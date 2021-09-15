17 знакомых для родителей ситуаций, которые доказывают, что детей лучше не брать с собой в магазин

Что бывает, когда берешь детей в магазин.

1. Маленький инспектор в поисках просрочки

В поисках той самой... | Фото: Люкс ФМ.

2. «Кто занимался выкладкой товара? Тут все неправильно! Переделать!»

Но покупатель всегда прав... | Фото: Infodays.

3. Дети могут построить кого угодно и что угодно, даже ершики для унитаза

Novate.ru рекомендует, покупать детям ершики , а не игрушки. | Фото: Orer.am.

4. «Стою вот и думаю, что взять: пельмени или этого милого мальчика...»

Дети в морозилке лучше сохраняются. | Фото: Best Life.

5. «Это еще ничего, в прошлый раз он разобрал унитаз...»

Юный сантехник. | Фото: Humor.fm.

6. «У этой тети нет головы, но возможно есть молоко?»

Очень странная тетенька, надо ее осмотреть повнимательнее. | Фото: Noticias ao Minuto .

7. Разнообразие выбора меня убивает...

Когда столкнулась со сложным выбором. | Фото: Люкс ФМ.

8. У этих детей большое будущее в мире высокой моды

«Фэшн - май профэшн!» | Фото: Orer.am.

9. «Мама пропала в какой-то таинственной кабинке. .. Пришлось найти новую маму!»

Он сделал свой выбор. | Фото: Pinterest.

10. Иногда родители откровенно используют своих детей...

Кто-то скучает, а кто-то пашет! | Фото: Vesti.

11. Заложница своих желаний

Novate.ru уверяет: мечтать не вредно! | Фото: xEXE club.

12. Да уж, продавцам детского отдела не позавидуешь!

«Порядок» в детском отделе. | Фото: Car Tires.

13. «Мама, вези тележку, я выбрала... Берем все...»

Я летаю! Я в раю! | Фото: Телеграф.

14. «Не могу выбрать, не попробовав!»

Немного о детской непосредственности. | Фото: Ok.

15. «А что это не шапки?»

Биба и Боба... | Фото: Смех без границ.

16. «Покупки - дело утомительное!»

Задремал в тележке. | Фото: Фишки.нет.

17. «Бабочек нет, значит надо идти в рыбный отдел, ловить рыбу!»

Сачки есть, осталось найти добычу . | Фото: bugaga.ru.

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