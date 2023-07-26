Представительницы прекрасного пола невысокого роста нередко сталкиваются с проблемой, когда понравившаяся вещь, в частности футболка, оказывается слишком длинной.
В этом случае не следует отказываться от приобретения одежды, ведь решить проблему в домашних условиях можно буквально за пару минут.
Примерьте футболку и определите, на какую длину ее необходимо укоротить.
Разложите футболку на столе, совмещая боковые швы. Проведите новую линию нижнего края. Отступите от намеченной линии 2,5-3 см вниз и проведите вторую линию. Это действие необходимо для красивого оформления подгибки.
Излишки ткани под второй линией срежьте. Выверните футболку на изнаночную сторону. Подгибку отверните на лицевую сторону и зафиксируйте портновскими иголками.
Еще раз отверните подгибку на лицевую сторону и проложите узкую зигзагообразную строчку. Проутюжьте изделие.
В результате работы получится аккуратный эластичный шов со ступенькой, который будет абсолютно незаметен с лицевой стороны футболки.
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Как легко укоротить футболку
Представительницы прекрасного пола невысокого роста нередко сталкиваются с проблемой, когда понравившаяся вещь, в частности футболка, оказывается слишком длинной.
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