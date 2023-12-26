Остроумный способ, как открыть машину, если забыл ключи внутри

Твоё лицо, когда запер ключи в машине.
Плохая память – не порок. Но проблем доставляет немало. Особенно, когда забываешь нечто нужное и в очень неподходящий момент. Кто-нибудь случайно запирал ключи в машине? Тогда специально для всех вечно рассеянных и сонных: хитрость, которая поможет открыть авто в этой деликатной ситуации.
Вот так лучше не делать.
Взламывать даже собственную машину без ключа – дело подозрительное. Соседи могут и полицию вызвать. А потому о лайфхаках для слесарей-самоучек лучше скромно промолчать. Но есть один вполне безобидный способ открыть авто с запертыми внутри ключами. Для него потребуются три условия: наличие запасного ключа дома, кого-то из родственников там же и смартфона в вашем кармане.
На помощь придёт смартфон.
Способ простой до безобразия. От вас потребуется немного: всего лишь позвонить кому-то из домашних. Попросите их взять ключ с брелоком, поднести его поближе к телефону и нажать кнопку разблокировки, целясь прямо в динамик. А сами в этот момент поднесите трубку как можно ближе к дверце авто.
Главное, не забыть смартфон в машине.
Этот способ должен дистанционно открыть замок. Правда, мнения опробовавших популярный лайфхак расходятся: кому-то он действительно сохранил время и нервы, а для кого-то не сработал. Вероятнее всего, разница в типе замков. А потому попробуйте сами и напишите о результатах. Только убедитесь, что у вас-таки есть дубль и добрый помощник.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии