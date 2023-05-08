Что за альтернативный вариант надежных окон вместо пластика и дерева придумали в Финляндии

В Финляндии есть как деревянные, так и пластиковые окна, и никто от них полностью не отказывался. Но финны придумали и третий вариант конструкций, которые позволить себе могут не все. Окна выходят немного дороже, но зато они более надежные и безопасные.
В чем вопрос
В процессе эксплуатации деревянные рамы рассыхаются, а пластиковые конструкции выходят из строя / Фото: polarispartsdistributors.com
То, что пластик не экологичен, как и дерево, пропитанное лаком и другими средствами для увеличения его эксплуатационного срока, это вполне понятно. К тому же, какой бы ни была совершенной технология изготовления рам из древесины, со временем они требуют ремонта (дерево разбухает или рассыхается, лаковое покрытие облазит).
финны решили перейти на новый уровень изготовления оконных конструкций, объединив два материала – древесину и пластик / Фото: aiswindows.com
В итоге финны решили перейти на новый уровень изготовления оконных конструкций, объединив два материала – древесину и пластик. Получается комбинированный вариант из пластика, алюминия и дерева.
В отличие от пластиковых и деревянных окон, альтернативный вариант более экологичный и безопасный / Фото: ua-vk.ru
Блок оконной рамы производится из древесины термостабилизированной. Она во много слоев покрывается лаком и ламинируется. С наружной стороны рама покрыта профилем из алюминия. Этот материал защищает дерево от внешних природных факторов.
Первая оконная створка с одинарным стеклопакетом сделана из стандартного профиля ПВХ, а вторая – из настоящей карельской березы / Фото: newstop.info
Первая оконная створка с одинарным стеклопакетом сделана из стандартного профиля ПВХ. А вот вторая – из настоящей карельской березы, которая предварительно была высушена и покрыта краской, но основа этой краски водная. В результате внутренняя сторона не обрабатывается вредными химическими смесями, а значит, не оказывает нежелательного воздействия на организм человека. Наружная же сторона надежно защищена от различных негативных факторов.
Внутренняя сторона обрабатывается краской на водной основе, поэтому не оказывает отрицательного воздействия на организм человека / Фото: 7lestnic.com
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