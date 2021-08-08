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Как просто и красиво преобразить джинсы

Как просто и красиво преобразить джинсы

Если в вашем шкафу накопилось уже не малое количество джинс, которые вам очень удобны, но они уже не новые, и хочется как то их обновить, тогда возможно, пришло время попробовать новые идеи по обновлению. 

Такие способы помогают выделится среди остальных, поскольку в любом случает после переделки точно таких же джинс вы точно ни где не увидите. Мы нашли для вас 10 способов модернизировать и преобразить джинсы, чтобы вернуться в офис с суперсовременным и крутым внешним видом.

Простой, но креативный способ. Обновите джинсы самым современным способом. Очень легко сделать это с помощью небольшого количества отбеливателя, резинок и зубочисток.

Как просто и красиво преобразить джинсы

 

Как просто и красиво преобразить джинсы

 

Как просто и красиво преобразить джинсы

Добавьте джинсам бахромы

Бахрома — отличный тренд этого лета, вы можете добавить их к своим любимым джинсам внизу, чтобы модернизировать их. Найдите полоску бахромы и пришейте ее к краю подола. Можно сочетать самые необычные цвета

Как просто и красиво преобразить джинсы

 

Как просто и красиво преобразить джинсы

Или потрите с помощью обыкновенной терки

Таким образом вы создадите эффект бахромы, при этом совершенно ничего не нужно пришивать. Можно использовать терку или ножницы и расческу.

Как просто и красиво преобразить джинсы

 

Как просто и красиво преобразить джинсы

 

Как просто и красиво преобразить джинсы

Отрегулируйте талию

Если джинсы вам немного свободны и вы хотите отрегулировать талию, эта идея предельно проста, вам понадобится только шнурки.

Добавьте стразы

Сделать это очень просто: можно пришить жемчуг, который все еще в тренде, или наклеить наклейки

Как просто и красиво преобразить джинсы
Как просто и красиво преобразить джинсы

Красивый горошек

Добавить горошек можно с помощью краски для ткани и ластика для карандашей.

Как просто и красиво преобразить джинсы

Сердечки или звезды

При желании вы можете создать узор с конкретными фигурами, такими как сердечки, звезды или любые другие, какие захотите.

Как просто и красиво преобразить джинсы

 

Как просто и красиво преобразить джинсы

 

Как просто и красиво преобразить джинсы

Экзотический дизайн

Используя те же краски для ткани, создайте более экзотический дизайн пламени, используя более двух цветов

Как просто и красиво преобразить джинсы

 

Как просто и красиво преобразить джинсы

Минималистичный дизайн

Если хотите, вы можете создать свой собственный дизайн в одну линию и создать эти удивительные лица или свой собственный дизайн. Используйте маркеры для ткани, чтобы упростить работу

Как просто и красиво преобразить джинсы

 

Как просто и красиво преобразить джинсы

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