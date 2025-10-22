Особенности византийской архитектуры: 5 лучших образцов замысловатого стиля

Особенности византийской архитектуры

Монастырь Святого Лазаря — древнейший образец храма с высокой колокольней, построенный в византийском стиле (Ларнака, Кипр). | Фото: commons.wikimedia.org.

Удивительной красоты Храм Святых Апостолов в Салониках (Греция). | Фото: uchitelj.livejournal.com.

1. Собор Святой Софии в Стамбуле (Турция)

Собор Святой Софии – всемирно известный памятник архитектуры и главный символ «золотого века» Византии. | Фото: korrespondent.net.

Собор Святой Софии – символ межкультурного диалога, разнообразия стилей и многогранности. | Фото: philologist.livejournal.com.

2. Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне (Италия)

The Basilica of Sant’Apollinare Nuovo в 1996 г. внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Равена, Италия). | Фото: orthodoxographia.com.

В старинном храме можно увидеть примеры многих художественных стилей (The Basilica of Sant’Apollinare Nuovo, Италия). | Фото: orthodoxographia.com.

Главной достопримечательностью базилики Сант-Аполлинаре-Нуово являются восстановленные мозаики (Равена, Италия).

3. Базилика Святого Марка в Венеции (Италия)

Базилика Святого Марка – главный собор Венеции, который многие века был центром государственной, общественной и религиозной жизни республики (Италия).

Величие и богатство внутреннего убранства поражает St. Mark’s Basilica по сей день (Венеция, Италия).

4. Монастырь Хосиос Лукас в Дистомо (Греция)

Hosios Loukas in Distomo – один из наиболее выдающихся шедевров византийского зодчества (Греция). | Фото: voiotosp.blogspot.com.

Невероятной красоты внутреннее убранство и уникальные мозаики стали символом духовности и высокой эстетики (Монастырь Хосиос Лукас, Греция). | Фото: odysseus.culture.gr.

5. Цистерна базилика в Стамбуле (Турция)

Цистерна Базилика — одно из самых крупных древнейших подземных водохранилищ мира, имеющих высокую культурную ценность (Стамбул, Турция). | Фото: realestateallturkey.com.

Basilica Cistern – самая уникальная и таинственная достопримечательность, доставшаяся Стамбулу от искусных византийских зодчих (Турция). | Фото: havecamerawilltravel.com.