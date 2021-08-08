Как просто и красиво преобразить джинсы

Если в вашем шкафу накопилось уже не малое количество джинс, которые вам очень удобны, но они уже не новые, и хочется как то их обновить, тогда возможно, пришло время попробовать новые идеи по обновлению.

Такие способы помогают выделится среди остальных, поскольку в любом случает после переделки точно таких же джинс вы точно ни где не увидите. Мы нашли для вас 10 способов модернизировать и преобразить джинсы, чтобы вернуться в офис с суперсовременным и крутым внешним видом.

Простой, но креативный способ. Обновите джинсы самым современным способом. Очень легко сделать это с помощью небольшого количества отбеливателя, резинок и зубочисток.

Добавьте джинсам бахромы

Бахрома — отличный тренд этого лета, вы можете добавить их к своим любимым джинсам внизу, чтобы модернизировать их. Найдите полоску бахромы и пришейте ее к краю подола. Можно сочетать самые необычные цвета

Или потрите с помощью обыкновенной терки

Таким образом вы создадите эффект бахромы, при этом совершенно ничего не нужно пришивать. Можно использовать терку или ножницы и расческу.

Отрегулируйте талию

Если джинсы вам немного свободны и вы хотите отрегулировать талию, эта идея предельно проста, вам понадобится только шнурки.

Добавьте стразы

Сделать это очень просто: можно пришить жемчуг, который все еще в тренде, или наклеить наклейки

Красивый горошек

Добавить горошек можно с помощью краски для ткани и ластика для карандашей.

Сердечки или звезды

При желании вы можете создать узор с конкретными фигурами, такими как сердечки, звезды или любые другие, какие захотите.

Экзотический дизайн

Используя те же краски для ткани, создайте более экзотический дизайн пламени, используя более двух цветов

Минималистичный дизайн

Если хотите, вы можете создать свой собственный дизайн в одну линию и создать эти удивительные лица или свой собственный дизайн. Используйте маркеры для ткани, чтобы упростить работу

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