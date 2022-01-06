Грузинский художник рисует реалистичные зимние пейзажи простым карандашом

Рисунки карандашом от Гурама Доленджашвили.
Глядя на эти монохромные работы, ловишь себя на мысли о том, что современный грузинский художник Гурам Доленджашвили, умеет создавать снежную зиму не хуже матушки-природы, что рисует незримой рукой. Но вот только в отличие от неё, автор использует простой карандаш. Сотни тысяч коротких штрихов, потрясающая передача светотени и чёрно-белый пейзаж в стиле реализм, наполняется звенящей тишиной и искрящимся снегом.
Лёгкие, практически невесомые карандашные полоски полностью покрывая бумагу, являют взору роскошные пейзажи, дарящие умиротворением и спокойствие. В них хочется раствориться, или же стать частью снега, что, поблескивая на солнце, приковывает взгляды невероятной реалистичностью. Протяни руку, дотронься и почувствуешь приятное покалывание от пробежавшего по пальцам иллюзорного холода. Безупречная игра света и тени, переливов, солнечных лучей и бликов, бросая вызов даже самому избалованному зрителю, манит, лишая шансов остаться равнодушным. На чёрно-белых картинах художника зима будто флиртует с «ватными» облаками, а сумерки, наблюдая за происходящим, заключают в свои объятия, тихо баюкая. Эта красивая прелюдия родилась в мыслях задолго до того, как обрела жизнь в работах автора: «Летя на Север, я заприметил, как день играет с ночью, меняясь с ним местами. Передо мной предстала захватывающая дух картина, состоящая из огромных снежных сугробов и полей. И тогда мне захотелось создавать рисунки, сочетающие в себе снег и небо».
Имеретинская зима. Лист 6. Автор: Гурам Доленджашвили.
Имеретинская зима. Село Нагареви. Лист 11. Автор: Гурам Доленджашвили.
Имеретинские эскизы. Кадр 5. Автор: Гурам Доленджашвили.
Имеретинские эскизы. Кадр 20. Автор: Гурам Доленджашвили.
Зима на берегу Риони. Из серии «Кутаиси». Лист 1. Автор: Гурам Доленджашвили.
Лунные ночи Имеретии. Вариант 3. Автор: Гурам Доленджашвили.
Имеретинские эскизы. Кадр 3. Автор: Гурам Доленджашвили.
Имеретинская зима. Лист 21. Автор: Гурам Доленджашвили.
Он родился в Имеретии (Западная Грузия) там, где снег огромная редкость. Поэтому большую часть своего творчества посвятил родному краю, отказываясь продавать картины даже за баснословные деньги. Рисуя под классическую музыку, самозабвенно отдаваясь любимому делу, мэтр графики пишет «снежную рапсодию», разбавляя богатую серую гамму самыми разнообразными полутонами и оттенками. Так рождается волшебство, на создание которого уходит не один месяц: «Работая карандашом с простым тонким грифелем, я намечаю композицию, после делая набросок параллельно-короткими штрихами, обозначая форму предметов и детали. На начальном этапе всегда использую ластик не переживая о том, что наврежу рисунку. После того, как эскиз готов, начинается трудоёмкий и кропотливый процесс лессировки (данная техника выполняется тонкой непрерывно-петляющей линией). Здесь нужно быть очень аккуратным и внимательным, чтобы не допустить ошибку, не смазать рукой, иначе в изображении потеряется та самая невесомая прозрачность света, лучей и воздуха. Пока длится весь этот процесс, кисть держу на весу, стараясь избегать контакта с бумагой. Не без труда мне удаётся передать жизнь, атмосферу и энергию пространства, превращая карандашный рисунок в настоящую картину».
Имеретинская зима. Лист 25. Автор: Гурам Доленджашвили.
Имеретинская зима. Лист 3. Вариант 2. Автор: Гурам Доленджашвили.
Снегопад. Лист 3. Автор: Гурам Доленджашвили.
Имеретинская зима. Село Нагареви. Лист 16. Автор: Гурам Доленджашвили.
Симфония зимы. Вариант 3. Автор: Гурам Доленджашвили.
Симфония зимы. Из серии «Лунные ночи Имеретии». Автор: Гурам Доленджашвили.
Имеретинская зима. Лист 16. Автор: Гурам Доленджашвили.
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