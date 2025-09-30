Чем закончилось самое крупное восстание в ГУЛАГе

Первое и самое крупное восстание в ГУЛАГе произошло в 1942 году на берегу Печоры близ села Усть-Уса Республики Коми. Вооруженное усть-усинское восстание заключенных вошло в историю под названием «Ретюнинский мятеж» в честь его организатора и вдохновителя Марка Ретюнина. В ходе бунта были убиты свыше 70 охранников и повстанцев., приговорены к расстрелу.
Кто был вдохновителем и организатором восстания
Самый масштабный мятеж произошел 24 января 1942 года в лагпункте «Лесорейд» Воркутлага. На момент восстания там находилось более 200 заключенных, половина из которых были «политическими» и отбывали наказание за контрреволюционную деятельность по 58-й статье. Тридцатитрехлетний начальник лагерного пункта Марк Андреевич Ретюнин в прошлом сам был зэком, осужденным за бандитизм. В 1939 году он освободился и остался работать в лагере, а вскоре и возглавил его. Люди, знавшие начлага лично, характеризовали его как сильного человека и безусловного авторитета среди зэков и охранников, что и помогло ему сделать карьеру в лагерной системе. Именно Ретюнин и стал организатором крупнейшего вооруженного восстания ГУЛАГа. Действовать его заставили упорные слухи о готовящихся массовых расстрелах осужденных по 58-й статье.
Тщательная подготовка заговорщиков
Идеологом повстанцев был политзаключенный Алексей Макеев, в прошлом управляющий крупным трестом «Комилес». Среди зачинщиков восстания были и офицеры — «троцкисты» Иван Зверев и Михаил Дунаев. Первый занимал в лагпункте должность завхоза, второй работал на стройке.собрания. О готовящейся акции знали не более 20 человек, руководство лагеря доверяло Ретюнину, поэтому никаких подозрений не возникало. Задача облегчалась отсутствием в лагпункте оперативников из НКВД — агентура из числа заключенных не смогла бы доложить о подготовке выступления. Для проведения бунта выбрали зимний период, поскольку в другое время года передвижение по зимникам было бы затруднено. Ретюнин, пользуясь положением, в больших количествах заказывал с базы продовольствие и одежду, в том числе белые меховые полушубки. Свои запросы он объяснял необходимостью пополнения запасов на случай изоляции лагерного пункта во время весеннего половодья.
По какому плану собирались действовать заключенные
Организаторы восстания составили четкий план действий, по которому сначала предполагалось освободить всех заключенных и общими силами обезоружить охранников. Неожиданный захват Усть-Усы должен был парализовать местную администрацию и дать повстанцам дополнительное время на дальнейшую реализацию плана. Основной отряд должен был добраться до Кожвы, где проходила железная дорога, а оттуда, разделившись, двигаться в двух направлениях — на Котлас и Воркуту. В короткий срок восставшие планировали сформировать мощнейшую армию, освобождая все лагеря на своем пути и пополняя ряды взбунтовавшимися заключенными. Макеев уверял, что к армии примкнут спецпоселенцы и местные жители, если агитировать их за отмену колхозов и продовольственных карточек, выдавая продовольствие со складов. Инициаторы были уверены, что если все получится, усть-усинский мятеж получит гигантские масштабы, объединив десятки тысяч заключенных ГУЛАГа и местных жителей, недовольных советской властью.
Как повстанцам удалось выбраться из лагеря
24 января 1942 года группе заключенных во главе с Ретюниным удалось нейтрализовать военизированную охрану (ВОХР), обманом заманив их в баню. Захваченных и обезоруженных вохровцев заперли в овощехранилище, при этом одного из них убили, а второго — ранили. Захватчики открыли лагерную зону и объявили всем о начале бунта. Подавляющая часть заключенных присоединилась к восстанию, а остальные 59 человек испугались последствий и разбежались. Численность отряда вместе с организаторами составила свыше 80 человек, и на такое количество людей было всего 12 винтовок и 4 нагана. Переодевшись в зимнюю одежду вохровцев, повстанцы, именуемые себя «Отрядом особого назначения №41», собрали продовольственный обоз, построились в колонну и двинулись к Усть-Усе. В поселке мятежники захватили почту и перерезали связь. Группа во главе с Ретюниным освободила 38 арестованных из местной КПЗ, из которых 12 решили присоединиться к восстанию. До полуночи велись бои на различных объектах Усть-Усы. Попытки захватить пароходство, отдел милиции и аэродром оказались провальными, зато было получено еще несколько единиц оружия. В ходе боев были убиты 9 повстанцев и один тяжело ранен. Среди местного населения жертв было гораздо больше — 14 погибших и 11 раненных. Начальник соседнего лагпункта Поля-Курья, получивший сообщение о ЧП в Усть-Усе, был уверен, что туда высадился немецкий десант и отправил на помощь 15 стрелков ВОХР. Кроме винтовок у вохровцев был ручной пулемет, и, как только они вступили в бой, Ретюнин принял решение отступать. Примерно половину обезоруженных повстанцев удалось задержать, добровольно сдались еще около 20 человек, в том числе и арестанты, сбежавшие из КПЗ. Из всего отряда остался 41 человек, и они все еще надеялись прорваться в сторону Кожвы, как и было задумано. Бунтовщики пока не знали, что жители поселка сообщили о нападении в Сыктывкар, о возможных рейдах были оповещены все райкомы ВКП (б), предупреждены начлаги и уже активно собирались силы для подавления мятежа.
Последняя попытка обреченных
Из Усть-Усы повстанцы двумя группами двинулись на юг, в сторону Кожвы, и совершили нападение на обоз с оружием, остановившийся на ночевку в деревне Акись. Один из охранников был убит, а второй ранен. Теперь бунтовщики были хорошо вооружены: в их распоряжении было 40 винтовок и 23 револьвера. 25 января группа вошла в деревню Усть-Лыжа, где на складе сельпо забрали продовольствие и хозяйственный инвентарь, а продавщице магазина оставили расписку от имени «Отряда особого назначения №41». 27 января вохровцы, направленные для розыска и уничтожения восставших, обнаружили отряд Ретюнина недалеко от Усть-Лыжи, а 28 января завязался бой, в ходе которого было убито 16 заключенных, в том числе и идеолог Макеев. В силу того что вохровцы были плохо экипированы и большинство из них получили обморожения, оставшимся бунтовщиками удалось уйти в верховья реки Лыжи. Но их преследование продолжилось другими подразделениями лагерной охраны. В охотничьей избушке состоялся последний совет повстанцев. Их оставалось всего 26 человек, изможденных, уставших, почти без боеприпасов. Несмотря на это, они решили не сдаваться и разбились на небольшие группы, чтобы попробовать затеряться в лесу. Ни единого шанса на спасение у мятежников не было. Обложенные со всех сторон, они находились в голом зимнем лесу без возможности найти пропитание и без поддержки местного населения, которое считало их бандитами. С 30 января разрозненные группы повстанцев постепенно вылавливались в лесу силами ВОХР. Вечером 1 февраля была настигнута основная группа во главе с Ретюниным. Бой длился почти сутки, и, когда все боеприпасы были израсходованы, организаторы восстания (Ретюнин и Дунаев) и еще четверо бунтовщиков застрелились. Последняя группа была ликвидирована 6 марта 1942 года.
