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Мир после апокалипсиса

Как будет выглядеть наш мир после апокалипсиса? Ответ на этот вопрос попробовали дать создатели игры Naughty Dog, представив мировые достопримечательности после конца света.

Мир после апокалипсиса

1. Авила, Испания.

Авила, Испания

2. Центральный вокзал Берлина.
Центральный вокзал Берлина

3. Амстердам.
Амстердам

4. Барбакан, Варшава. Это полукруглый укреплённый форпост в столице Польши, являющийся одним из немногих сохранившихся элементов комплекса укреплений XVI века, окружавших Варшаву.
Барбакан, Варшава

5. Электростанция Баттерси, ЛондонЭлектростанция Баттерси, Лондон

6. Букингемский дворец.
Букингемский дворец

7. Колизей, Рим. Колизей, Рим

8. Эйфелева башня. Эйфелева башня

9. Дворец Фредериксберг на вершине холма Валбю. Копенгаген, Дания.
Дворец Фредериксберг на вершине холма Валбю. Копенгаген, Дания

10. Арочный мост Клайд-Арк в Глазго, прозванный местными жителями «Косым мостом» (англ. Squinty Bridge) из-за угла, под которым он пересекает реку. Арочный мост Клайд-Арк в Глазго

11. Берлинский собор. Берлинский собор

12. Трамплин в пригороде Осло Холменколлен, Норвегия.
Трамплин в пригороде Осло Холменколлен, Норвегия

13. Московский Кремль.
Московский Кремль

 

14. Мост в Лиссабоне, Португалия.
Мост в Лиссабоне, Португалия

15. Небоскреб Осколок и мэрия в Лондоне.
Небоскреб Осколок и мэрия в Лондоне

16. Нотр-Дам де Пари.
Нотр-Дам де Пари

17. Ангел Севера, Гейтсхед, Англия.
Ангел Севера, Гейтсхед, Англия

18. Замок Сан-Анджело, Италия.
Замок Сан-Анджело, Италия

19. Лифт Санта Жушта, Лиссабон, Португалия.
Лифт Санта Жушта, Лиссабон, Португалия

20. Стокгольмский королевский дворец, Швеция.
Стокгольмский королевский дворец, Швеция

21. Деловой центр Куатро-Торрессо, стоящий из четырёх офисных небоскрёбов — самых высоких зданий Мадрида и всей Испании.
Деловой центр Куатро-Торрессо

22. Версальский дворец.
Версальский дворец

23. Вонделпарк, Амстердам, Нидерланды.
Вонделпарк, Амстердам, Нидерланды

24. Кембриджский университет, Лондон.
Кембриджский университет, Лондон

25. Подвесной мост Клифтон, Англия.
Подвесной мост Клифтон, Англия

26. Альберт-Док, Ливерпуль.

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