Запрет на любовь: как в СССР развернули кампанию против браков с иностранцами

Браки с иностранцами долгое время были под запретом в СССР | Фото: newsland.com
70 лет назад, 15 февраля 1947 г. в СССР был издан Указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Необходимость такого решения объясняли желанием защитить советских женщин от дискриминации, которой они якобы подвергались за рубежом. Запрет действовал недолго – в 1953 г. советские граждане формально получили разрешение на заключение брака с представителями других государств, однако осуществить это на практике было почти невозможно.
Интернациональные браки были возможны только в кино. Любовь Орлова в фильме *Цирк*, 1936 | Фото: nnm.me
Решение о необходимости запрета было принято еще во времена ВОВ, когда у советских солдат появлялись семьи на территории Восточной Европы, где проходили военные действия. После войны многие женщины в СССР остались одинокими, не все из тех, кого вывезли с оккупированных территорий в Германию, вернулись обратно. Стране грозил демографический кризис, руководство не могло допустить массового выезда из страны женщин детородного возраста. К тому же назрела необходимость восстанавливать промышленность и сельское хозяйство, а для этого нужны были большие человеческие ресурсы.
Москва, площадь Пушкина, 1947. Фото Н. Грановского | Фото: krasfun.ru
Москва. Уличная сцена, 1954. Фото Анри Картье-Брессона | Фото: bs-klub.ru
Для того, чтобы прекратить отток жителей СССР за границу, указом от 15 февраля 1947 г. интернациональные браки запретили, даже с гражданами социалистических стран. При этом ранее заключенные браки с иностранцами признали недействительными. До этого, еще в 1944 г., Сталин подписал указ об упразднении института усыновления и отцовства. Это освобождало мужчин от уплаты алиментов, что также должно было повлиять на увеличение показателей рождаемости. Одновременно ужесточили условия разводов, а женщинам запретили делать аборты. В то же самое время развернулась борьба с «низкопоклонством перед Западом», подготовившая идеологическую почву для введения запрета на браки с иностранцами.
Москва. В ГУМе, 1954. Фото Анри Картье-Брессона | Фото: bs-klub.ru
Интересно то, что за 2 месяца до принятия этого указа, когда обсуждали претендентов на Сталинскую премию по литературе, Сталин выступил в защиту Ильи Эренбурга и его романа «Буря», где описывался роман советского гражданина с француженкой. После этого писатель не на шутку всполошился: «И я теперь спрашиваю себя: не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона?».
Зоя Федорова в фильме *На границе*, 1938, и ее избранник Джексон Тейт | Фото: kp.ua
В наказание за нарушение указа можно было получить срок по 58-й статье за «антисоветскую агитацию». Из-за этого запрета пострадали и многие известные люди. Так, у актрисы Зои Федоровой в 1945 г. случился роман с заместителем военного атташе США Джексоном Тейтом. Вскоре его выслали из страны, а Федорову арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы за шпионаж. Ее освободили в 1955 г. после реабилитации, а увидеться с Тейтом она смогла только в 1976 г. В 1948 г. за роман с иностранцем (официально – за «антисоветскую пропаганду») арестовали актрису Татьяну Окуневскую. Ее осудили на 10 лет лагерей. В Джезказгане она добывала в шахте руду. В 1954 г. ее реабилитировали и освободили.
Татьяна Окуневская | Фото: kino-teatr.ru
После смерти Сталина указ о запрете браков с иностранцами был отменен. Однако новая власть по-прежнему не приветствовала заключение подобных союзов. Репрессии против советских граждан, вступивших в такие союзы, продолжались и после 1953 г.: их увольняли с работы, препятствовали трудоустройству, а затем выселяли в отдаленные регионы как тунеядцев. Э. Хруцкий в своих мемуарах утверждает, что таких случаев было достаточно много, и во времена хрущевской оттепели такие семьи можно было встретить на целине и на комсомольских стройках в Сибири и на Дальнем Востоке.
Московский фестиваль молодежи и студентов, 1957 | Фото: novosib-room.ru
В годы застоя на смену репрессиям пришли бюрократические сложности: чтобы выйти замуж за иностранца, нужно было собрать невероятное количество документов. К тому же интернациональные браки можно было заключить только в крупных городах, и только в строго определенных ЗАГСах. Со всеми претендентами проводили беседы сотрудники КГБ.
Участники делегации из Эфиопии во время 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, 1957 | Фото: ria.ru
В 1970-е гг. была разрешена эмиграция из СССР, в первую очередь еврейская. Многие тогда заключали фиктивные браки с целью выехать за границу. В эти годы было зафиксировано несколько тысяч интернациональных союзов. В эпоху перестройки появились первые брачные агентства, специализирующиеся на знакомствах с иностранцами. А после распада СССР это явление стало массовым – только в США в конце ХХ в. эмигрировало около 75 тысяч невест из СНГ.
Московский фестиваль молодежи и студентов, 1957 | Фото: anews.com
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