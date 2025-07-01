Почему мощность моторов по старинке меряют лошадиными силами

Казалось бы, современные автомобили едва ли не на 150% состоят из высоких технологий, поддерживают связь с интернетом, сами следят за дорогой и едва ли не рассказывают сказки пассажирам, но их силовые установки по-прежнему измеряются какими-то мифическими лошадиными силами. Так с чего вообще мощность измерять в животных, и неужели не нашлось ничего более подходящего?
Что измеряют в лошадях
Битурбированный мотор./ Фото: drive2.ru
Так уж исторически сложилось, но мощность двигателей внутреннего сгорания, которыми оснащались первые автомобили, уже измерялась в лошадиных силах. Это всё ещё были примитивные моторы с одним или двумя цилиндрами, очень шумные и с примитивной системой зажигания. Впрочем, с течением времени ничего не изменилось. Даже после окончания Второй мировой войны, когда ДВС вместе с самими автомобилями изменились самым радикальным образом, мощность силовой установки по-прежнему считалась в лошадиных силах. Учитывая же, как неохотно меняется мир, которым заведуют транснациональные промышленные компании, в самом ближайшем будущем терминология точно не поменяется.
Шасси Электромобиля Tesla./ Фото: ev-avto.ru
Что удивительно, в лошадиных силах измеряется мощность электрических силовых установок. Казалось бы, традиционно к мощности электромоторов давно прикрепились киловатты, но как только моторы устанавливаются в автомобиль, единица измерения тут же меняется. Правда, есть нюанс: очень часто упоминается «электрическая» единица мощности, но сути это не изменило.
Двигатель корабля, не самый большой./ Фото: drive2.ru
Традиционно в лошадиных силах измеряется мощность всех двигателей, причём иногда даже не внутреннего сгорания., мотоциклах и где бы они ещё не устанавливались. Больших это тем более касается: в танках и в бронетехнике, в самолётах, в моторных лодках и яхтах. Даже мощность огромных двигателей для барж и танкеров, работающих на мазуте вместо бензина и дизеля, измеряется в лошадях.
Почему до сих пор в лошадях
Стенд для замера мощности силовой установки./ Фото: drive2.ru
Удобно ли измерять мощность в лошадиных силах? Конечно же, нет. Для пересчёта в «лошадей» используется довольно сложная формула, и для технических специалистов всё это немного усложняет жизнь. Наверное, только американцы не переживают по этому поводу, они и так используют неметрические единицы измерения, которые цивилизованный мир воспринимать категорически отказывается. Тем не менее, несмотря на явные неудобства и трудности, подобная единица измерения продолжает существовать и широко используется во всём мире. Причина тому простая – от традиции просто так не избавишься. Слишком уж долго эта единица измерения была в обращении, с момента её появления прошло две с половиной сотни лет. Единица измерения «лошадиная сила» сейчас используется повсеместно, и для избавления от неё в международном масштабе потребуется слишком много времени, денег и усилий.
Одна лошадиная сила./ Фото: mail.ru
По общему признанию, эта единица измерения давно устарела и совершенно не отвечает требованиям современности. Конечно, до некоторого времени она была очень удобной и понятной, а её восприятие не вызывало никаких проблем у обывателей-неспециалистов, но сейчас ситуация изменилась. На текущий момент уже предпринимаются робкие попытки избавиться от «лошадей» хотя бы на официальном уровне. Официально считается, что одна метрическая «лошадь» равна 735,49875 Вт, а её электрический аналог (то есть для пересчёта мощности электродвигателей) составляет 736 Вт. Вот только это никак не повлияло на отношение обычных людей. Все настолько привыкли мерять мощность животными, что просто так от этого отказываться совершенно невозможно. Вполне вероятно, что со временем, когда наступит наиболее благоприятный момент, государство попробует сделать «мягкий переход» к использованию более подходящих для этого «ваттов», но такой процесс будет долгим и для некоторых не очень приятным.
Откуда вообще взялись лошадиные силы
Машина Томаса Ньюкомена./ Фото: habr.com
Виновником в появлении экзотической единицы измерения был тот самый Джеймс Уатт, хоть в этом процессе он сыграл и не самую главную роль. Всё началось с того, что во второй половине 1770-х годов он задумал усовершенствовать паровой насос, при помощи которого шахтёры откачивали воду из шахт. На тот момент уголь пользовался большим спросом, ведь именно с его помощью выплавляли сталь и создавали стальные инструменты. Существовавший тогда насос модификации Томаса Ньюкомена работал на паровом двигателе и имел несколько не очень приятных особенностей. Из-за несовершенной конструкции он мог взорваться, на него требовалось много угля, да и обслуживание стоило не очень дёшево. Большая часть шахт, несмотря на определённые перспективы, отказались от столь ненадёжного оборудования.
Паровая машина Джеймса Уатта./ Фото: pinterest.com
В свою очередь, паровая машина, представленная Уаттом в 1978 году, имела более надёжную конструкцию, гораздо меньше «ела» и была способна создавать вращательное движение. Правда, связываться с паровым насосом почти никто не хотел, горнопромышленники были наслышаны о предыдущей машине и не собирались ввязываться в очередную авантюру, хоть машина и могла сэкономить немало сил, времени и денег.
Лошадиный привод./ Фото: sdubovik.ru
Джеймс Уатт сильно рисковал остаться у разбитого корыта, но больше всего переживал не он, а крупный промышленник Мэттью Болтон. Он интересовался идеями Уатта и часто с ним общался, а когда тому потребовалось финансирование, вложил в него немало денег и даже пригласил его к себе, чтобы изобретатель мог завершить проект и не беспокоился о насущных проблемах. По всей видимости, именно Болтон придумал лошадиные силы и использовал эту единицу измерения, чтобы продвинуть модернизированную Уаттом паровую машину. Идея была простой: нужно было всего лишь показать потенциальным покупателям, насколько новейший насос превосходит обычную лошадь. Ведь именно лошади приводили в действие шахтные насосы.
Измерение лошадиной силы./ Фото: sports.ru
Интересно, что формула для определения одной лошадиной силы родилась буквально из того, что видел перед собой изобретатель. Для измерения использовали стандартную бочку, чей вес с водой составлял 150 килограмм. Поднимали её при помощи двух лошадей на высоту одного метра, а чтобы не перегружать животных, делали это медленно, со скоростью обычного шага человека. Именно человек вёл лошадей в поводу. Вот так и получилось, что одна лошадь со скоростью 1 метр в секунду поднимала груз весом 75 килограмм (на каждую лошадь). Это и была та самая изначальная лошадиная сила. Впоследствии в разных странах её пересчитали по-своему, а в 1882 году в Британии приняли основную единицу измерения для мощности – ватт. Впрочем, было уже поздно, лошадиные силы глубоко укоренились в качестве определения мощности машины и используются до сих пор.
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