Что за альтернативный вариант надежных окон вместо пластика и дерева придумали в Финляндии

В чем вопрос

В процессе эксплуатации деревянные рамы рассыхаются, а пластиковые конструкции выходят из строя / Фото: polarispartsdistributors.com

финны решили перейти на новый уровень изготовления оконных конструкций, объединив два материала – древесину и пластик / Фото: aiswindows.com

В отличие от пластиковых и деревянных окон, альтернативный вариант более экологичный и безопасный / Фото: ua-vk.ru

Первая оконная створка с одинарным стеклопакетом сделана из стандартного профиля ПВХ, а вторая – из настоящей карельской березы / Фото: newstop.info

Внутренняя сторона обрабатывается краской на водной основе, поэтому не оказывает отрицательного воздействия на организм человека / Фото: 7lestnic.com