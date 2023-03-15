Как существует и обслуживается самый отдалённый на планете океанский маяк

Отдалённый и очень опасный

Маяк посреди бушующих волн. /Видеокадр

Строили, рискуя жизнью

Так маяк выглядит с вертолёта/ Видеокадр

Страшно представить, как на эту скалу взбирались рабочие. /Фото:Arni Sаberg

Обслуживание маяка. /Фото:ngvarhreinsson

Маяк вдохновляет писателей и знаменитостей

У смельчаков на фоне маяка подучаются эффектные селфи. /Фото:Arni Sаberg

Этот маяк даже фигурирует в популярном детективном романе. /Фото:Arni Sаberg