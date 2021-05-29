Первые авиакомпании и другие факты об истории возникновения привычных сегодня явлений

Кого сегодня можно удивить мотелями, автозаправочными станциями или авиакомпаниями, доставляющими на самолетах во все уголки планеты? Все это кажется привычными вещами, которые такими были всегда. Однако у этих обыденных сегодня явлений интересная история, и на заре своего становления они выглядели совсем иначе, изменившись под воздействием технического прогресса.
1. Роскошь первого мотеля
Первый мотель Хейнемана – Milestone Mo-Tel Inn. /Фото: webapp1.dlib.indiana.edu
Мотели, раскиданные по автотрассам, по уровню комфорта уступают гостиницам: их характерная черта – невысокая стоимость проживания. Но интересно, что концепция самого первого мотеля была совсем другой. Основатель задумывал его как роскошный отель со всем спектром услуг для владельцев транспортных средств.
Идея открыть гостиницу для клиентов с автомобилями пришла в голову Артуру Хейнеману, когда он заметил, что в обычных отелях не хватает парковочных мест для путешествующих водителей. В декабре 1925 года он открыл первый мотель в городке Сан-Луис-Обиспо, который находится между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Заведение состояло из нескольких бунгало с гаражами и предоставляло самые роскошные условия для ночлега, доступные в те времена. Хейнеман не успел запатентовать свое новшество и идею быстро «угнали» конкуренты. На волне бума автомобильных путешествий в США мотели стали расти как грибы после дождя, а ценовые войны быстро превратили их в бюджетные заведения с минимумом услуг.
2. На чем возила пассажиров первая авиакомпания
Флот первой авиакомпании в мире составляли дирижабли. /Фото: bose-prints.com
Первая авиакомпания в мире была образована осенью 1909 года. Она называлась DELAG («Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft» – «Германское акционерное общество дирижаблей») и базировалась в городе Франкфурт-на-Майне. Уже из названия очевидно, что флот компании составляли дирижабли. Воздушные аэростаты осуществляли пассажирские рейсы, а также выполняли туристические полеты для желающих посмотреть на окрестности с высоты.
А первой авиакомпанией, осуществляющей коммерческие перевозки пассажиров самолётами, стала «St. Petersburg – Tampa Airboat Line». Она открылась в 1914 году и предлагала регулярные рейсы из Сент-Питерсберга в Тампа, штат Флорида, на двухместных гидропланах, так как маршрут пролегал над водной гладью залива Тампа.
Гидроплан, выполняющий рейс St. Petersburg – Tampa. /Фото: airlinegeeks.com
Познавательный факт от Novate.ru: Первый в мире бортпроводник поднялся в небо тоже не на самолете, а на дирижабле. Его звали Хайнрих Кубис и он обслуживал пассажиров авиакомпании DELAG. Свою работу он начал в марте 1912 года на дирижабле Zeppelin LZ-10 «Schwaben».
3. Где заправлялись первые автомобили
Первая в мире АЗС с установленным рядом памятником Берте Бенц. /Фото: wiwa-lokal.de
На простой вопрос, где могли заправляться первые автомобилисты, есть необычный ответ. Это были аптеки. В те времена аптекари продавали не только лекарства, но и другие товары, а бензин использовался и как средство для лечения кожных болезней.
Первой в мире АЗС считается аптека, находящаяся в Германии, в городе Вислох. А первым автомобилистом, заправившим машину в этой аптеке, стала Берта Бенц. В стремлении помочь своему мужу с рекламой машины она совершила поездку на созданном им автомобиле Benz Patent-Motorwagen № 3. По дороге в Пфорцхайм, где проживала ее мать, она столкнулась с проблемой, которая и сейчас регулярно возникает у каждого водителя, – с опустевшим баком и необходимостью заправки. Берта Бенц нашла выход из положения, скупив в местной аптеке пузырьки лигроина – нефтяного растворителя, использовавшегося для очистки поверхностей.
4. Сколько времени длился первый фильм
Кадр из фильма «Сцены в саду Раундхэй».
Усаживаясь смотреть фильм, мы готовимся к двухчасовому просмотру, но интересно, сколько времени длился самый первый фильм? Официально первой кинолентой считается фильм «L'Arrivée d'un train à la Ciotat» («Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота»). Он был снят в 1895 году, и его продолжительность составила не час, и даже не минуту, а всего 49 секунд. Но первые фильмы начали снимать еще раньше. В 1888 году французский изобретатель Луи Ле Принс в ходе тестирования хронофотографической камеры снял фильм «Roundhay Garden Scene» («Сцены в саду Раундхэй»), длительностью 1,66 секунды. Сегодня настолько короткие ролики сложно себе представить. В этой ленте была показана прогулка нескольких человек в саду возле дома тестя и тещи Луи Ле Принса.
5. Зуб болит? К парикмахеру!
В Средние века парикмахеры не только стригли, но и вырывали зубы. /Фото: d14e8oeg5e788p.cloudfront.net
В летописи становления профессии парикмахера есть необычные страницы. Из исторических источников известно, что в древние века человек, стригущий волосы, в своем племени окружался особенным почетом. В те времена люди верили, что духи – и добрые, и злые, проникают в тело через волосы. Поэтому в религиозных церемониях парикмахеры играли главную роль. После ритуальных танцев они состригали соплеменникам длинные волосы, запечатывая выход для добрых духов и закрывая вход для злых сущностей.
В Средние века врачами зачастую становились монахи и священники, как наиболее образованные люди тех времен. Себе в помощники они брали парикмахеров, ассистирующих им при кровопусканиях и других операциях. Так продолжалось вплоть до XII века, когда на церковном соборе продавили мнение о том, что лечить людей кощунственно для посланника Бога, и духовенству запретили заниматься врачеванием. В результате парикмахеры взяли на себя хирургические функции. Они вырывали зубы, вправляли вывихи, выполняли ампутации и даже лечили сифилис. Так продолжалось несколько столетий, пока врачи – хирурги и дантисты, не сумели добиться разграничения этих профессий.
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