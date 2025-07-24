Самые дорогие игрушки

Те, кто думает, что современные игровые приставки дорогие, крупно заблуждается. К примеру, популярная PlayStation 4 стоит около 400 долларов. Это, мягко говоря, ничто по сравнению с игрушечным солдатиком ценой в 200 000 долларов и кукольным домиком, который стоит 8,5 млн долларов. В нашем обзоре 15 самых дорогих в мире игрушек, которые вряд ли дадут детям с собой в детский сад.
Телескопический световой меч Дарта Вейдера, цена: 6000 долларов Первоначально этот набор, выпущенный в 1978 году, продавался всего за 2,49 доллара. Но после выпуска нескольких сотен игрушек они были сняты с производства. Поэтому сегодня цена на них доходит до 6000 долларов. Игрушечная швейная машинка, цена: 13 600 долларов Хотя эта маленькая швейная машинка не была сделана из драгоценных материалов, как многие другие игрушки в этом списке, ее продали в апреле 1996 года с аукциона в Лондоне за 13 600 долларов. Золотой Nintendo Gameboy, цена: 25 000 долларов Британскими ювелирами Asprey в 2006 году было создано ограниченное издание Nintendo Gameboy, самой популярной современной портативной игрушки. Gameboy из 18-каратного золота и бриллиантов можно купить «всего» за 25 000 долларов. Игрушечный розовый Volkswagen Beach Bomb, цена: 72 000 долларов Выпуск этого специфического автомобильчика с доской для серфинга из серии Hot Wheels был прекращен практически сразу после того, как он пошел в серию. Это сделало игрушку особенно желанной среди коллекционеров. Пока были найдены только два розовых экземпляра данной модели, а владелец одного из них заплатил 72 000 долларов за свою игрушку. Платиновая пустышка, цена: 85 000 долларов Ювелир Мэтт Кейс создал эту соску стоимостью 85 000 долларов по заказу Russell & Case в феврале 2013 года. 250-граммовая соска была изготовлена из чистой платины для участия в шоу «британских малышей». Porsche 917 Le Mans Raceway, цена: 125 000 долларов Любители гоночных автомобилей наверняка продали бы душу за полноразмерную модель авто Porsche 917, внутри которой скрывается копия известнейшего гоночного трека Ле-Ман в масштабе 1:32. Стоит необычное авто 125 000 долларов. Алмазный автомобиль Hot Wheels, цена: 140 000 долларов По случаю своего 40-летнего юбилея в 2008 году Mattel’s Hot Wheels создала специальный инкрустированный бриллиантами автомобиль стоимостью 140 000 долларов. Одна из самых дорогих игрушечных машинок в мире была сделана из 18-каратного белого золота и покрыта более чем 2700 драгоценными камнями. Карточка Illustrator с покемоном Пикачу, цена: 150 000 долларов Коллекционная карточная игра «Покемоны» впервые была выпущена компанией Wizards of the Coast в Северной Америке в январе 1999 года. Карта Пикачу, которая входила в полный комплект, считается одной из самых редких карт, когда-либо созданных Illustrator. Было выпущено всего шесть таких карт. Игрушечный солдатик, цена: 200 000 долларов Прототип солдатика G.I. Joe ручной работы Дона Левина, который был сделан в 1963 году, стал самым дорогим в мире игрушечным солдатиком 40 лет спустя, когда он был продан на аукционе за ошеломляющие 200 000 долларов. Костюм робота Kuratas, цена: 1 млн долларов Созданный японской компанией Suidobashi Heavy Industry костюм гигантского робота, известный как Kuratas, позволит любому человеку почувствовать себя в шкуре трансформера. 3,8-метровый костюм, который весит 5 тонн, стоит 1 млн долларов. Золотая монополия, цена: 2 млн долларов Самая дорогая в мире версия настольной игры «Монополия» стоит примерно 2 млн долларов. Она сделана из 18-каратного золота и инкрустирована драгоценными камнями. Чтобы создать этот шедевр, ювелиру Сидни Мобелл из Сан-Франциско понадобился целый год. Мишка Steiff Louis Vuitton, цена: 2,1 млн долларов Игрушечный медведь, созданный компанией по дизайну плюшевых игрушек Steiff и французским домом моды Louis Vuitton, может похвастаться званием самого дорогого плюшевого медведя в мире. Игрушка была приобретена кореянкой Джесси Ким на аукционе в Монако в 2000 году за 2 100 000 долларов. Модель автомобиля Lamborghini Aventador — 4,6 млн долларов Один из самых роскошных и желанных спортивных автомобилей Lamborghini Aventador стоит около 400 000 долларов. Как ни невероятно это звучит, немецкий инженер Роберт Гульпен создал модель под названием Aventador LP Lamborghini 700-4, которая стоила 4,6 млн долларов. Да, миниатюрная версия авто более чем в 11 раз дороже реальной машины, поскольку она сделана из платины, углеродного волокна, золота и алмазов. Алникский дом на дереве, цена: 6 млн долларов Каждый ребенок любит лазать по деревьям. Богатые родители могут побаловать свое дитя, приобретя ему дом на дереве, сделанный Treehouse Co for the Duke and Duchess of Scotland. Площадь этого сказочного дома — ни много ни мало — 560 кв. м. Кукольный замок Astolat, цена: 8,5 млн долларов Самый дорогой кукольный замок в мире создавался более 13 лет плотниками, ювелирами, серебряных дел мастерами и стеклодувами. Стоит этот 29-комнатный кукольный домик больше, чем большинство реальных особняков.
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