Приборы для тех, кто хочет меньше времени проводить у плиты

Даже если вам нравится готовить, наверняка вы переживаете из-за времени, которое приходится проводить на кухне. После работы нет никакого желания часами стоять у плиты, а потом еще мыть посуду и убирать последствия готовки. Конечно, можно заказывать доставку или есть полуфабрикаты, но желудок и кошелек спасибо не скажут.

1. Пароварка

2. Омлетница

3. Электрическая сковорода

4. Тостер

5. Аэрогриль

6. Кофемашина

Мы рассказываем, как можно решить проблему просто и быстро.В последнее время популярность набирает техника, которая позволяет существенно сократить часы, проведенные на кухне. Она экономит не только время, но и силы, потраченные на готовку, а значит, помогает избавиться от ощущения, что вы работаете поваром на полставки. Рассказываем, какие приборы могут занять достойное место рядом с плитой.Рис, овощи и рыба в пароварке.Больше, чем процесс подготовки продуктов, раздражает только необходимость постоянно следить за едой. Мясо подгорает, кастрюля кипит, масло летит в разные стороны…А так хочется закинуть всю в одну кастрюлю, поставить таймер и уйти отдыхать. Пароварка даст вам такую возможность. Она готовит продукты за счет горячего пара без масла. Благодаря этому не приходится контролировать процесс каждые пять минут.Кроме того, пароварка идеально подходит людям, которые придерживаются правильного питания или не едят жареное/жирное. В ней можно приготовить курицу, рыбу, овощи, рис и многие другие продукты. Обычно процесс занимает максимум полчаса – и вот уже полезное, низкокалорийное блюдо готово.Вертикальная омлетница.Не представляете свое утро без омлета, но не можете заставить себя встать пораньше, чтобы его приготовить?Тогда этот девайс просто обязан быть на вашей кухне. Откройте прибор, залейте туда яйца, добавьте начинку специи и нажмите кнопку «play». Через пару минут у вас будет готов идеальный пышный омлет без пригоревший краев. И, заметьте, практически никакого участия с вашей стороны.Кроме того, после завтрака вам не приходится мыть гору посуды: тарелку, в которой взбивали яйца, миску, где лежала начинка, сковороду с пригоревшими частичками яиц. Нужно лишь привести в порядок форму или съемную панель из омлетницы, а это занимает пару минут.Используйте электрическую сковороду вместо обычнойДо чего техника дошла! Сначала мы пользовались чугунными сковородами, затем появилась посуда с антипригарным покрытием, а теперь можно смело пользоваться электрическими изделиями. Многие могут сказать, что это не слишком нужный девайс, без которого смело можно обойтись на кухне, но давайте не делать поспешных выводов.Во-первых, электрическая сковорода равномерно нагревается и держит одну и ту же температуру на протяжении всего процесса готовки. Благодаря этому можно не устраивать танцы с бубном, чтобы добиться идеального нагрева. Во-вторых, она мобильная. Ее удобно брать с собой на дачу или на съемную квартиру. В-третьих, с такой сковородой вам не нужна плита. Достаточно подключить ее к сети, и процесс пойдет. Кстати, в магазине можно найти девайс, который объединяет и кастрюлю, и сковороду. Тогда о плите вообще можно будет забыть, ведь блюдо прекрасно приготовится в одном устройстве.Тосты с сыром и колбасой.Не любите омлет? Или хотите разнообразить свои завтраки? Как насчет хрустящих тостов со сладкой или соленой начинкой? Это идеальная основа для сэндвичей – простого, но сытного завтрака, приготовление которого требует от вас минимум усилий.Чтобы не поджаривать хлеб на сковороде или в духовке, обзаведитесь компактным тостером. Пять минут, и вот уже вопрос еды закрыт. Еще один плюс – минимум уборки. После завтрака не нужно мыть плиту или сковороду – только тарелку, на которой лежали тосты.Мясо в аэрогриле.Духовка – это отличный прибор, который уже много лет демонстрирует свою эффективность. Однако она занимает много места на кухне (особенно, если стоит отдельно), а время готовки в ней часто превышает 40 минут. Что касается сковороды, то она готовит быстрее, но приходится постоянно стоять у нее «над душой», чтобы ничего не пригорело.Если вы хотите подавать завтраки, обеды и ужины быстрее, обратите внимание на аэрогриль. Он представляет собой небольшую конвекционную печь, в которой горячий воздух циркулирует вокруг продуктов. Именно поэтому мясо и выпечка готовятся здесь намного быстрее, чем в духовке, а корочка получается хрустящей и золотистой без капли масла.Главное преимущество аэрогриля – минимум участия с вашей стороны. Не нужно стоять возле плиты и каждые пять минут переворачивать котлеты, чтобы они не сгорели. Все, что вам нужно сделать – загрузить продукты, выбрать подходящую температуру и режим. Все – можете идти купаться, краситься, убирать, смотреть телевизор – в общем, заниматься любыми другими делами. Еда приготовится без вашего участия.Также аэрогриль становится идеальным решением для того, кто живет один. Не нужно запускать целую духовку, чтобы приготовить пару куриных крылышек и порцию картошки. Да и мыть его намного проще. А если вы будете использовать специальные подложки из пергамента, вообще не придется браться за губку.Рожковая машина с автоматическим капучинатором.Кофейня возле дома или работы способна разорить кого-угодно. Один стаканчик кофе обходится минимум в 200 рублей, а если вы привыкли пить мокачино, капучино с сиропом или лате на альтернативном молоке, стоимость вырастет практически в два раза. Поэтому гораздо выгоднее купить кофемашину домой. Это не только дешевле, но и удобнее – вы можете приготовить кофе в любой момент, хоть утром, хоть вечером, и для этого не нужно выходить из дома.Кроме того, приготовление кофе может стать отличной утренней традицией. Пока варится бодрящий напиток, вы приготовите тосты, проверите сообщение, сделаете зарядку, подготовите одежду на работу. Вот такое уютное и приятное утро.