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14 колоритных фотографий представителей коренного африканского народа масаи


Африканское племя Масаи.

Африканское племя Масаи.

 

Масаи – уникальное племя, живущее в саванне на севере Танзании и на юге Кении. И хотя цивилизация коснулась их, эти люди и сегодня остаются верны традиционному образу жизни. И именно благодаря ему они стали настоящим символом кенийской культуры.

1. Девочка становится взрослой в 14 лет, после официальной церемонии обрезания


Стройная, статная девушка с великолепной гладкой кожей и бритой наголо головой.

Стройная, статная девушка с великолепной гладкой кожей и бритой наголо головой.

 

2. Масайская одежда и красота


Масаи считают привлекательным отсутствие одного из передних зубов и оттянутые до плеч массивными украшениями мочки ушей.

Масаи считают привлекательным отсутствие одного из передних зубов и оттянутые до плеч массивными украшениями мочки ушей.

 

3. Чем больше «бижутерии» — тем выше статус в племени


Как мужчины, так и женщины носят разнообразные блестящие украшения.

Как мужчины, так и женщины носят разнообразные блестящие украшения.

 

4. Широкоплечий мужчина с гордой осанкой


Часы на левой руке доказывают, что традиции потихоньку отступают перед могуществом западной цивилизации.

Часы на левой руке доказывают, что традиции потихоньку отступают перед могуществом западной цивилизации.

 

5. Мужественный воин Масаи


Головной убор из страусовых перьев.

Головной убор из страусовых перьев.

 

6. Мужчина с разукрашенным лицом


В период ритуального праздника мужчины разрисовывают себе лица красными знаками.

В период ритуального праздника мужчины разрисовывают себе лица красными знаками.

 

7. В племени масаи девушек на выданье можно узнать по жестким плоским воротникам из бисера


Украшения, которые девушки делают сами, играют важную роль, не только декоративную, но и социальную.

Украшения, которые девушки делают сами, играют важную роль, не только декоративную, но и социальную.

 

8. Украшения носят как мужчины так и женщины


Очень популярны всевозможные бисерные украшения на руках и шее.

Очень популярны всевозможные бисерные украшения на руках и шее.

 

9. Немногочисленная народность


Полукочевой африканский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании.

Полукочевой африканский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании.

 

10. Уникальное и популярное племя


Своей популярностью оно обязано культуре и традициям, передающимся из поколения в поколение.

Своей популярностью оно обязано культуре и традициям, передающимся из поколения в поколение.

 

11. Традиционная одежда масаев


Традиционно обернутый вокруг голого тела кусок ткани красного цвета с фиолетовыми, синими или желтыми узорами.

Традиционно обернутый вокруг голого тела кусок ткани красного цвета с фиолетовыми, синими или желтыми узорами.

 

12. Африканское племя Масаи


Одна из наиболее удивительных и самобытных народностей на земле.

Одна из наиболее удивительных и самобытных народностей на земле.

 

13. Люди, которые не признают каких-либо документов, а потому не имеют паспортов


Масаи свободно перемещаются по саванне, переходя с места на место, из одной страны в другую, не обращая внимания на государственные границы и таможенные правила.

Масаи свободно перемещаются по саванне, переходя с места на место, из одной страны в другую, не обращая внимания на государственные границы и таможенные правила.

 

14. Представители племени на фоне своих владений


Одни из самых известных племён Восточной Африки.

Одни из самых известных племён Восточной Африки.

 

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14 колоритных фотографий представителей коренного африканского народа масаи

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14 колоритных фотографий представителей коренного африканского народа масаиПодписаться на мой Instagram
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