8 легендарных замков Средневековья, построенных в долине реки Рейн

Романтический Рейн, так еще называют участок самой протяженной реки Европы, проходящий через Германию, со времен Священной Римской империи представляет собой уникальное во всех отношениях зрелище. Красота первозданной природы и возвышающиеся грозные бастионы, возведенные в Средние века, принесли мировую славу региону, ведь нигде в мире нет столько величественных замков, расположенных так близко друг к другу. На протяжении всей истории они познали взлеты и падения, положив начало нового направления в искусстве – романтизму, благодаря чему большинство замков до сих пор окутаны покровом таинственности, что и их спасло от забвения, а нам сохранило уникальные архитектурные творения.
1. Замок Рейнфельс
Замок Рейнфельс – могущественная крепость, равной которой нет на всей протяженности Рейна (Санкт-Гоар, Германия). | Фото: delveintoeurope.com.
Авторы Novate.ru хотели бы сразу обратить внимание на то, что уникальнейший культурно-природный ландшафт Верхнего Среднего Рейна, получивший название Романтический Рейн, простирающийся на 67 километров от легендарного города Рюдесхайм (находится на правом берегу Рейна) и не менее колоритного Бингена (на левом берегу) до Кобленца (вниз по течению), является уникальным регионом, где сохранилось 39 средневековых замков (всего их было около 60). Живописные природные ландшафты и пышные виноградники, окружающие крупнейшую и одну из самых важных судоходных рек Европы и Германии, процветающие города и обилие фортификационных объектов, окутанных флером таинственности, в 2002 году все вместе были внесены во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО.
Построенный в XIII веке для защиты сборщиков налогов Санкт-Гоара, Рейнфельс быстро стал одним из самых крупных замков в долине Рейна (Германия). | Фото: delveintoeurope.com.
Замок Рейнфельс (Rheinfels Castle), возвышающийся над городом Санкт-Гоар, является одним из ярких замков Среднего Рейна и самым известным фортификационным объектом, выдержавшим натиск войск короля Людовика XIV. Построенный в 1245 году графом Дитером фон Катценельнбогеном, Рейнфельс сегодня является одним из крупнейших замков и крепостных руин в Европе.
В одном из лучших замков долины реки Рейн можно окунуться в аутентичную атмосферу средневекового периода истории (Rheinfels Castle, Санкт-Гоар).
Могучая крепость, не раз переживала осаду, при этом за всю историю своего существования ни разу не была взята или полностью разрушена, что поспособствовало ее отличной сохранности. Благодаря этому обстоятельству сегодняшние посетители могут погрузиться в средневековую атмосферу, прогуливаясь по залам и галереям, подземным лабиринтам и тайным проходам, которые и составляют основу средневековой твердыни.
2. Замок Шёнбург в Обервезеле
В Обервезеле сохранился великолепный средневековый замок, ставший самой яркой достопримечательностью района. | Фото: pinterest.com.au.
Замок Шёнбург превратили в атмосферный отель с роскошными номерами.
В Обервезеле сохранились руины великолепного средневекового замка, где можно увидеть остатки крепостной стены и 16 из 21 оригинальной башни, построенных в XII веке герцогами Шёнбургскими (правящий клан Обервезеля). Несколько веков подряд замок Шёнбург (Schonburg Castle) был одним из самых грозных фортов Рейна, но к концу 1700-х упадок семьи привел и к потере некогда могущественного фортификационного объекта. Один из самых старинных замков долины захватили и сожгли французские солдаты. Трагические события и отсутствие прямых наследников правящей семьи явились причиной двухсотлетнего забвения. Спасением стал случай, когда представители состоятельной семьи Райнлендер выкупили руины средневекового замка и восстановили его. Сейчас замок Шёнбург является атмосферным отелем с 27 номерами, с восстановленной тюремной башней и библиотекой, где собраны раритетные издания.
3. Замок Марксбург, возвышающийся над городом Браубах
Marksburg Castle сохранил средневековую атмосферу и все изменения, которые проводились в последующие годы (Браубах, Германия). | Фото: romantischer-rhein.de.
Сейчас в прекрасно сохранившийся замок можно попасть только с организованной экскурсией, поскольку в нем располагается штаб-квартира Немецкой ассоциации замков (Marksburg Castle, Браубах).
Замок Марксбург (Marksburg Castle) занимает особое место в истории, так как это единственный замок на Среднем Рейне, который никогда не был разрушен или покинут на долгие годы, что привело бы к фатальным последствиям. Расположенный высоко над городом Браубах, замок Марксбург строился в качестве фортификационного объекта (1230-е гг.), обеспечивающего защиту серебряных рудников, которыми владели лорды Эппштейны. В тот период истории он был известен как замок Браубах, пока в XVI веке он не оказался во владении гессенских ландграфов, а затем не превратился в роскошную крепость для защиты королевской семьи. По этой причине на протяжении многих веков он не просто поддерживался, но и расширялся, и укреплялся согласно новым достижениям в оружейном деле, а также ради соответствия запросов монарших особ. Хотя, когда они посчитали его недостаточно роскошным и совсем некомфортным, был построен новый дворец, а вот средневековое укрепление превратили в тюрьму.
4. Замок Пфальцграфенштайн в Каубе
«Каменный корабль» посреди Рейна – самый фотографируемый замок Германии (Pfalzgrafenstein Castle, Кауб). | Фото: romantischer-rhein.de.
Выгодное местоположение Pfalzgrafenstein Castle позволило собирать пошлины со всех идущих кораблей и лодок (Кауб, Германия). | Фото: romantischer-rhein.de.
Расположенный на крошечном острове посреди реки Рейн, замок Пфальцграфенштайн (Pfalzgrafenstein Castle) несмотря на более чем скромные размеры является одним из самых интересных архитектурных сооружений долины Рейна. Как и большинство других замков в этом районе, он был построен для сбора налогов с торговых суден, проходящих по Рейну. Граф Пфальцграф, а затем император Людовик IV построили пятигранный бергфрид (башенное укрепление) на маленьком рейнском острове в качестве первой части укрепления. Это вызвало бурю недовольства епископов того времени и даже папы, которые были обеспокоены тем, что церковь недополучит доходы. Поскольку замок Пфальцграфенштайн оказался в наиболее выгодном положении (перекрывался путь цепями, чтобы ни один торговец не проскользнул, не заплатив), это обстоятельство помогло городку Кауб, находящемуся рядом, процветать и развиваться быстрее и лучше, чем всем остальным.
За всю историю существования Pfalzgrafenstein Castle не был ни завоеван, ни разрушен, даже после того, как отменили пошлину, он служил в качестве сигнальной станции (Кауб, Германия).
Интересный факт: Учитывая интриги высокопоставленных служителей церкви, неудивительно, что замок надежно укрепляли. Так, например, со строительством навесной стены и зубчатых стен, начиная с 1340 года, мощь форта значительно возросла, а в 1504 году он выдержал 39-дневную осаду в баварско-пфальцской войне за наследство, даже не получив повреждений. Более поздние дополнения были произведены между 1607 и 1755 гг., в этот период построили угловые башни орудийного бастиона, направленного вверх по течению, и основную башню в стиле барокко. Постоянные укрепительные работы и основательное строительство поспособствовали тому, что замок ни разу не был ни захвачен, ни основательно разрушен, хотя не раз оказывался в центре военных действий. Да и сама природа заставляла поддерживать фортификационный объект в тонусе, чтобы не дать шанс разрушить объект ни могучему натиску льдов, ни бурным потокам воды.
5. Прекрасный замок Штольценфельс в Кобленце
Высоко над Рейном в Кобленце возвышается жемчужина рейнского романтизма, которая и по сей день считается одним из лучших образцов неоготической архитектуры (Stolzenfels Castle, Германия). | Фото: visit-koblenz.de.
В роскошном замке сохранилось много интересных коллекций, повествующих о пристрастиях знати и королевской семьи сразу нескольких поколений (Stolzenfels Castle, Германия).
Одной из лучших достопримечательностей региона, более известной под названием Романтический Рейн, является поистине сказочный замок Штольценфельс (Stolzenfels Castle), расположенный в конечной точке 67-километровой части долины Рейна, в городе Кобленц. Первоначально построенный как форт, призванный собирать пошлину (около 1250- гг.), замок Штольценфельс был разрушен во время войны Великого альянса в 1689 году. Многие годы его руины использовались в качестве каменоломни, где изымали строительный камень для городских нужд. Это происходило до тех пор, пока король Фридрих Вильгельм IV не приказал восстановить замок, точнее сказать, построить новый. Яркая отделка (использовали охру), плоские крыши, романтичные беседки и террасы, изысканные интерьеры и роскошная мебель – все это просто источает совершенную итальянскую безмятежность, а не как не мощь фортификационного сооружения.
6. Замок Штальек в Бахарахе
Замок Штальек является одной из многих великолепных крепостей, которые украшают впечатляющий пейзаж долины Верхнего Среднего Рейна (Бахарах, Германия). | Фото: romantischer-rhein.de.
На вершине холма сохранился романтический средневековый замок Штальек, с высоты башен которого можно насладится панорамным видом на долину Рейна и виноградники (Бахарах, Германия). | Фото: romantischer-rhein.de.
Романтический городок Бахарах является одним из красивейших мест в долине Верхнего Среднего Рейна (внесен вместе с замком в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Красивые фахверковые дома, романтические дворики и уютные винные бары являются главной изюминкой городского ландшафта, привлекающего миллионы туристов. Но экскурсия по городу не будет полной, если не посетить старинный замок Штальек (Stahleck castle), возвышающийся над колоритным городком. Точный год постройки замка Штальек неизвестен, но имеются сведения, что к 1095 году в нем обитали представители семейства Госвин фон Хохштадтов. В 1156 году после 10-летней борьбы он перешел Штальским, а затем фортификационный объект стал самым южным владением кельнских епископов.
Более 50 лет в средневековом замке Штальек находится одно из самых привлекательных молодежных общежитий Германии (Бахарах).
XVII век принес много трагических событий, включая разрушения во время 30-летней войны, восстановление курфюрстом пфальцграфом Карлом Людвигом и полное уничтожение в 1689 году французскими войсками Людвига XIV. 237 лет он лежал в руинах, пока наследный принц Прейссена не выкупил эту территорию в 1828 году. А вот восстановительные работы начались лишь 1909–1910 гг., их проводило Рейнское общество, в 1925 году замок Штальек был перестроен по историческому образцу. Сегодня же здесь находится одно из самых привлекательных молодежных общежитий Германии.
7. Замок Райхенштайн в Трехтингсхаузене
В очертаниях замка Рейхенштайн, возвышающемся над Трехтингсхаузеном, угадываются черты романтизма и неоготики (Германия). | Фото: spottinghistory.com.
Поговаривают, что по галереям Reichenstein Castle бродит самый настоящий призрак (Трехтингсхаузен, Германия). | Фото: great-castles.com.
Хотя замок Райхенштайн (Reichenstein Castle) был построен в XI веке, на сегодняшний день он является самым ярким примером эпохи романтизма и неоготики, поскольку реконструкции 1500-х годов 1830-х внесли свои коррективы. История гласит, как и многие другие замки долины Среднего Рейна, замок Райхенштайн был построен с благородными намерениями, затем стал церковной собственностью при имперском аббатстве Корнелимюнстер, но со временем уступил место жадности рыцарей-разбойников, которые жаждали легкой наживы собирая плату за проход на лодке или любом другом судне по Рейну, а порой и откровенно грабя торговцев или захватывая их плен, требуя баснословные выкупы.
Теперь в старинном замке открыт отель, позволяющий погрузиться в средневековую атмосферу (Reichenstein Castle, Германия).
Такое своеволие владельцев замка церковь, да и сам император терпеть долго не могли, поэтому его не раз осаждали, захватывали и даже разрушали. В полуразрушенном состоянии он переходил из рук в руки, пока в XIX веке не началась его масштабная реставрация. Сегодня же легендарный замок служит атмосферным отелем, где помимо оригинальных номеров можно увидеть обширные коллекции чугунных тарелок, охотничьих трофеев со всего мира, оружия, фарфора и антикварной мебели.
8. Замок Кац над Санкт-Гоарсхаузеном
Katz Castle расположен на вершине выступающего холма, нависая над колоритным средневековым городком Санкт-Гоарсхаузен (Германия).
Построенный как военный форт, замок Кац не раз горел и восстанавливался благодаря чему и сохранился для потомков (Санкт-Гоарсхаузен, Германия). | Фото: welterbe-mittelrheintal.de.
Продолжающийся конфликт между правителями Трира и графами Каценельнбогена вылился в строительство одного из красивейших замков на Рейне. Название «Кац» замок в Санкт-Гоарсхаузене получил в народе, на самом деле, построенный в 1371 году он был известен как замок Ной-Катценельнбоген, став домом для владельцев обширной территории, графов Катценельнбогенов, старающихся защитить свои владения на Рейне и, в частности, таможню в Санкт-Гоаре. Как и многие рейнские замки, Katz Castle в конечном итоге не смог противостоять французским войскам, поэтому с 1806 года находился в полуразрушенном состоянии, пока в 1898– 1899 гг. его не превратили в великолепную резиденцию. В настоящее время замок находится в частной собственности и раз в год принимает активное участие во время шоу «Рейн в огне», когда отсюда запускают фейерверки, и устраивают фантастическую иллюминацию.
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