Особенности византийской архитектуры: 5 лучших образцов замысловатого стиля

Самобытные экстравагантные образцы византийской культуры представлены в музыке, прикладном искусстве и, конечно же, архитектуре. Лучшие структурные достижения эпохи, а также значительное религиозное влияние ортодоксальных канонов христианства нашли свое отражение в неповторимых образах и невероятных произведениях, создаваемых благодаря стремлению прославить государство, императора и Бога.
Особенности византийской архитектуры
Монастырь Святого Лазаря — древнейший образец храма с высокой колокольней, построенный в византийском стиле (Ларнака, Кипр). | Фото: commons.wikimedia.org.
Историческая справка: Наибольшего расцвета Византия, единственная сохранившаяся часть некогда великой Римской империи, достигла в V-VI вв. Экономический взлет повлек за собой небывалое развитие искусства, архитектуры и высоких достижений в строительстве. В произведениях архитектуры, например, органично переплетались самые впечатляющие мотивы различных стилей, начиная с античного и заканчивая элементами ближневосточного зодчества.
Особое внимание уделялось строительству зданий, призванных возвеличивать государство и самого императора, ну и, конечно же, прекрасные культовые сооружения для прославления Бога. Всплеск строительства всего прекрасного и величественного начался во время правления императора Юстиниана. В этот период активно возводились дворцы, храмы, церкви, триумфальные арки и различные инженерные сооружения более высокие и масштабные, чем строили его предшественники.
Удивительной красоты Храм Святых Апостолов в Салониках (Греция). | Фото: uchitelj.livejournal.com.
Благодаря увлечению императора-эстета прекрасным и изысканным в период его правления (527-565 гг.
• планирование в греческом стиле, вернее сказать, поэтажные планы похожи на форму греческого креста, отличающийся строгой симметричностью;
• пятикупольная система эффектно возвышается над зданием в форме равностороннего креста. Такая конструкция была очень популярна при проектировании церквей и храмов многие столетия;
• единство материалов. Если возводились здания из кирпича (любого типа), то он использовался во всех элементах конструкции. При строительстве из камня зодчие отдавали предпочтение только натуральным тонам материала. Иногда использовалась комбинированная кладка, ее применяли для усиления декоративного эффекта;
• сводчатые перекрытия. Благодаря инженерным знаниям зодчие могли правильно рассчитать нагрузку (это значимо при возведении куполов), они также изобрели устойчивые угловые пилоны и барабан – промежуточную вставку в виде цилиндра, размещенную между стенами и куполом;
• использование красочных и замысловатых мозаик, изображающих религиозные истории и события, которые окружает более мелкий узор;
• активное использование мрамора, начиная с мозаик и заканчивая массивами в виде напольного покрытия, ступеней, колонн и т.д.
1. Собор Святой Софии в Стамбуле (Турция)
Собор Святой Софии – всемирно известный памятник архитектуры и главный символ «золотого века» Византии. | Фото: korrespondent.net.
Одним из самых известных образцов византийской архитектуры по праву является величественный собор Святой Софии с его впечатляющими формами и не менее захватывающей истории. За период своего существования, а это 1500 лет(!), культурное достояние всего человечества претерпело не только несколько реставраций и полных реконструкций, но и не одну смену религий. Несмотря на это, воплощенная замысловатость, детализация и драматизм архитектурного стиля сохранились и до наших дней, демонстрируя культурное наследие не одной империи, государства, религии.
Собор Святой Софии – символ межкультурного диалога, разнообразия стилей и многогранности. | Фото: philologist.livejournal.com.
Особенности конструкции: Композиция храма является центричной. Огромных размеров купол, достигающий 33 метров в диаметре, явно увеличен, что позволило создать потрясающий эффект как снаружи объекта, так и внутри. Купол расположен над квадратной основой, вся нагрузка масштабного объекта ложится на четыре мощных пилона высотой 23 м, которые и обеспечивают стабильность.
2. Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне (Италия)
The Basilica of Sant’Apollinare Nuovo в 1996 г. внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Равена, Италия). | Фото: orthodoxographia.com.
Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово (The Basilica of Sant’Apollinare Nuovo) еще одна византийская церковь в Италии, которая занимает важную ступень не только в религиозной жизни жителей города Равенна. Как часть культурного наследия и пример византийской архитектуры она также представляет немалый интерес. Изначально это была часовня Теодориха Великого, но в 561 году император Юнстиниан I сменил ее имя на Sanctus Martinus in Coelo Aureo и приказал полностью обновить. При его правлении появились удивительной красоты иконические мозаики, в которых можно узнать основополагающие сюжеты из Нового Завета, увидеть чудеса и мучения Христа, Святых, пророков, мучеников и ангелов.
В старинном храме можно увидеть примеры многих художественных стилей (The Basilica of Sant’Apollinare Nuovo, Италия). | Фото: orthodoxographia.com.
Главной достопримечательностью базилики Сант-Аполлинаре-Нуово являются восстановленные мозаики (Равена, Италия).
Эти великолепные произведения и раннехристианские мозаики на протяжении длительного времени были закрыты толстым слоем штукатурки лишь потому, что папа Григорий Великий считал, что они отвлекают от поклонения Богу. За многовековую историю существования базилика «пережила» не одну реконструкцию и перестройку, поэтому сейчас можно увидеть колокольню, мраморный портик, мозаичный пол и даже фрески, изображающие события Второй мировой войны.
3. Базилика Святого Марка в Венеции (Италия)
Базилика Святого Марка – главный собор Венеции, который многие века был центром государственной, общественной и религиозной жизни республики (Италия).
Базилика Святого Марка (St. Mark’s Basilica), или Патриарший собор Базилики Святого Марка, – уникальное произведение византийской архитектуры, ставшее ярким примером итальянской интерпретации византийской эстетики. При его проектировании и строительстве, которое началось в 1063 г., зодчие вдохновлялись новаторскими по тем временам формами и убранством Собора Святой Софии. Конструкция базилики, которая осталась неизменной с тех пор, имеет форму греческого креста, покрытой пятью куполами, что соответствует основным правилам византийской архитектуры. Впрочем, как и монументальные резные порталы, мраморные рельефы, украшенные мозаикой, резьбой по дереву, скульптурами и барельефами, красующиеся на фасадах удивительного храма.
Величие и богатство внутреннего убранства поражает St. Mark’s Basilica по сей день (Венеция, Италия).
Роскошный интерьер Базилики Святого Марка поражает своей красотой и величием. Ее купола, арки и своды украшены яркими мозаичными полотнами, пол и купель созданы из разноцветного и белого мрамора. Кстати сказать, над оформлением святыни византийские и венецианские мастера трудились на протяжении нескольких столетий.
4. Монастырь Хосиос Лукас в Дистомо (Греция)
Hosios Loukas in Distomo – один из наиболее выдающихся шедевров византийского зодчества (Греция). | Фото: voiotosp.blogspot.com.
Монастырь Хосиос Лукас (Hosios Loukas in Distomo), построенный на западных склонах горы Геликон в Греции, является одним из самых впечатляющих сооружений раннего Средневековья. Духовная святыня признана ярким образцом эпохи византийской архитектуры, она тесно связана с другими монастырями Дафни и Неа Мони на Хиосе, которые построены еще по одному принципу византийской архитектуры – единство материала.
Невероятной красоты внутреннее убранство и уникальные мозаики стали символом духовности и высокой эстетики (Монастырь Хосиос Лукас, Греция). | Фото: odysseus.culture.gr.
По сведениям редакции Novate.ru, главной достопримечательностью монастыря и восьмиугольной купольной церкви все же являются мозаики, большая часть которых неплохо сохранилась. К сожалению, более ценные элементы декора и предметы богослужения утеряны из-за постоянных грабежей. Как оказалось, сюда частенько наведывались непрошенные «гости», начиная с тамплиеров и заканчивая турками.
5. Цистерна базилика в Стамбуле (Турция)
Цистерна Базилика — одно из самых крупных древнейших подземных водохранилищ мира, имеющих высокую культурную ценность (Стамбул, Турция). | Фото: realestateallturkey.com.
Этот образец византийской архитектуры, отличается от богато украшенных церквей, но все же ее предназначение не менее значимо, чем религиозные объекты. Как следует из названия, Цистерна Базилика (Basilica Cistern in Istanbul) – это гигантских размеров подземный резервуар для хранения запасов воды. Как и вышеперечисленные шедевры византийского зодчества, ей присущи основные элементы нового направления в искусстве, появившиеся еще во времена правления Юстиниана I.
Basilica Cistern – самая уникальная и таинственная достопримечательность, доставшаяся Стамбулу от искусных византийских зодчих (Турция). | Фото: havecamerawilltravel.com.
Культовой конструктивной особенностью этого впечатляющего объекта являются колонны и их основания, выполненные в форме головы Медузы. Как гласят легенды, которые наперебой рассказывают туристам местные жители и экскурсоводы, лицо Медузы повернуто вбок, чтобы не дать ей возможность превращать людей в камень. Хотя эксперты утверждают, что такое расположение увеличивает площадь основания колонны, повышая ее устойчивость. Но, какие бы причины не подвигли на такую установку массивных опор, они все же являются функциональной скульптурой, добавляя особенного колорита к этой византийской работе.
