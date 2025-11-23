С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...
  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...

Стильные украшения для дома, которые создадут новогоднее настроение

Елка — это не единственный способ украсить дом к праздникам. Используйте стильные альтернативы, которые добавят праздника в любое пространство, и пусть интерьер в этом году будет таким же модным, как ваш образ.

Стильные украшения для дома, которые создадут новогоднее настроение

Большая елка – классика, но давайте честно: не у всех есть место или желание на нее. Зато создать праздничное настроение можно и без нее.

Венки, мини-елочки и композиции – идеальный выход для маленьких квартир или тех, кто хочет чего-то нового.

Большой еловый венок с шарами

Стильные украшения для дома, которые создадут новогоднее настроение

«Громкий» декор, который точно не останется незамеченным. Смешайте разные хвойные ветки, добавьте крупные шары – и получите стильный акцент. Не ограничивайтесь дверью: повесьте его на стену, над камином или поставьте на стол в центре.

Новогодняя композиция из кипариса

Стильные украшения для дома, которые создадут новогоднее настроение

Ветки кипариса – минималистичный, но очень эффектный вариант. Можно добавить золотые шары или гирлянду, чтобы поймать новогодний вайб. Отлично смотрится на подоконниках, консольных столах или рядом с диваном.

Неклассический венок

Стильные украшения для дома, которые создадут новогоднее настроение

Забудьте про скучную классику. Венок из дождика и серебряных шаров выглядит дерзко и современно. Идеально для интерьеров в стиле лофт или минимализм. Разместите его над кроватью, на стене или даже на полке.

Мини-елочки из хвои

Стильные украшения для дома, которые создадут новогоднее настроение

Хит сезона – маленькие елочки из разных хвойных веток. Бонус: банты вместо традиционных игрушек. Это главный тренд Нового года 2026, который уже захватил Pinterest. Поставьте их на рабочий стол, тумбу или прикроватную полку.

«Снежный» венок

Стильные украшения для дома, которые создадут новогоднее настроение

Белый венок с жемчугом – для тех кто устал от классических еловых веток. Такой декор добавляет роскоши и делает новогодний интерьер чуточку нежным.
Повесить его можно не только на входную дверь, но и на зеркало, например.
Ссылка на первоисточник
наверх