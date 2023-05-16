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Питательная подкормка для огурцов

Высадка рассады огурцов в открытый грунт — большой стресс для растений. Для того чтобы помочь саженцам, запустить активный рост и развитие молодых огурцов, а также стимулировать активное развитие корневой системы, необходимо вовремя внести эффективную подкормку, которую легко можно приготовить своими руками.

Питательная подкормка для огурцов

Более того, внесение подкормки поможет повысить иммунную систему растений, сделает их устойчивыми к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям. Следует отметить, что данная подкормка полезна и для почвенной микрофлоры, что поможет повысить плодородность почвы.
Для приготовления эффективной подкормки растворите 100 грамм прессованных пекарских дрожжей в 1 литре теплой воды.

Питательная подкормка для огурцов

Добавьте к дрожжам 3 столовых ложки томатной пасты. Обратите внимание, что в составе томатной пасты не должно быть соли.

Питательная подкормка для огурцов

Также для приготовления удобрения понадобится 1 столовая ложка сахара.
Оставьте удобрение на 1-2 часа, а затем разведите в 10 литрах воды.

Питательная подкормка для огурцов

Чтобы повысить эффективность удобрения, добавьте к нему 1 литр молока.

Питательная подкормка для огурцов

В результате простых манипуляций получается концентрированный раствор.
Для полива огурцов необходимо развести 1 литр концентрата в 5 литрах воды.

Питательная подкормка для огурцов

Полученное удобрение необходимо внести под корень высаженных огурцов из расчета 200-300 мл на одно растение.

Питательная подкормка для огурцов

Повторить подкормку следует через 10-14 дней, и результат не заставит себя ждать.
Смотрите на видео, как приготовить эффективную подкормку для огурцов:


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