Питательная подкормка для огурцов

Высадка рассады огурцов в открытый грунт — большой стресс для растений. Для того чтобы помочь саженцам, запустить активный рост и развитие молодых огурцов, а также стимулировать активное развитие корневой системы, необходимо вовремя внести эффективную подкормку, которую легко можно приготовить своими руками.







Более того, внесение подкормки поможет повысить иммунную систему растений, сделает их устойчивыми к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям. Следует отметить, что данная подкормка полезна и для почвенной микрофлоры, что поможет повысить плодородность почвы.

Для приготовления эффективной подкормки растворите 100 грамм прессованных пекарских дрожжей в 1 литре теплой воды.







Добавьте к дрожжам 3 столовых ложки томатной пасты. Обратите внимание, что в составе томатной пасты не должно быть соли.







Также для приготовления удобрения понадобится 1 столовая ложка сахара.

Оставьте удобрение на 1-2 часа, а затем разведите в 10 литрах воды.







Чтобы повысить эффективность удобрения, добавьте к нему 1 литр молока.







В результате простых манипуляций получается концентрированный раствор.

Для полива огурцов необходимо развести 1 литр концентрата в 5 литрах воды.







Полученное удобрение необходимо внести под корень высаженных огурцов из расчета 200-300 мл на одно растение.







Повторить подкормку следует через 10-14 дней, и результат не заставит себя ждать.

Смотрите на видео, как приготовить эффективную подкормку для огурцов:



