8 легендарных замков Средневековья, построенных в долине реки Рейн

1. Замок Рейнфельс

Замок Рейнфельс – могущественная крепость, равной которой нет на всей протяженности Рейна (Санкт-Гоар, Германия). | Фото: delveintoeurope.com.

Построенный в XIII веке для защиты сборщиков налогов Санкт-Гоара, Рейнфельс быстро стал одним из самых крупных замков в долине Рейна (Германия). | Фото: delveintoeurope.com.

В одном из лучших замков долины реки Рейн можно окунуться в аутентичную атмосферу средневекового периода истории (Rheinfels Castle, Санкт-Гоар).

2. Замок Шёнбург в Обервезеле

В Обервезеле сохранился великолепный средневековый замок, ставший самой яркой достопримечательностью района . | Фото: pinterest.com.au.

Замок Шёнбург превратили в атмосферный отель с роскошными номерами.

3. Замок Марксбург, возвышающийся над городом Браубах

Marksburg Castle сохранил средневековую атмосферу и все изменения, которые проводились в последующие годы (Браубах, Германия). | Фото: romantischer-rhein.de.

Сейчас в прекрасно сохранившийся замок можно попасть только с организованной экскурсией, поскольку в нем располагается штаб-квартира Немецкой ассоциации замков (Marksburg Castle, Браубах).

4. Замок Пфальцграфенштайн в Каубе

«Каменный корабль» посреди Рейна – самый фотографируемый замок Германии (Pfalzgrafenstein Castle, Кауб). | Фото: romantischer-rhein.de.

Выгодное местоположение Pfalzgrafenstein Castle позволило собирать пошлины со всех идущих кораблей и лодок (Кауб, Германия). | Фото: romantischer-rhein.de.

За всю историю существования Pfalzgrafenstein Castle не был ни завоеван, ни разрушен, даже после того, как отменили пошлину, он служил в качестве сигнальной станции (Кауб, Германия).

5. Прекрасный замок Штольценфельс в Кобленце

Высоко над Рейном в Кобленце возвышается жемчужина рейнского романтизма, которая и по сей день считается одним из лучших образцов неоготической архитектуры (Stolzenfels Castle, Германия). | Фото: visit-koblenz.de.

В роскошном замке сохранилось много интересных коллекций, повествующих о пристрастиях знати и королевской семьи сразу нескольких поколений (Stolzenfels Castle, Германия).

6. Замок Штальек в Бахарахе

Замок Штальек является одной из многих великолепных крепостей, которые украшают впечатляющий пейзаж долины Верхнего Среднего Рейна (Бахарах, Германия). | Фото : romantischer-rhein.de.

На вершине холма сохранился романтический средневековый замок Штальек, с высоты башен которого можно насладится панорамным видом на долину Рейна и виноградники (Бахарах, Германия). | Фото: romantischer-rhein.de.

Более 50 лет в средневековом замке Штальек находится одно из самых привлекательных молодежных общежитий Германии (Бахарах).

7. Замок Райхенштайн в Трехтингсхаузене

В очертаниях замка Рейхенштайн, возвышающемся над Трехтингсхаузеном, угадываются черты романтизма и неоготики (Германия). | Фото: spottinghistory.com.

Поговаривают, что по галереям Reichenstein Castle бродит самый настоящий призрак (Трехтингсхаузен, Германия). | Фото: great-castles.com.

Теперь в старинном замке открыт отель, позволяющий погрузиться в средневековую атмосферу (Reichenstein Castle, Германия).

8. Замок Кац над Санкт-Гоарсхаузеном

Katz Castle расположен на вершине выступающего холма, нависая над колоритным средневековым городком Санкт-Гоарсхаузен (Германия).

Построенный как военный форт, замок Кац не раз горел и восстанавливался благодаря чему и сохранился для потомков (Санкт-Гоарсхаузен, Германия). | Фото: welterbe-mittelrheintal.de.