Что стало с детьми, рожденными в СССР от нацистских оккупантов, и как наказывали их матерей

Кто шел на такую связь

От связи с немцами рождался ребенок, и он не знал своего отца. . /Фото: ilawjournals.com

Что говорил на это Гитлер

Гитлер не разрешал немцам общаться с не арийками. /Фото: архив конца 1936 г., berghofday.blogspot.com

Сибирь, но необязательно

Кадр их советского сериала: женщин привезли в Сибирь.

Ненавидели своих отцов

По идеологии Гитлера ребенок должен быть чистокровным немцем, но... /Фото: pinterest.com

А как на Западе?

В Европе жестко отнеслись к любовницам фашистов. /Фото: history.doc в ВК