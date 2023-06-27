Как будет выглядеть наш мир после апокалипсиса? Ответ на этот вопрос попробовали дать создатели игры Naughty Dog, представив мировые достопримечательности после конца света.
1. Авила, Испания.
2. Центральный вокзал Берлина.
3. Амстердам.
4. Барбакан, Варшава. Это полукруглый укреплённый форпост в столице Польши, являющийся одним из немногих сохранившихся элементов комплекса укреплений XVI века, окружавших Варшаву.
5. Электростанция Баттерси, Лондон.
6. Букингемский дворец.
7. Колизей, Рим.
8. Эйфелева башня.
9. Дворец Фредериксберг на вершине холма Валбю. Копенгаген, Дания.
10. Арочный мост Клайд-Арк в Глазго, прозванный местными жителями «Косым мостом» (англ. Squinty Bridge) из-за угла, под которым он пересекает реку.
11. Берлинский собор.
12. Трамплин в пригороде Осло Холменколлен, Норвегия.
13. Московский Кремль.
14. Мост в Лиссабоне, Португалия.
15. Небоскреб Осколок и мэрия в Лондоне.
16. Нотр-Дам де Пари.
17. Ангел Севера, Гейтсхед, Англия.
18. Замок Сан-Анджело, Италия.
19. Лифт Санта Жушта, Лиссабон, Португалия.
20. Стокгольмский королевский дворец, Швеция.
21. Деловой центр Куатро-Торрессо, стоящий из четырёх офисных небоскрёбов — самых высоких зданий Мадрида и всей Испании.
22. Версальский дворец.
23. Вонделпарк, Амстердам, Нидерланды.
24. Кембриджский университет, Лондон.
25. Подвесной мост Клифтон, Англия.
26. Альберт-Док, Ливерпуль.
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