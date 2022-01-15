Запрет на любовь: как в СССР развернули кампанию против браков с иностранцами

Браки с иностранцами долгое время были под запретом в СССР | Фото: newsland.com

Интернациональные браки были возможны только в кино. Любовь Орлова в фильме *Цирк*, 1936 | Фото: nnm.me

Москва, площадь Пушкина, 1947. Фото Н. Грановского | Фото: krasfun.ru

Москва. Уличная сцена, 1954. Фото Анри Картье-Брессона | Фото: bs-klub.ru

Москва. В ГУМе, 1954. Фото Анри Картье-Брессона | Фото: bs-klub.ru

Зоя Федорова в фильме *На границе*, 1938, и ее избранник Джексон Тейт | Фото: kp.ua

Татьяна Окуневская | Фото: kino-teatr.ru

Московский фестиваль молодежи и студентов, 1957 | Фото: novosib-room.ru

Участники делегации из Эфиопии во время 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, 1957 | Фото: ria.ru

Московский фестиваль молодежи и студентов, 1957 | Фото: anews.com