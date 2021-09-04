Вещи, которые должны быть в женском гардеробе (они не выйдут из моды)

Почти каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда одежды в шкафу много, но как ни парадоксально, надеть нечего – многое вышло из моды. Так случается довольно часто из-за хаотичных покупок понравившихся вещей. Из этой ситуации есть простой выход – собрать базовый гардероб на основе предметов, которые никогда не выйдут из моды. Это позволит строить различные образы, не оглядываясь на тренды, а добавление дополнительных элементов сделает многообразие комплектов неисчерпаемым.
Безусловно, базовый набор вещей для каждой женщины индивидуален, ведь одежда подбирается исходя из образа жизни. Но есть вещи, которые можно назвать вневременной классикой и из них можно составить основу любого модного гардероба. Их главная черта: лаконичный крой, отсутствие элементов декора, нейтральная цветовая гамма.
1. Белая футболка
Белая футболка «склеит» в один образ вещи разных форматов. /Фото: slimfit-clothing.com
Сложно найти другой такой предмет одежды, как футболка, способный разнообразить любой гардероб. Они бывают разные, но модель классического кроя белого цвета актуальна во все времена. Такая футболка легко «склеит» в один образ вещи разного формата, например юбку-карандаш и обувь в спортивной стилистике.
2. Тельняшка
Тельняшка, как и морская стилистика всегда будет в тренде. /Фото: static.scotch-soda.com
Тельняшка пригодится в любое время года. Она прекрасно сочетается и с брюками, и с шортами, и с юбками, позволяя создавать бесчисленное количество образов. Эта вещь, пронизанная морской стилистикой, особенно хороша в тандеме с белыми джинсами. Тематика моря из года в год повторяется в коллекциях многих дизайнеров, и тельняшка всегда будет актуальна.
Познавательный факт от Novate.ru: Тельняшки заметила и ввела в мир моды незабвенная Коко Шанель. В 1917 году она создала морскую коллекцию, вдохновившись костюмами моряков. Женщины были очарованы практичной и стильной полосатой фуфайкой, а Коко подавала пример, сделав тельняшку любимым предметом своего гардероба.
3. Классическая белая рубашка
Классическая белая рубашка – один из «кирпичиков» базового модного гардероба. /Фото: i.pinimg.com
Еще одна вещь, способная сделать стильным любой образ – это классическая белая рубашка. Здесь ключевой момент – классическая, то есть вещь должна быть максимально простой по крою, без чрезмерно приталенного силуэта, без каких-либо карманов, хлястиков и прочего декора. Также не желательна просвечивающая ткань. В идеале материал должен гладким, достаточно плотным. Такая минималистическая рубашка универсальна. Если белый цвет по каким-то причинам не нравится, можно подобрать вариант с другим оттенком, более теплым, например, слоновая кость.
4. Шелковая блуза
Шелковая блузка делает образ наряднее. /Фото: cdn.cliqueinc.com
Шелковая блуза органично сочетается как с классическим низом – прямая юбка или брюки, так и с джинсами. Прелесть шелка в том, что его текстура позволяет даже самые простые вещи делать более нарядными. Это всегда выглядит роскошно, но не слишком претенциозно. Неизменно актуальны такие цвета: бежевый, серый, черный, синий.
5. Классические синие джинсы
Синие джинсы – универсальный предмет гардероба. /Фото: quufashion.com
Каждый сезон дизайнеры представляют новое прочтение джинсов, но в базовом гардеробе всегда должна быть классическая модель – максимально простого кроя, без вычурного декора и, естественно, отлично сидящая по фигуре. Такие джинсы всегда актуальны благодаря своей универсальности: они легко сочетаются практически со всеми вещами гардероба и органично вписываются в образы любой стилистики, от casual до classic.
6. Кашемировый свитер
Кашемировый свитер - теплая и неизменно актуальная вещь. /Фото: res.cloudinary.com
Как и шелковая блуза, кашемировый свитер сочетается с вещами любой стилистики. Он хорошо согревает в холода, а его текстура добавляет образу нотки шика.
7. Классический жакет
Элегантный жакет актуален во все времена. /Фото: asset1.cxnmarksandspencer.com
Безупречно сидящий по фигуре элегантный жакет актуален во все времена. Это классический элемент гардероба, который можно носить с чем угодно, от джинсов с футболками до кожаных юбок – он облагородит любой комплект, сделав его стильным.
8. Пальто цвета кэмел
Пальто цвета кэмел органично дополняет любые образы. /Фото: trendsoutfits.com
Простое классическое пальто цвета кэмел никогда не выйдет из моды и подойдет практически любой женщине. Изюминка этого верблюжьего цвета в его многогранности – он прекрасно сочетается и с яркими и светлыми оттенками любого цветового диапазона. Такое пальто органично дополняет и деловые, и повседневные образы, добавляя им нотки элегантного шика.
9. Кожаная куртка-косуха
Куртка-косуха давно обрела статус классики. /Фото: storage.googleapis.com
Просто кожаную куртку сложно отнести к вещам, которые никогда не выйдут из моды, они бывают разные. Но это не относится к косухам, которые стали классикой. Это вещь с характером, имеющая отличительные черты, которые делают ее стильной: прямые линии, острые углы и застежку-молнию наискосок. Максимально простые косухи без изысков в виде декора сохраняют свою актуальность из сезона в сезон.
10. Джинсовая куртка
Джинсовая куртка всегда будет в моде. /Фото: is4.revolveassets.com
Джинсовая куртка - еще одна вещь, которая всегда будет актуальна. Короткая или удлиненная, объемная или прилегающего кроя, не имеет значения. Главное, чтобы куртка хорошо сидела по фигуре и вписывалась в гардероб.
11. Туфли-лодочки
Туфли-лодочки легко вписываются в любой гардероб. /Фото: img.shopstyle-cdn.com
Туфли лодочки черного или телесного цвета никогда не выйдут из моды и всегда впишутся в любой гардероб. Что касается материала, то кожа иногда может выглядеть не очень стильно, если модели от недорогого производителя. Но вот замша всегда выглядит на порядок презентабельнее, что делает замшевые туфли-лодочки универсальной моделью.
12. Белые кеды
Белые кеды – универсальная обувь. /Фото: fashiontasty.com
Белые кеды – универсальная обувь, которая уже долго держится в тренде. Они всегда будут актуальны, потому что лаконичные кеды нарядного белого цвета превосходно уживаются с любыми комплектами в различной стилистике.
13. Наручные часы
Часы придают стильность образу. /Фото: ae01.alicdn.com
Наручные часы перестали быть единственным аксессуаром для сверки времени, но остались важной деталью образа, приобретя статус украшения. Хронометр на браслете из любого металла позволит всегда выглядеть стильно.
14. Цепочки
Цепочки – трендовое украшение из сезона в сезон. /Фото: ae01.alicdn.com
Различные украшения помогают разнообразить базовые комплекты одежды. В этом плане всегда актуальны цепочки из металла любого цвета, которые никогда не выйдут из моды. Цепочка может быть одна или в несколько слоев, с подвесками или без них. Если выбирать подвески, стоит предпочесть лаконичные геометрические формы, такие как круг или квадрат.
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