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Как легко укоротить футболку

Представительницы прекрасного пола невысокого роста нередко сталкиваются с проблемой, когда понравившаяся вещь, в частности футболка, оказывается слишком длинной.

В этом случае не следует отказываться от приобретения одежды, ведь решить проблему в домашних условиях можно буквально за пару минут.
Примерьте футболку и определите, на какую длину ее необходимо укоротить.

Как легко укоротить футболку

Разложите футболку на столе, совмещая боковые швы. Проведите новую линию нижнего края. Отступите от намеченной линии 2,5-3 см вниз и проведите вторую линию. Это действие необходимо для красивого оформления подгибки.

Как легко укоротить футболку

Излишки ткани под второй линией срежьте. Выверните футболку на изнаночную сторону. Подгибку отверните на лицевую сторону и зафиксируйте портновскими иголками.

Как легко укоротить футболку

Еще раз отверните подгибку на лицевую сторону и проложите узкую зигзагообразную строчку. Проутюжьте изделие.

Как легко укоротить футболку

В результате работы получится аккуратный эластичный шов со ступенькой, который будет абсолютно незаметен с лицевой стороны футболки.

Как легко укоротить футболку
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Футболкашитьё

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