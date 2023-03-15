Как существует и обслуживается самый отдалённый на планете океанский маяк

Выражение «Убежать на край света» вполне можно воплотить в жизнь. Для желающих отрешиться от мира и действительно оказаться на краю Земли прекрасно подойдет маяк Тридрангар, расположенный в Южной Исландии. Вот здесь уж точно вас никто не найдет и не побеспокоит! Правда, такое путешествие потребует недюжинной отваги, ведь маяк расположен на вершине высокой скалы, возвышающейся над океанскими волнами.
Отдалённый и очень опасный
Тридрангар (что переводится как три каменных столба) – один из самых отдаленных маяков в мире. Он построен на одной из трех крутых скал, на высоте около 40 метров.
Учитывая привычные для этой местности вихревые ветры и грохочущие волны, взобраться на скалу, предварительно подплыв к ней, задача не из простых и не из безопасных. Поэтому сегодня для этой цели используют служебный вертолет. Вертолетная площадка расположена на вершине зазубренной скалы.
Маяк посреди бушующих волн. /Видеокадр
Оставаться тут даже пару часов чрезвычайно сложно. Всего один неверный шаг или сильный порыв ветра – и вы падаете в ледяные волны и разбиваетесь о скалу.
Строили, рискуя жизнью
Маяк был построен в 1939 году примерно в шести милях от материковой части Исландии, в Североатлантическом море, на окраине океана. Известно, что при возведении этого объекта вертолеты не использовались, и можно только поражаться тому, как строителям удалось это сделать.
До того, как на скале появилась вертолетная площадка, строителям и береговой охране приходилось добираться до утеса морем.
Так маяк выглядит с вертолёта/ Видеокадр
В 1938-м отважным рабочим, чтобы начать строительство, пришлось карабкаться на скалу. О том, как это происходило, рассказал много лет назад одной из местных газет директор проекта Арни Г. Хораринссон.
– Первое, что нам нужно было сделать, – это проложить дорогу к утесу. – вспоминал он. – Мы собрали опытных альпинистов, все они были с островов Вестман. Затем мы принесли сверла, молотки, цепи и зажимы для крепления цепей. Как только рабочие добрались до вершины, стало ясно, что нет никакой возможности ухватиться за скалу. Тогда один из рабочих опустился на колени, второй встал на его спину, благодаря чему третьему удалось взобраться на вершину и дотянуться до выступа скалы. Я даже не могу сказать вам, что я чувствовал, наблюдая за этой невероятно опасной процедурой.
Фундамент для маяка рабочие-альпинисты закладывали вручную.
Страшно представить, как на эту скалу взбирались рабочие. /Фото:Arni Sаberg
Раньше на маяке работали люди, теперь же он автоматизирован. А если нужно провести на маяке ремонтные работы, вертолет доставляет группу техников на объект вечером, а на следующее утро забирает.
Обслуживание маяка. /Фото:ngvarhreinsson
Маяк вдохновляет писателей и знаменитостей
Фотографии маяка Тридрангар стали в Интернете вирусными, он даже заинтересовал знаменитостей. Например, несколько лет назад фотоснимки маяка опубликовал на своей страничке популярный музыкант и актер Джастин Бибер.
Интернет-пользователи в шутку прозвали этот маяк убежищем для интровертов. А ещё у него появилась собственная фан-страничка в Facebook.
У смельчаков на фоне маяка подучаются эффектные селфи. /Фото:Arni Sаberg
Кстати, этот затерянный в Атлантике маяк вдохновил исландскую писательницу Ирсу Сигурдардоттир на создание криминального романа «Почему вы солгали?», ставшего бестселлером.
Сюжет немного напоминает «Десять негритят» Агаты Кристи. Четверо незнакомцев пытаются найти укрытие на продуваемом всеми ветрами острие скалы посреди бушующего моря. У них есть одна общая черта: все они лгали. И кто-то намеревается во что бы то ни стало наказать их…
Этот маяк даже фигурирует в популярном детективном романе. /Фото:Arni Sаberg
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