетает воедино миры, порождённые мировоззрением и порывами своей поэтической души. В каждой его работе мы можем наблюдать романтичный, сказочный, фэнтезийный контекст, где повседневные предметы становятся причудливыми, уносящими воображение в какие-то заоблачные дали.
Магический реализм от Алекса Алемани.
Но, как бы там ни было, за эфемерной занавесью его полотен, как правило, проступают глубокие, серьёзные и совершенно реальные образы, синтезированные из обыденности. Кажется, что он закручивает свои сюжеты в "бесконечную спираль жизни", смешивая цвета, оттенки и формы.
Магический реализм от Алекса Алемани.
"Человек уже сам не может понять тот мир, который он сотворил", - так объясняет художник стремление показать в своем творчестве загадочный мир, придуманный им.
Магический реализм от Алекса Алемани.
Портретная живопись
Портрет испанского художника Гойя. / Портрет английской королевы Елизаветы. Автор: Алекс Алемани.
Алекс Алемани также является отличным мастером и портретного жанра. Он написал множество портретов известных людей от королей и президентов до художников и актёров кино. Мастер старается трепетно передать не только физическое сходство, но и самые тонкие черты характера портретируемого.
Портрет испанского актёра Феррандиса. / Портрет режиссёра и актёра Вуди Аллена. Автор: Алекс Алемани.
Двое. Автор: Алекс Алемани.
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