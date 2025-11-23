Стильные украшения для дома, которые создадут новогоднее настроение

Елка — это не единственный способ украсить дом к праздникам. Используйте стильные альтернативы, которые добавят праздника в любое пространство, и пусть интерьер в этом году будет таким же модным, как ваш образ.
Большая елка – классика, но давайте честно: не у всех есть место или желание на нее. Зато создать праздничное настроение можно и без нее.
Большой еловый венок с шарами
«Громкий» декор, который точно не останется незамеченным. Смешайте разные хвойные ветки, добавьте крупные шары – и получите стильный акцент. Не ограничивайтесь дверью: повесьте его на стену, над камином или поставьте на стол в центре.
Новогодняя композиция из кипариса
Ветки кипариса – минималистичный, но очень эффектный вариант. Можно добавить золотые шары или гирлянду, чтобы поймать новогодний вайб. Отлично смотрится на подоконниках, консольных столах или рядом с диваном.
Неклассический венок
Забудьте про скучную классику. Венок из дождика и серебряных шаров выглядит дерзко и современно. Идеально для интерьеров в стиле лофт или минимализм. Разместите его над кроватью, на стене или даже на полке.
Мини-елочки из хвои
Хит сезона – маленькие елочки из разных хвойных веток. Бонус: банты вместо традиционных игрушек. Это главный тренд Нового года 2026, который уже захватил Pinterest. Поставьте их на рабочий стол, тумбу или прикроватную полку.
«Снежный» венок
Белый венок с жемчугом – для тех кто устал от классических еловых веток. Такой декор добавляет роскоши и делает новогодний интерьер чуточку нежным.
