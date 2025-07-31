Как вернуть обуви свежесть и приятный запах после целого дня на ногах

Так как грибкам нравится теплая и влажная среда обитания, наша обувь становится для них настоящем раем на земле. Они там активно размножаются, в результате чего появляется неприятный запах. Если вам надоело испытывать дискомфорт, самое время избавиться от бактерий.

Сегодня мы расскажем, как это сделать, чтобы было просто, быстро и эффективно.

Способ 1: Бытовая химия

Способ 2: Стирка или спиртовая обработка

Способ 3: Уксус

Способ 4: Перекись водорода

Способ 5: Сода

Способ 6: Чайные пакетики

Способ 7: Наполнитель для кошачьего туалета

Обработайте обувь противогрибковым средствомЕсли вам нужно избавиться от запаха здесь и сейчас, народные средства не помогут – придется прибегать к помощи бытовой химии. Правда, будьте готовы к тому, что если обувь влажная внутри, эффект может быть недолгим. Для удобства используйте противогрибковое средство в формате спрея. Выньте стельки и распылите его на внутреннюю часть кроссовок, туфель или ботинок. Далее нужно просушить обувь хотя бы пару часов, и если запах полностью не исчезает, повторить процедуру. Но если амбре нужно устранить срочно, просто нанесите спрей и отправляйтесь по своим деламПостирайте кроссовки в стиральной машинеДля более основательной чистки обувь нужно постирать. Если речь идет о кроссовках и кедах, замочите их в теплой мыльной воде хотя бы на час, а затем тщательно прополощите, чтобы избавиться от остатков моющего средства. Подвесьте кроссовки за край над ванной, чтобы стекла основная масса воды, а затем досушите на балконе, подоконнике или на улице. Отлично, если есть специальная сушилка для обуви – она очень ускоряет процесс.Когда обувь высохнет, плотно набейте ее листами газеты – они помогут удалить остатки влаги, которые остались внутри в глубоких слоях ткани.Обратите внимание, что надевать кроссовки, которые не до конца просохли, ни в коем случае нельзя, иначе все ваши усилия пойдут насмарку.Конечно, стирать можно далеко не всю обувь. Например, кожаные изделия от контакта с водой испортятся, поэтому их лучше обрабатывать спиртовым раствором. Для этого смешайте воду со спиртом в пропорции 1:1, смочите тряпку, хорошо отожмите и тщательно пройдитесь по внутренней части обуви. Затем высушите ее на балконе и в конце смажьте воском, предназначенным для кожаных изделий.Уксус работает и как дезинфекторЕсли дела совсем плохи, и запах настолько прочно въелся в ткань, что его не получается вывести даже стиркой и дезинфицирующими средствами, тогда на помощь придет только уксус или агрессивная бытовая химия. Последнюю не рекомендуем использовать из-за непредсказуемого действия, а вот уксус является естественным фунгицидом, поэтому его применение безопасно.Для начала нужно провести тест: смочите ватный диск в уксусе и протрите незаметную часть обуви. Если цвет материала не изменился, можете приступать к процедуре дезинфекции. Для этого хорошо пропитайте уксусом внутреннюю часть кроссовок или ботинок, вынесите их на балкон и дождитесь полного высыхания. Не переживайте – запах уксуса выветрится вместе с запахом пота и бактерий.Если же вы все еще чувствуете неприятный аромат, очистите лимон, апельсин или грейпфрут и положите шкурки внутрь обуви. Оставьте на ночь, а утром выбросьте. За счет того, что у цедры пористая структура, она отлично впитывает посторонние запахи, а еще она действует в качестве природного освежителя. Такой вариант дезодорирования можно проводить хоть каждый день – ненавязчивый цитрусовый аромат никогда не бывает лишним.Обратите внимание: Использовать уксус на кожаной обуви категорически запрещено. Он слишком агрессивен для этого материала, и может с легкостью испортить его.Перекисью нужно обработать и стельки, и внутреннюю часть кроссовокТак как появление неприятного запаха провоцируют бактерии, нужно в первую очередь избавиться от них. В этом поможет всем известная перекись водорода, которая есть в каждой аптечке. Действовать нужно следующим образом: достаньте из обуви стельки, положите их в таз, а затем залейте на 15-20 минут перекисью. По истечении времени хорошо прополощите стельки в чистой холодной воде.Пока они будут сушиться, обработайте внутреннюю часть обуви. Смочите ватный диск и аккуратно пройдитесь по материалу. Дайте кроссовкам или ботинкам полностью высохнуть, вложите стельки и отправляйте по своим делам. Обратите внимание, что антисептик нельзя использовать в случае с тряпичной или окрашенной обувью вроде кед: запах исчезнет, по может повредиться ткань.Насыпьте соду в носки и положите в обувьПищевая сода отлично справляется с любыми запахами, вне зависимости от причины их возникновения. Если вы чувствуете клей, резину, запах пота, плесени – в любом из этих случаев вы можете использовать соду, так как она является прекрасным абсорбентом. Для того, чтобы средство подействовало, используйте его в сухом виде.Наберите одну столовую ложку порошка и равномерно распределите по стельке внутри обуви. Далее оставьте ее на балконе на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы сода лучше подействовала. Утром стряхните остатки порошка, вынув стельки, и наслаждайтесь результатом. Кстати, для лучшего эффекта и приятного аромата, можете капнуть на стельки, обработанные содой, эфирное масло. Выбирайте любое, которое вам нравится.Сода является натуральным антисептиком, который не только устраняет запахи, но и дезинфицирует обувь, поэтому вы смело можете использовать ее в целях профилактики появления неприятного аромата. Особенно это актуально, если вы постоянно носите одну и ту же обувь.Совет: Если кроме запаха вас волнует еще и непрезентабельный вид обуви, используйте кашицу, приготовленную из соды и воды. Она отлично подходит для чистки белой обуви, убирает пятна, разводы и возвращает свежесть. Чтобы усилить эффект, можете добавить в смесь немного стирального порошка. Обработайте поверхность и оставьте обувь на ночь, а утром смойте остатки средства влажной губкой и оставьте до полного высыхания.Положите свежие чайные пакетики в обувьКазалось бы, какое отношение чайные пакетики имеют к обуви? Оказывается, самое прямое, ведь они помогают устранить неприятные запахи. Принцип действия пакетиков такой же, как и у соды либо цедры лимона – их структура хорошо впитывает посторонние ароматы. Можете использовать любой чай – черный, зеленый, с добавками или без – они будут действовать одинаково.Достаньте из коробки три-четыре пакетика и положите в каждый кроссовок или ботинок. Оставьте их на ночь, а утром уберите. Обратите внимание, что для этой процедуры подходят только новые пакетики, а вот использованные результата не принесут или он будет едва заметный.Наполнитель отлично впитает запахиЕсли вы боитесь стирать обувь, потому что не уверены, что она перенесет воздействие большого количества воды, тогда попробуйте вытянуть из нее влагу другим способом. Для этих целей отлично подходит наполнитель для кошачьего туалета. Возьмите старые носки, насыпьте в них по несколько столовых ложек наполнителя, поместите внутрь обуви и оставьте на 8-10 часов (можно на ночь). За счет своей текстуры он впитает лишнюю влагу и приглушит запах.После этого можно провести дезинфекцию. Смешайте 200 миллилитров воды с одной чайной ложкой масла чайного дерева, перелейте для удобства в пульверизатор и распылите на внутреннюю часть обуви. Дождитесь, пока состав высохнет, и смело надевайте обувь.