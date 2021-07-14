5 знаменитых рыцарей, которые чуть не испортили красивые романтические легенды Средневековья

Роланд оказался простым грабителем

Роланд пытается разбить Дюрандаль и дует в волшебный рог.

Про Неистового Роланда существует даже опера, музыку к которой сочинил Вивальди.

Ричард Львиное Сердце

Памятник королю Ричарда в Англии.

Ульрих фон Лихтенштейн

Ульрих гораздо охотнее демонстрировал свою куртуазность, чем доблесть в бою.

Фридрих Барбаросса

Кадр из фильма *Барбаросса*.

Готфрид Бульонский

Памятник Готфриду Бульонскому.