Как отличить кожзаменитель от натуральной кожи и не остаться обманутым

Многие люди стараются избегать кожаных изделий уже только по причине того, что боятся не отличить заменитель от натурального материала. На самом деле ничего в этом сложного нет. Обладать знаниями и навыками на этот счет очень полезно, ведь в наше время далеко не всегда получается верить тем ярлыкам, что красуются на обуви, одежде и даже мебели.
Что нужно знать о натуральной коже
Вот натуральная кожа. |Фото: ukrtan.com.
Качество кожаного изделия может очень сильно отличаться в зависимости от использованного производителем сырья. Чаще всего используют шкуры крупного рогатого скота, лошадей, страусов, крокодилов и некоторых других животных. Кроме того, на качество кожи очень сильно влияют вещества, которые были использованы в процессе ее выделки. Сегодня чаще всего используют синтетические или комбинированные составы. Наконец, на качество кожи влияет метод выделки, например сыромятный метод или дубление. В результате после выделки кожа приобретает много изначально не свойственных ей качеств: эластичность, гидростойкость, высокую прочность, небольшую тепловую проводимость.
Что нужно знать о синтетической коже
А вот синтетика. |Фото: dresuar.ru.
Раньше дерматин можно было легко отличить по характерному запаху, однако сейчас производители научились делать невероятно качественный заменитель, который сильно походит на натуральный продукт. Главное, что нужно знать о синтетическом материале, так это то, что он не менее прочный, не вызывает аллергических реакций, а по ряду параметров даже превосходят природные материалы (при должно качестве производства). Добиться всего этого удалось благодаря добавлению в заменитель натуральных элементов. Кожзаменитель хорошо пропускает воздух и не деформируется на морозе.
Как отличить натуральную кожу от кожзаменителя
Стоит быть внимательным. |Фото: edintrain.com.
Само собой в магазине никто не позволит проверить натуральность кожи «народными методами», например, при помощи зажигалки. Тем не мене, есть ряд параметров, на которые следует обращать повышенное внимание, чтобы попытаться эффективно распознать материал.
Итак, искусственная кожа легко растягивается, напоминая при этом синтетическую ткань. Она мягкая и эластичная. Кожзаменитель, как правило, намного тоньше, чем натуральная кожа. Это будет хорошо видно в местах с незащищенным срезом. Если под рукой есть лупа, можно попытаться рассмотреть кожу на наличие пор. Если имеются маленькие точечки, то это натуральный продукт.
Главное, не спешить при выборе. ¦Фото: delodom.com.
Обязательно следует обратить внимание на цвет. При натирании натурального материала, он не будет менять цвет. Еще один важный пункт – теплообмен. Натуральная кожа быстро нагревается даже от человеческой руки. Искусственная кожа же почти никогда не греется.
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