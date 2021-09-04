Вещи, которые должны быть в женском гардеробе (они не выйдут из моды)

1. Белая футболка

Белая футболка «склеит» в один образ вещи разных форматов. /Фото: slimfit-clothing.com

2. Тельняшка

Тельняшка, как и морская стилистика всегда будет в тренде. /Фото: static.scotch-soda.com

3. Классическая белая рубашка

Классическая белая рубашка – один из «кирпичиков» базового модного гардероба. /Фото: i.pinimg.com

4. Шелковая блуза

Шелковая блузка делает образ наряднее. /Фото: cdn.cliqueinc.com

5. Классические синие джинсы

Синие джинсы – универсальный предмет гардероба. /Фото: quufashion.com

6. Кашемировый свитер

Кашемировый свитер - теплая и неизменно актуальная вещь. /Фото: res.cloudinary.com

7. Классический жакет

Элегантный жакет актуален во все времена. /Фото: asset1.cxnmarksandspencer.com

8. Пальто цвета кэмел

Пальто цвета кэмел органично дополняет любые образы. /Фото: trendsoutfits.com

9. Кожаная куртка-косуха

Куртка-косуха давно обрела статус классики. /Фото: storage.googleapis.com

10. Джинсовая куртка

Джинсовая куртка всегда будет в моде. /Фото: is4.revolveassets.com

11. Туфли-лодочки

Туфли-лодочки легко вписываются в любой гардероб. /Фото: img.shopstyle-cdn.com

12. Белые кеды

Белые кеды – универсальная обувь. /Фото: fashiontasty.com

13. Наручные часы

Часы придают стильность образу. /Фото: ae01.alicdn.com

14. Цепочки

Цепочки – трендовое украшение из сезона в сезон. /Фото: ae01.alicdn.com