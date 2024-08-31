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Мастер на все руки: деревянный подсвечник для романтического вечера


Стильный подсвечник своими руками.

Стильный подсвечник своими руками.

Подсвечник можно купить, а можно сделать своими собственными руками. На практике все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Большинство необходимых инструментов найдется в каждом доме, а несколько потраченных часов на работу подарят эксклюзивную, стильную вещицу, которая придаст вечеру особый шарм.

Даже кусок старой, бесполезно деревяшки умеючи можно превратить в стильный подсвечник. Процесс создания не займет много времени, а результат порадует мастера и удивит друзей и близких

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