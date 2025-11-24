10 уютных комедий для хорошего вечера

Осень настраивает на лирический лад, и все больше времени хочется проводить дома с родными и близкими. Когда за окном сыро и холодно, не придумать ничего лучше, чем посмотреть с любимыми какой-нибудь добрый фильм.
Замечательные кинокартины, после просмотра которых становится тепло на душе.
Повар на колесах
Chef
Сюжет фильма разворачивается вокруг шеф-повара Карла Каспера в исполнении Джона Фавро.закусочную на колесах, чтобы отыскать потерянное кулинарное вдохновение и попутно наладить отношения с семьей. Фильм такой же красочный, воздушный и сочный, как и блюда шеф-повара. Отличная семейная комедия.
Королевство полной луны
Moonrise Kingdom
Пара влюбленных подростков убегает из-под присмотра взрослых: Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, и Сьюзи Бишоп — замкнутая 12-летняя девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. Немного странный, необычный фильм, но в этом вся его прелесть. Рекомендуется к просмотру всей семьей.
Страсти донжуана
Don Jon
У Джона Мартелло все подчинено жесткому порядку: его квартира, машина, семья, фитнес, женщины. Он искренне пытается измениться ради той, что кажется ему любовью всей его жизни, но терпит одно крушение за другим. Забавные метаморфозы главного героя точно поднимут настроение.
Дело в тебе
A Case of You
Молодой парень Сэм встречает в кафе симпатичную официантку Бёрди и, конечно же, влюбляется в нее. Но девушку увольняют за опоздание — и как найти ее, если знаешь только имя? Конечно же, в социальных сетях! Найдя ее страничку, стеснительный Сэм не решается сразу написать понравившейся девушке — и вместо этого, ориентируясь на ее профиль и анкету, решает стать идеальным парнем для Бёрди.
Отель «Гранд Будапешт»
The Grand Budapest Hotel
Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя войнами XX века. Одна из лучших комедий с элементами драмы и детектива. Смотреть ее нужно не спеша, в теплой кровати, с кружкой чая и пирожными.
Любовь в словах и картинах
Words and Pictures
Фильм ловко обыгрывает тему соперничества между различными видами искусства. Учитель английского языка и преподаватель искусства встречаются в престижной подготовительной школе. Между ними складываются непростые взаимоотношения, которые кладут начало войне: их студенты теперь пытаются доказать, что сильнее — слово или изображение.
Святой Винсент
St. Vincent
Приятный семейный фильм, который отлично совмещает в себе элементы комедии и драмы. В центре внимания весьма непростые отношения сложного, ворчливого ветерана войны и обычного 12-летнего мальчика Оливера. Это пример настоящей дружбы, которая выросла из откровенной неприязни и безразличия друг к другу, но изменила обоих и помогла взглянуть друг на друга по-новому.
Застрял в любви
Stuck in Love
Картина снята очень реалистично. В сюжете рассказывается о жизни обычных людей, о проблемах в их семьях и неудачах в жизни. Хорошая музыкальная атмосфера, потрясающая игра актеров, очень интересные и оригинальные диалоги делают фильм идеальным для неспешного вечернего просмотра.
Милая Фрэнсис
Frances Ha
Фрэнсис живет в Нью-Йорке, но у нее, по сути, нет дома. Она работает в танцевальной труппе, но, признаться, совсем не танцор. У девушки есть лучшая подруга Софи, но теперь они почти не общаются. Фрэнсис хочет намного больше, чем может себе позволить, но она все равно проживает жизнь с легкостью, беспечностью и изяществом. Это история о дружбе не менее страстной, глубокой и непредсказуемой, чем любая любовная история!
Душевная кухня
Soul Kitchen
Зинос Казанзакис держит не слишком популярный среди посетителей ресторанчик на окраине Гамбурга. Его тихая жизнь идет своим чередом, пока на голову не сваливаются все тридцать три несчастья. Фильм легкий для восприятия, не перегружен драматическими моментами. А удачное сочетание хорошей музыки и аппетитных блюд значительно улучшает настроение от просмотра. И вам точно захочется приготовить что-нибудь оригинальное для своих родных!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии