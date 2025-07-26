Отечественные звезды кино, сводившие мужчин с ума

У каждого десятилетия свои представления о красоте и очаровании. Но одно остается неизменным: девушки, от которых можно потерять голову – всегда невыносимо очаровательны. В этой фотоподборке мы постарались собрать всех прекрасных леди нашей страны, каждая из которых сводила с ума по-своему.



40-е

Любовь Орлова

Тугая завивка и суровый макияж

Людмила Целиковская

Безусловной звездой советского экрана, образцом для подражания всех светских львиц (или считающих себя таковыми) и недосягаемой мужской мечтой в военные и послевоенные годы была Любовь Орлова.Хотя играла она всегда очень простых, рабоче-крестьянских персонажей, от нее веяло таким нездешним шиком, что хоть шампанское заказывай. Чин-чин!

Валентина Серова

Людмила Целиковская играла улыбчивых девчонок, при этом хулиганистых и очень, очень очаровательных. О ней мечтали все мужчины , вздыхали в кинотеатрах, и дома, тайком от жен и детей.

50-е

Алла Ларионова

«Девушка с характером». Валентина Серова для игры выбирала очень строгих персонажей. И было в ней нечто такое, отчего мужчины шли в класс заниматься математикой с трепетом и волнением. Да что там, бежали! Хоть под снегом, хоть под дождем. Как в картине «Сердца четырех», помните?Советский зритель предпочитает блондинок

Людмила Касаткина

В пятидесятые годы вкусы зрителей и образы популярных актрис не сильно изменились. По сравнению с сороковыми, конечно же. В моде по-прежнему были блондинки с кучеряшками. Алла Ларионова представала перед зрителями в образе почти сказочных девиц: Любава в «Садко», красавица Оливия в шекспировской «Двенадцатой ночи», юная Аня Соболева в чеховской «Анне на шее». И да, действительно, в пятидесятые годы зрителю ооочень хотелось забыться в уютных сказках.

Клара Лучко

Первая же роль в кино сделала Касаткину одной из первых красавиц огромной страны.Лена Воронцова, юная укротительница тигров, покорила мужчин не только милым личиком и светлыми кудряшками, но и отчаянной смелостью: надо же, с тиграми возится! На самом деле Касаткина зверей боялась до оторопи, и практически во всех сценах с тиграми ее заменяла дублерша.

60-е

Надежда Румянцева

Высокая, темноволосая, Клара Лучко заметно выделялась на фоне актрис пятидесятых. Знаменитой ее сделали, конечно же, «Кубанские казаки». А в «Двенадцатой ночи» героиня Ларионовой флиртовала с героиней Лучко. И с героем Лучко тоже. Если вы ничего не поняли, то мы вас поймали на незнании Шекспира.Юность, солнце, спорт

Наталья Селезнева

Главной девушкой-сорванцом шестидесятых была, конечно, Надежда Румянцева, «Королева бензоколонки». Персонажи Румянцевой отличались тягой к справедливости и энергичным бойцовским характером. Женщины только диву давались: маленькая, щупленькая, писклявая, стрижется коротко, а поди ты, чуть не половина советских мужчин в нее влюблена

Наталья Варлей

Всего-то один разок Селезнева показалась на экране в купальнике (все ее остальные роли очень спокойные и мягкие), а навек прослыла секс-символом 60-ых.

70-е

Маргарита Терехова

В середине 60-х годов Наталья Варлей сыграла кавказскую девушку-комсомолку, которая с помощью другого комсомольца и советского суда отстояла свое право не быть проданной замуж. Как ни странно, это сюжет не социальной драмы, а комедии. «Кавказская пленница» сделала Наталью одной из самых желанных женщин СССР, а «Вий», где она сыграла страшную, но притягательную ведьмочку, только укрепил ее в статусе секс-символа.На нерве

Алиса Фрейндлих

Маргарита Терехова считалась очень привлекательной актрисой буквально с момента своего появления в кино , но сказочно привлекательной стала благодаря историческим мюзиклам «Собака на сене» и «Три мушкетера».

Елена Проклова

Холодноватая, загадочная, ранимая и с заграничным именем, Алиса Фрейндлих невольно заставляла волноваться любое мужское сердце.

80-е

Александра Яковлева

Все хотели Ларису Ивановну, все! Не только грузинский летчик Мимино в исполнении Вахтанга Кикабидзе, уж мы-то знаем.Расчет и здравомыслие

Звезда Яковлевой взошла вместе с фильмом «Экипаж» и осталась гореть на все восьмидесятые

Елена Метелкина

Ирина Алферова

Елена Метелкина по основной профессии была манекенщицей. Благодаря необычной внешности ее выбрали на главную роль в фантастическом фильме «Через тернии к звездам». И все. Одна из самых волнующих женщин своего десятилетия.

90-е

Евгения Добровольская

И самая сексуальная ее роль, конечно, Ольга Винтер в «ТАСС уполномочен заявить ».Время странных сказок

Чулпан Хаматова

Молодая Евгения Добровольская была чудо как хороша в шуршащем старинном платье.

2000-е

Екатерина Гусева

В конце 90-х, в картине «Страна глухих», она покорила сердца зрителей сразу и надолго. Хрупкая, нездешняя, невероятно чистая. Обнять и… молиться, наверное.Гламур и новое российское кино

Елизавета Боярская

Пока девочки в «Бригаде» разглядывали Дюжева, мальчики поедали глазами Екатерину Гусеву.

Оксана Акиньшина

Необычный грудной голос ли или нестандартная красота скуластого лица, но кинотеатры, показывающие фильмы с Боярской – набиты мужчинами до отказа.

Наверное, в каждой декаде есть своя блондинка номер один. В нулевых ей безоговорочно была Оксана Акиньшина. Чего стоит только ее взлет в «Сестрах» Бодрова-младшего. Ну и потом – красотка в «Стилягах», глаз не оторвать.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)