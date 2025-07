Самые дорогие игрушки

Те, кто думает, что современные игровые приставки дорогие, крупно заблуждается. К примеру, популярная PlayStation 4 стоит около 400 долларов. Это, мягко говоря, ничто по сравнению с игрушечным солдатиком ценой в 200 000 долларов и кукольным домиком, который стоит 8,5 млн долларов. В нашем обзоре 15 самых дорогих в мире игрушек, которые вряд ли дадут детям с собой в детский сад.

Телескопический световой меч Дарта Вейдера, цена: 6000 долларов Первоначально этот набор, выпущенный в 1978 году, продавался всего за 2,49 доллара . Но после выпуска нескольких сотен игрушек они были сняты с производства. Поэтому сегодня цена на них доходит до 6000 долларов. Игрушечная швейная машинка, цена: 13 600 долларов Хотя эта маленькая швейная машинка не была сделана из драгоценных материалов, как многие другие игрушки в этом списке, ее продали в апреле 1996 года с аукциона в Лондоне за 13 600 долларов. Золотой Nintendo Gameboy, цена: 25 000 долларов Британскими ювелирами Asprey в 2006 году было создано ограниченное издание Nintendo Gameboy, самой популярной современной портативной игрушки . Gameboy из 18-каратного золота и бриллиантов можно купить «всего» за 25 000 долларов. Игрушечный розовый Volkswagen Beach Bomb, цена: 72 000 долларов Выпуск этого специфического автомобильчика с доской для серфинга из серии Hot Wheels был прекращен практически сразу после того, как он пошел в серию. Это сделало игрушку особенно желанной среди коллекционеров. Пока были найдены только два розовых экземпляра данной модели, а владелец одного из них заплатил 72 000 долларов за свою игрушку. Платиновая пустышка, цена: 85 000 долларов Ювелир Мэтт Кейс создал эту соску стоимостью 85 000 долларов по заказу Russell & Case в феврале 2013 года. 250-граммовая соска была изготовлена из чистой платины для участия в шоу «британских малышей» . Porsche 917 Le Mans Raceway, цена: 125 000 долларов Любители гоночных автомобилей наверняка продали бы душу за полноразмерную модель авто Porsche 917, внутри которой скрывается копия известнейшего гоночного трека Ле-Ман в масштабе 1:32. Стоит необычное авто 125 000 долларов. Алмазный автомобиль Hot Wheels, цена: 140 000 долларов По случаю своего 40-летнего юбилея в 2008 году Mattel’s Hot Wheels создала специальный инкрустированный бриллиантами автомобиль стоимостью 140 000 долларов. Одна из самых дорогих игрушечных машинок в мире была сделана из 18-каратного белого золота и покрыта более чем 2700 драгоценными камнями . Карточка Illustrator с покемоном Пикачу, цена: 150 000 долларов Коллекционная карточная игра «Покемоны» впервые была выпущена компанией Wizards of the Coast в Северной Америке в январе 1999 года. Карта Пикачу, которая входила в полный комплект, считается одной из самых редких карт, когда-либо созданных Illustrator. Было выпущено всего шесть таких карт.Игрушечный солдатик, цена: 200 000 долларов Прототип солдатика G.I. Joe ручной работы Дона Левина, который был сделан в 1963 году, стал самым дорогим в мире игрушечным солдатиком 40 лет спустя, когда он был продан на аукционе за ошеломляющие 200 000 долларов . Костюм робота Kuratas, цена: 1 млн долларов Созданный японской компанией Suidobashi Heavy Industry костюм гигантского робота, известный как Kuratas, позволит любому человеку почувствовать себя в шкуре трансформера. 3,8-метровый костюм, который весит 5 тонн, стоит 1 млн долларов. Золотая монополия, цена: 2 млн долларов Самая дорогая в мире версия настольной игры «Монополия» стоит примерно 2 млн долларов. Она сделана из 18-каратного золота и инкрустирована драгоценными камнями. Чтобы создать этот шедевр, ювелиру Сидни Мобелл из Сан-Франциско понадобился целый год.Мишка Steiff Louis Vuitton, цена: 2,1 млн долларов Игрушечный медведь, созданный компанией по дизайну плюшевых игрушек Steiff и французским домом моды Louis Vuitton, может похвастаться званием самого дорогого плюшевого медведя в мире. Игрушка была приобретена кореянкой Джесси Ким на аукционе в Монако в 2000 году за 2 100 000 долларов . Модель автомобиля Lamborghini Aventador — 4,6 млн долларов Один из самых роскошных и желанных спортивных автомобилей Lamborghini Aventador стоит около 400 000 долларов. Как ни невероятно это звучит, немецкий инженер Роберт Гульпен создал модель под названием Aventador LP Lamborghini 700-4, которая стоила 4,6 млн долларов. Да, миниатюрная версия авто более чем в 11 раз дороже реальной машины, поскольку она сделана из платины, углеродного волокна, золота и алмазов.Алникский дом на дереве, цена: 6 млн долларов Каждый ребенок любит лазать по деревьям. Богатые родители могут побаловать свое дитя, приобретя ему дом на дереве, сделанный Treehouse Co for the Duke and Duchess of Scotland . Площадь этого сказочного дома — ни много ни мало — 560 кв. м.Кукольный замок Astolat, цена: 8,5 млн долларов Самый дорогой кукольный замок в мире создавался более 13 лет плотниками, ювелирами, серебряных дел мастерами и стеклодувами . Стоит этот 29-комнатный кукольный домик больше, чем большинство реальных особняков.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: