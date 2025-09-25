С нами не соску...
Чем засадить грядки после сбора урожая

Земля будет только благодарна за такую «нагрузку».



Опытные дачники не знают такого понятия, как «конец сезона». Они работают на участках до глубокой осени, когда основная масса огородников уже отдыхает в городе, сделав заготовки на зиму. На самом деле, огород способен работать круглогодично, и полноценный «отпуск» от посадок ему будет скорее во вред, чем на пользу.

Объясняем, какие культуры можно и даже нужно сажать осенью, уже после сбора урожая.

Озимый лук и чеснок



Если хотите насладиться свежей ароматной зеленью на месяц раньше, чем соседи по дачному поселку, не теряйте время. Главное выбрать холодостойкие сорта и утеплить грядку после засева. Слой торфа вполне может сыграть роль теплой, но дышащей шубы, которая защитит от стужи и снегопадов.

Морковь



Да-да, морковку тоже можно сажать в сентябре. Тут важно подгадать момент, ориентируясь на прогноз погоды. Важно, чтобы семена не успели прорасти, а после замерзуть. Оптимальное время — после первых ощутимых заморозков. Ну и посевной материал готовьте с запасом. Суровая зима может погубить до ⅔ семян.

Кустарники и плодовые деревья



Неспроста садоводы осаждают специализированные рынки с саженцами именно по осени. Эта пора наиболее благодатна для посадки яблонь, груш, винограда, смородины, крыжовника, вишни, малины и других культур. Они стойко перенесут испытания морозами, закалятся для будущих сезонов и будут активно плодоносить, когда обживутся на вашем участке.


Петрушка и укроп



Вы удивитесь, но свежую зелень можно собрать до конца осени, если посадить ее в начале сентября. Если есть время и желание, смело засевайте грядки, и тогда несколько пучков сочного укропа с петрушкой станут бонусом к вашему урожаю.

Сидераты



Ситифермер Сергей Ермошин в беседе с WomanHit посоветовал сажать горчицу в качестве наиболее эффективного сидерата. «Осень — это время отдать земле благодарность за тот урожай, который она нам дала, и позаботиться о следующем сезоне и следующем урожае», — напоминает он. Горчица обеспечит насыщение почвы азотом, полезной бактериальной микрофлорой. И тогда к весне грунт будет готов принять новые семена и дать рекордные всходы без дополнительных удобрений.
«Берем горчицу, сажаем плотно, ждем две-три недельки, когда она подрастет и перекапываем ее и заделываем в землю. Также будет здорово добавить песочку немножко перед зимой. Пройдут снега, дожди. Песочек уйдет, а землю сделает более рыхлой», — продолжает эксперт.
Можно добавить солому и созревший компост. А еще желательно пролить землю каким-нибудь биопрепаратом с максимальной концентрацией почвенных бактерий.
