Первые авиакомпании и другие факты об истории возникновения привычных сегодня явлений

1. Роскошь первого мотеля

Первый мотель Хейнемана – Milestone Mo-Tel Inn. /Фото: webapp1.dlib.indiana.edu

2. На чем возила пассажиров первая авиакомпания

Флот первой авиакомпании в мире составляли дирижабли. /Фото: bose-prints.com

Гидроплан, выполняющий рейс St. Petersburg – Tampa. /Фото: airlinegeeks.com

3. Где заправлялись первые автомобили

Первая в мире АЗС с установленным рядом памятником Берте Бенц. /Фото: wiwa-lokal.de

4. Сколько времени длился первый фильм

Кадр из фильма «Сцены в саду Раундхэй».

5. Зуб болит? К парикмахеру!

В Средние века парикмахеры не только стригли, но и вырывали зубы. /Фото: d14e8oeg5e788p.cloudfront.net