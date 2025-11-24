10 уютных комедий для хорошего вечера

Осень настраивает на лирический лад, и все больше времени хочется проводить дома с родными и близкими. Когда за окном сыро и холодно, не придумать ничего лучше, чем посмотреть с любимыми какой-нибудь добрый фильм.



Замечательные кинокартины, после просмотра которых становится тепло на душе.









Повар на колесах

Chef

Королевство полной луны

Moonrise Kingdom

Страсти донжуана

Don Jon

Дело в тебе

A Case of You

Отель «Гранд Будапешт»

The Grand Budapest Hotel

Любовь в словах и картинах

Words and Pictures

Святой Винсент

St. Vincent

Застрял в любви

Stuck in Love

Милая Фрэнсис

Frances Ha

Душевная кухня

Soul Kitchen