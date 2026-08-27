Советы по уходу за руками после работ на огороде

После работ на даче кожа рук грубеет и сохнет, на ней появляются ранки и остаются трудноочищаемые пятна от ботвы, земли и не только. Чтобы всего этого избежать, узнайте полезные летние советы для дачников.







В горячей воде полностью растворите 2 растолчённые таблетки янтарной кислоты. Опустите руки на 15 минут.

После такой ванночки с янтарной кислотой кожа станет бархатная, напитанная, обновлённая!Если у вас быстро образуется кутикула, то добавьте немного сухого масла любой марки. Это настоящая палочка-выручалочка в уходе за женскими руками.Если не получается отмыть пятна после работ на даче, налейте немного растительного масла на руку и добавьте полчайной ложки сахара. Потрите руки, как скрабом, пока масло не впитается. Затем смойте с мылом. Получится отличное очищение плюс скрабирование кожи!Если у вас на руках появляются трещинки и шелушение, то воспользуйтесь трюком с марганцовкой. Её нужно совсем немного — чтобы раствор стал розовым. Окуните руки в раствор на 15 минут, затем вытрите насухо и нанесите обычный крем для рук. Никакие обветривания и шелушения будут не страшны вашим рукам!Часто на даче во время работ появляются ранки на руках. Чтобы быстро залечить их и не останавливаться во время работы, нанесите аптечный клей БФ-6. Он работает как «жидкий пластырь»: затягивает ранку, дезинфицирует её и защищает от внешнего воздействия. Настоящее спасение для дачников и не только!Наконец, последнее полезное средство из аптеки — гальманин. Он не является вредным препаратом, при этом отлично подсушивает и убирает излишнюю потливость.Наносить его можно как на руки, так и на ноги, подмышки — его хватит на целый день!