Что стало с детьми, рожденными в СССР от нацистских оккупантов, и как наказывали их матерей

C Великой Отечественной войной связано много драматических аспектов, и один из них – случаи любовной связи советских женщин с немцами. Увы, такое бывает на всех войнах, и вопрос о судьбе детей, рожденных местными женщинами от захватчиков, конечно, в любой стране воспринимается болезненно. В СССР, где отношение к фашистам после страшной войны было однозначным, такие отдельные истории не афишировались.
Кто шел на такую связь
Советские девушки вступали в отношения с оккупантами по самым разным причинам. Кто-то соглашался на это из-за голода, ведь таких женщин немцы хорошо кормили. Кто-то – из-за угрозы быть убитой или потерять своих детей. Увы, встречались и те, кто шел на такую связь по меркантильным соображениям – например, за дорогие подарки и сытую жизнь. Были и случаи любовного чувства между русскими и немцами, но такие истории все-таки единичны.
Отдельно среди причин рождения детей от гитлеровцев стоит тема насилия: не секрет, что оккупанты нередко прибегали к такому отвратительному поступку.
От связи с немцами рождался ребенок, и он не знал своего отца. . /Фото: ilawjournals.com
Согласно неофициальной статистике, которую приводят историки (официальные подсчеты не проводились), в результате связей немцев и советских женщин в СССР родилось порядка 100 тысяч детей. Для сравнения: под оккупацией в СССР в войну было 73 млн. граждан, а молодых мужчин-оккупантов насчитывалось примерно 5 миллионов.
Что говорил на это Гитлер
Что касается Гитлера, который, как известно, заботился о «расовой чистоте» и считал славян низшим народом, то он категорически запрещал такие связи.
В июне 1942 года вермахт даже выпустил памятку, которая предназначалась для немецких солдат, находящихся на оккупированных ими территориях. В ней так и говорилось: мол, нужно срочно ограничить контакты немцев с местными женщинами из-за угрозы причинить вред германской расе.
Гитлер не разрешал немцам общаться с не арийками. /Фото: архив конца 1936 г., berghofday.blogspot.com
Правда, год спустя, судя по всему, отношение к таким контактам несколько изменилось и вышел новый документ – согласно ему, в случае, если советская женщина родит от немца и тот это подтвердит, отец ребёнка должен будет выплачивать ей алименты в марках.
Сибирь, но необязательно
Интересно, что, несмотря на существовавшую в те времена практику причислять к предателям всех, кто хоть каким-либо образом был связан с немцами, спавших с фашистами гражданок Сталин не велел ставить в один ряд с изменниками родины.
Однако есть и другие данные. Так, согласно архивам немецкой разведки, только в 1942 году по линии НКВД было расстреляно около 4 тыс. советских граждан, подозреваемых в связях с немцами, и в их числе были и женщины. Некоторые из спавших с немцами славянок были отправлены в лагеря за пособничество оккупантам. Также известно, что гражданок, имевших отношения с фашистами, высылали в Сибирь или на Белое море, и это в СССР не скрывалось. Достаточно вспомнить советский фильм «Долгая дорога в дюнах», где героиню-латышку (Латвия, напомним, на тот момент входила в состав СССР) сослали в глухую деревню. В кинокартине красноречиво показано, каким тяжелым был этот путь. Известно, что часть женщин погибали, не доехав до места ссылки.
Кадр их советского сериала: женщин привезли в Сибирь.
Те же матери с детьми-полукровками, в отношении которых не применили никаких мер (и таких было большинство), воспитывали своих детей, как все. Они старались сменить место жительства, а если оставались в родном городе, им приходилось ловить косые взгляды от соседей, а их детей могли дразнить во дворе. В прессе, например, приводится воспоминание человека, рожденного от немца, которого, по его словам, дети дразнили «немчиком».
Правда, матери таких ребят все-таки, как правило, старались скрыть от сыновей и дочерей, кто их отец. Обычно для детей придумывали легенду. Например: «Отец был летчиком и погиб», «Отец был партизаном и его расстреляли фашисты» и т.п.
Эксперты того времени обращались к Сталину с предложением забирать таких детей у их матерей, отправлять в детдома и воспитывать в духе патриотизма. Такую идею, например, выдвигал академик Иван Майский. Однако эта инициатива не прижилась: в детдом мог попасть лишь тот ребенок, чью мать приговорили к заключению. Жизнь в среде советских людей, чтивших память погибших защитников Отечества и ненавидевших фашизм, уже сама по себе была прививкой от отцовских генов.
Ненавидели своих отцов
Конечно, по мере взросления некоторые дети немцев тем или иным образом узнавали о том, от кого они рождены. Эту информацию они старались поскорее забыть и не хотели иметь ничего общего с их отцами.
По идеологии Гитлера ребенок должен быть чистокровным немцем, но... /Фото: pinterest.com
Известны случаи, когда проживавшие в современной Германии бывшие фашисты под конец жизни пытались отыскать своих повзрослевших детей, но терпели неудачу. Например, когда житель Германии Курт Блаумайстер, рожденный, кстати, в результате связи немки и советского солдата, решил по заказу родственников-немцев отыскать таких детей в бывшем СССР, он столкнулся с повальным нежеланием потомков фашистов говорить о своих отцах.
Российским журналистам тоже почти ни с кем не удалось побеседовать, те же, кто все-таки пошел на разговор, рассказывали, что узнали о своих отцах уже в солидном возрасте. Так, например, некоему мужчине тайну открыла мать перед смертью. Она призналась, что в годы войны осталась одна с младенцем (его старшим братом), у нее пропало молоко, а оккупант-немец пообещал дать ей еды и сгущенку за то, что она ляжет с ним в постель. Женщина согласилась ради ребенка, но малыш все равно умер, а она в итоге забеременела. В разговоре с журналистом ее сын заявил, что считает поступок своего неизвестного отца-немца актом полового насилия, презирает его и не желает с ним знакомиться.
А как на Западе?
В странах Западной Европы к детям, рожденным от фашистов, относились очень сурово. Например, в Норвегии, где в связь с немцами вступала каждая десятая женщина, после войны арестовали 14 тыс. «немецких подстилок», как их называли. Из них 5 тыс. посадили в тюрьму. Детей их объявили слабоумными и многих отправили в дома для душевнобольных. Только в 2005 году им, уже взрослым, принесли извинения и назначили денежную компенсацию.
В Европе жестко отнеслись к любовницам фашистов. /Фото: history.doc в ВК
В Голландии после победы над фашистами женщины, имевшие с ними связь, подверглись народным самосудам, в ходе которых было убито, как минимум, полтысячи человек. Дети, родившиеся в результате отношений с оккупантами, были отправлены в детдома.
Во Франции за связь с немцами казнили 5 тыс. местных женщин и еще 20 тыс. приговорили к году заключения и лишению гражданства, при этом всех их остригли наголо. Их детям, рожденным от немцев, было запрещено учить немецкий язык.
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