5 знаменитых рыцарей, которые чуть не испортили красивые романтические легенды Средневековья

Веками было принято восторгаться легендарными рыцарями Средних Веков. Само слово «рыцарь» стало в некотором роде синонимом для «эталона». Имена их знали даже те, кто не читал романов и баллад с их участием: неистовый Роланд, король Ричард Львиное Сердце, Ульрих фон Лихтенштейн, император Барбаросса, Готфрид Бульонский. Но в наше время, столкнувшись с ними, вряд ли кто-то захотел их воспевать.
Роланд оказался простым грабителем
Песнь о Неистовом Роланде поднимала дух рыцарям перед сражениями, его, безвременно погибшего, в тоске оплакивали гимназистки столетия спустя. По легенде, отряд Роланда полёг во время нападения гигантской армии сарацинов. Роланд мог призвать, затрубив в волшебный рог, себе на помощь всю армию короля Карла — но из гордости отказывался это сделать до самой последней минуты. В результате помощь опоздала, все франки отряда Роланда полегли на поле боя.
Роланду также принадлежал волшебный меч Дюрандаль, который мог разрубать даже камень. Перед смертью Роланд попытался уничтожить его, чтобы тот не попал в руки врагу — но враг почему-то не очень заинтересовался волшебным оружием.
Роланд пытается разбить Дюрандаль и дует в волшебный рог.
Песнь о Роланде написана о настоящем бретонском маркграфе, Хруодланде (имена у франков в те времена не отличались легкозвучностью). Вместе со своим королём Хруодланд действительно много лет воевал с сарацинами в Испании… на службе у других сарацин, то есть — он был наёмником у мусульман. В Испании Карл и, вероятно, его Роланд разорили один из городов басков, кстати, христиан.
Баски в отместку устроили засаду над ущельем, в котором войско Карла неминуемо бы растянулось в длинную тонкую линию, и спокойно перебили грабителей из северных земель — наёмников мусульман, не постеснявшихся нападать на единоверцев-христиан. Более того, баски это сделали, по меркам своего времени, остроумно — они встретили арьергард во главе с Роландом на подъёме в гору и скинули тяжёлых рыцарей и обозные телеги на их товарищей ниже по тропе. После, бродя между трупов, баски спокойно подобрали награбленное франками в Испании и вернулись с добычей по домам.
Видимо, на родине рассказывать обо всех этих приключениях франкам показалось стыдновато, и в Европе распространилась версия о битве гордых христиан с многочисленными мусульманами. Не совсем ясно притом, почему главным героем этой битвы стал именно Роланд — баски перебили множество знатных рыцарей. Быть может, Роланд был чем-то особенно дорог Карлу.
Про Неистового Роланда существует даже опера, музыку к которой сочинил Вивальди.
Ричард Львиное Сердце
Безупречный хранитель чести Англии, герой Крестовых походов, доблестный рыцарь — Ричарда Львиное сердце воспевают как самостоятельно, так и как справедливого короля в историях о Робине Гуде. Матерью короля была сама Алиенора Аквитанская, одна из легендарнейших деятельниц Средневековья, что добавляло блеска самому Ричарду.
На деле король по прозвищу Львиное Сердце был не самым приятным человеком, а Англию и англичан так и вовсе ненавидел, чуть ли не откровенно считая своих подданных неприятным быдлом. Себя он всегда считал скорее окситанцем, то есть, по нынешним представлениям, французом, и в Крестовый поход ушёл в том числе чтобы просто уехать из Англии прочь.
Ричард Львиное Сердце разорил страну (с чем позже безуспешно пытался справиться его брат Иоанн Безземельный, которого ещё и упрекали, что у него не получается поправить всё то, что наворотил Ричард), обманывал наёмных солдат, соблюдал интересы только своих французских рыцарей, проявлял полное равнодушие к сопровождавшей его в трудный поход жене и дрался только потому, что любил драться.
Что особенно удивляет историков — как король умудрился, подойдя к Иерусалиму в тот момент, когда вышибить оттуда арабов можно было малыми силами, столько на них в тот момент обрушилось бедствий и так ослаб Саладдин… В общем, как это Ричард умудрился просто подойти к Иерусалиму, посожалеть, что тот занят мусульманами, и начать рыскать по окрестностям в поисках геройских сражений (из-за этой его любви к геройству зря умерло немало рыцарей, до конца прикрывавших своего короля).
Памятник королю Ричарда в Англии.
Ульрих фон Лихтенштейн
Ульриха вспоминают, когда нужен образец рыцаря идеального, не царственного и вполне реального притом. В тринадцатом веке его с почтением принимали на рыцарских турнирах, имя его гремело: ещё бы, бедный дворянин достиг такого мастерства, что равных ему в турнирах не было, и благодаря славе своей обрёл друзей того круга, за которых уважают особенно.
На деле, вся фишка заключалась именно в сочетании того, что Ульрих был из бедной семьи, и… того, что победителей турниров щедро награждали. Никто не слышал, чтобы Ульрих как-то отличился в бою, но если за сражение обещали награду — тут он являлся первым из первых и очень быстро разбогател. Фактически, он совсем был не заинтересован в том, чтобы проявлять рыцарскую отвагу. Призы, призы и ещё раз призы — вот в чём заключался его интерес; но, благодаря тому, что турниры воспринимались очень эмоционально, а сам он потом, в общении с поклонниками, демонстрировал отличные манеры и умение петь, это как-то ускользало от внимания тех, кто прославлял его как великого рыцаря.
Если кратко, то Ульрих был скорее средневековой звездой спорта, чем настоящим рыцарем, и вне борьбы за дорогие призы одерживал победы только одного сорта — любовные. Он очень нравился дамам и охотно этим пользовался.
Ульрих гораздо охотнее демонстрировал свою куртуазность, чем доблесть в бою.
Фридрих Барбаросса
Ещё один великий король-рыцарь действительно удивляет своими многочисленными победами на поле боя. Кроме того, он был щедр, набожен и очаровательно вёл беседу. Кроме того, в молодости он был недурен собой, а в старости — крепок, жив и физически силён. Он создал самую сильную и профессональную армию своего времени и
Всё это не отменяет того, что Фридрих был вспыльчив и во время своих вспышек гнева — бессмысленно жесток, в достижении целей отличался беспринципностью и был помешан на абсолютной власти (удивительно ли, что его приводили как образец монарха в Третьем Рейхе?) Фридрих участвовал в одном Крестовом походе с Ричардом Львиное Сердце, и они постоянно скандалили и собачились из-за всего на свете — а самое главное, потому что каждый полагал, что в историю как самый лучший король-рыцарь, должен войти именно он.
Умер Фридрих именно в Крестовом походе. По легенде, он предложил рыцарям не искать брода, и переплыть горную реку на лошадях и, когда она засомневались, уличил их в трусости и направил своего коня в воду. И утонул, конечно. По другой версии, в реку он упал случайно. А по версии совсем уж конспирологической, это его рыцари потом объявили, что всё получилось случайно — просто очень уж он всем надоел.
Кадр из фильма *Барбаросса*.
Готфрид Бульонский
Предводитель первого крестового похода, сумевший отвоевать Иерусалим и стать его первым христианским правителем. Несмотря на не самое высокое, хотя и дворянское, происхождение, Готфрид зато был очень харизматичен, привлекателен, хорошо умел сражаться и вести за собой людей, не жаловался в походе на лишения, демонстрируя истинно рыцарскую стойкость, и умер в бою.
Однако тот же Готфрид по пути в земли мусульман напал на христианский Константинополь. Отбив первую атаку Готфрида, византийский император отправил послание сюзерену Готфрида с просьбой его как-то укротить. Сюзерен честно попытался, но не преуспел — Готфрид только отмахнулся и опять напал на Константинополь. Его атаку снова отбили, и только второе поражение рыцаря немного успокоило.
В конце концов Готфрид помирился с императором Алексеем и двинулся дальше, а чтобы всякие там леса не мешали его доблестным войскам, послал вперёд отряды, которые значительно их вырубили — что для Византии было экологической катастрофой. Византийцы вздохнули с облегчением, когда так в Иерусалиме Готфрид и остался, а не пошёл назад мимо Константинополя.
Памятник Готфриду Бульонскому.
Текст: Лилит Мазикина
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