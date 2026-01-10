8 самых больших краудфандинговых кампаний в истории

Ежедневно в мире запускаются сотни краудфандинговых кампаний. Одни так и остаются незамеченными интернет-сообществом, тогда как другие собирают буквально в считаные дни сумму, существенно превышающую необходимый бюджет. В нашем обзоре восемь самых крупных и, пожалуй, самых успешных проектов в истории краудфандинга.

Наиболее профинансированная кампания в истории краудфандинга принадлежит многопользовательской онлайн-игре под названием Star Citizen. В 2012 году на Kickstarter была начата кампания с целью собрать 500 000 долларов. После того как кампания закончилась, финансирование продолжилось через веб-сайт игры. По состоянию на август 2015 года сумма достигла колоссальных 88 млн долларов.Полная бета-версия Star Citizen должна была быть выпущена в конце 2014 года, но дату перенесли минимум на 2016 год. Дэвид Своффорд, представитель разработчика Cloud Imperium Games, заявил, что сроки были перенесены, поскольку никто никогда не пытался создать игру такого масштаба.Как правило, команда разработчиков больших игр получает единовременно крупную сумму денег и тратит годы на создание игры. Но Star Citizen — краудфандинговый проект, поэтому разработчики не могут так поступить: весь процесс разработки должен быть открытым, ведь инвесторами являются игроки. Сейчас доступен модуль боев на космических кораблях, социальный модуль будет опубликован в ближайшее время, а модуль шутера от первого лица выйдет через несколько недель.Мало кто может предположить, что многие люди хотели бы завести собственную пасеку, но проект Flow Hive доказал обратное, собрав 12 млн долларов на Indiegogo.Новомодный улей основан на пластиковых рамках специальной конструкции, которые не нужно доставать из улья, беспокоя пчел. Пчеловод может через прозрачные окошки видеть, заполнились ли соты медом , а затем просто поворачивать рычаг, чтобы мед потек из улья по специальным трубкам. Flow Hive будет доступен для покупки в феврале 2016 года, а стоить он будет 260-670 долларов.Хиралу Сангхави нужно было всего 20 000 долларов, чтобы профинансировать выпуск своей куртки BauBax. Он, мягко говоря, превзошел эту цель, собрав колоссальные 9 млн долларов на Kickstarter. Куртка с 15 встроенными функциями будет поставляться в четырех стилях (ветровка, толстовка с капюшоном, блейзер и бомбер).К самым необычным функциям куртки относятся карман для iPad и зарядки под него, карман для напитков, в который вмещается банка, встроенные в рукава перчатки, карман для паспорта, капюшон с надувной подушкой для шеи и маской для глаз. Кампания собрала 45 000 сторонников, которые заказали 70 000 курток по цене от 89 до 120 долларов. Как ожидается, отправка курток начнется в ноябре 2015 года.Некоторые проекты не получают необходимое финансирование и, как следствие, проваливаются. Фирма Canonical запустила кампанию на Indiegogo, чтобы построить смартфон на Android, который бы также смог работать в режиме полноценного ПК под управлением Ubuntu. Поскольку сторонников подобного девайса нашлось немного, Canonical была вынуждена пойти на снижение цены смартфона еще во время кампании — с 830 до 695 долларов. Все равно удалось собрать всего чуть более трети необходимой суммы, поэтому проект провалился , а 12 миллионов долларов были возвращены инвесторам.По состоянию на июль 2015 года, через месяц после того, как был запущен стартап Elio Motors, ему удалось собрать больше 21 миллиона долларов на постройку дополнительных 25 прототипов трехколесного автомобиля для тестов и проверок. В трехколесном авто есть всего два места — для водителя и пассажира позади него. Оснащен концепт трехцилиндровым двигателем мощностью 55 л. с., который потребляет всего 2,8 литра бензина на 100 км пути.SmartWatch Pebble Time — новая итерация оригинальных смарт-часов Pebble SmartWatch — собрала около 13,9 млн долларов на Kickstarter в феврале 2015 года. С тех пор компания выпустила новую версию этих часов под названием Pebble Time Steel из нержавеющей стали, а также с более емкой батареей. Версия с кожаным браслетом стоит 250 долларов, а с металлическим — 300 долларов. Pebble заявляет, что все их часы водонепроницаемы, а батареи хватает на семь дней. Непосредственный конкурент Pebble — смарт-часы от Apple — также водонепроницаемые, но их батареи хватает всего на 18 часов. Цены на Apple Watch начинаются с 349 долларов, а базовая модель Pebble Watch стоит около 99 долларов.Стартап Coolest Cooler был запущен на платформе Kickstarter в 2014 году. Всего за 52 дня 62 642 человека внесли 13 285 226 долларов. Сейчас чудо-агрегат можно заказать в интернете за 485 долларов. Покупатель за эти деньги получит 60-литровый переносной холодильник, который оснащен разнообразными функциями.К примеру, холодильник предоставляет возможность приготовить коктейли с помощью блендера и зарядить гаджеты через два встроенных порта USB. Также Coolest Cooler позволяет слушать музыку (в нем есть две Bluetooth-колонки) и снабжен LED-подсветкой. При этом «крутой» холодильник оснащен массой полезных мелочей, таких как разделочная доска и открывалка.В июле 2015 года, спустя восемнадцать месяцев после анонса, платформа Ethereum, которой удалось собрать больше 18 миллионов долларов, наконец была запущена. Ethereum — один из самых амбициозных проектов в сфере «крипто 2.0», который направлен на создание новой вселенной программируемых контрактов. Как заявили разработчики, их целью является децентрализация всего в интернете , а также создание платформы, которая работает без допуска даже возможности простоя, без цензуры, мошенничества или вмешательства третьей стороны. «То, что Bitcoin делает для платежей, Ethereum сможет сделать для всего, что можно запрограммировать».