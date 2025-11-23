Стильные украшения для дома, которые создадут новогоднее настроение

Елка — это не единственный способ украсить дом к праздникам. Используйте стильные альтернативы, которые добавят праздника в любое пространство, и пусть интерьер в этом году будет таким же модным, как ваш образ.







Большая елка – классика, но давайте честно: не у всех есть место или желание на нее. Зато создать праздничное настроение можно и без нее.

Большой еловый венок с шарами

Новогодняя композиция из кипариса

Неклассический венок

Мини-елочки из хвои

«Снежный» венок

Венки, мини-елочки и композиции – идеальный выход для маленьких квартир или тех, кто хочет чего-то нового.«Громкий» декор, который точно не останется незамеченным. Смешайте разные хвойные ветки, добавьте крупные шары – и получите стильный акцент. Не ограничивайтесь дверью: повесьте его на стену, над камином или поставьте на стол в центре.Ветки кипариса – минималистичный, но очень эффектный вариант. Можно добавить золотые шары или гирлянду, чтобы поймать новогодний вайб. Отлично смотрится на подоконниках, консольных столах или рядом с диваном.Забудьте про скучную классику. Венок из дождика и серебряных шаров выглядит дерзко и современно. Идеально для интерьеров в стиле лофт или минимализм. Разместите его над кроватью, на стене или даже на полке.Хит сезона – маленькие елочки из разных хвойных веток. Бонус: банты вместо традиционных игрушек. Это главный тренд Нового года 2026, который уже захватил Pinterest. Поставьте их на рабочий стол, тумбу или прикроватную полку.Белый венок с жемчугом – для тех кто устал от классических еловых веток. Такой декор добавляет роскоши и делает новогодний интерьер чуточку нежным.Повесить его можно не только на входную дверь, но и на зеркало, например.