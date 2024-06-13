Как и где отдыхали в СССР

Советская конституция давала человеку «право на труд» и «право на отдых». За уклонение от труда следовало суровое наказание. А «право на отдых» обеспечивалось «предоставлением <...> широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов». Как и где отдыхали в то время, когда не было интернета и десятков каналов телевидения?
Вечера во дворе
Дворы – это знаковое явление советской культуры. Во дворах всегда кто-нибудь был. По утрам и днем – бабушки на лавочке и дети в песочнице. Вечером закипала жизнь возле столов, вокруг которых рассаживались любители домино, карт и шахмат.
В домино играли исключительно мужчины. Чаще собирались четверо – пара на пару. То и дело звучал вопль «Рыба!» – так завершался раунд игры.
Хоккейный матч во дворе.
Домино считалось игрой пенсионеров и рабочих. Интеллигенты любили собираться в парках за игрой в шахматы и шашки, а молодежь и мужчины среднего возраста были не прочь перекинуться в карты.
Игра в домино.
Если позволяли размеры двора, то зимой наступало раздолье мальчишкам и их отцам: заливали хоккейные площадки. Загнать игроков в квартиры не удавалось вплоть до темноты, как бы ни кричали матери из окна: «Домой!».
Юный хоккеист.
Летними вечерами лавочки и доминошные столы занимали подростки: кто умел – играл на гитаре, остальные подпевали, слушали, болтали между собой. Именно в советское время зародился целый жанр дворовой песни: порою наивной, порою нарочито иронической.
С гитарами на лавочке.
Счастливые обладатели автомобилей и желавшие к ним приобщиться собирались по выходным «в гаражах»: там не только чинили свои транспортные средства, но и пили пиво, обсуждали новости.
Всей семьей – в парк аттракционов и в цирк!
Выходных многие советские дети ждали с особым чувством: нередко в субботу или воскресенье вся семья отправлялась в парк культуры и отдыха, в зоопарк или цирк.
Парк им. Горького в Москве. 30-е годы.
Парки культуры и отдыха были придуманы еще в 1928 г., когда советское правительство осознало, что досуг трудящихся – дело государственной важности. В августе 1928 г. первый парк открылся недалеко от Нескучного сада в Москве. В нем были детские площадки, аттракционы, теннисные корты и даже бассейн. Вскоре подобные парки начали открываться по всей стране.
В парках назначали свидания, туда ходили на танцы, дети катались на качелях и каруселях. Стоимость удовольствия была по карману любому среднему родителю – от 5 до 15 копеек. После аттракционов можно было выпить газированной воды из автомата (с сиропом – 3 копейки), съесть пирожок, мороженое (10-25 копеек) или сладкую вату.
В парках устраивали концерты, зимой в них заливали катки и открывали пункты проката коньков.
Парки культуры и отдыха были практически в каждом городе СССР. А вот сходить с семьей в цирк или зоопарк могли себе позволить только жители больших городов.
Советский цирк с успехом гастролировал за рубежом, он был одним из «брендов» СССР. За годы существования системы государственных цирков возникли целые династии артистов, были построены капитальные здания, отработаны программы. Билет на первый ряд в хороший цирк стоил около полутора рублей (в разные годы цена, разумеется, колебалась). Это было не так уж дешево – билет в зоопарк в шестидесятые годы обходился в 5 копеек для ребенка и в 20 копеек для взрослого.
Сходить семьей в один из московских театров стоило от двух рублей на взрослого и от 40-50 копеек на студента или школьника. Но на хорошие спектакли билеты «брались с бою», нередко – через знакомых или перекупщиков. На «Гамлета» с Высоцким сходить вдвоем получалось до 50 рублей – при официальной цене в несколько раз ниже.
Советские танцевальные вечера: что танцевали и где?
Танцплощадки были почти в каждом парке и возле Дворцов культуры – асфальтированные «пятачки» с лавочками по периметру и сценой. Билет стоил от 30 копеек и выше (в зависимости от города). Слишком «провокационно» одетую молодежь «отсеивали» при входе – могли не пустить в джинсах или мини-юбках. Не одобрялись на танцах визги и крики.
Танцевальная площадка.
Неподалеку всегда дежурили милиционеры или дружинники, поэтому подвыпивших или жаждущих драки товарищей быстро «принимали», и вместо танцев их ждал вытрезвитель или ночь в отделении. А на следующий день – разбирательство в университете или на работе.
Музыка в основном была «живая» – местные группы играли всем знакомые хиты или песни собственного сочинения. Популярностью пользовались композиции про любовь, например, от ВИА «Поющие гитары» или «Веселые ребята». Пели даже «Битлов», часто – на русском языке. Вне конкуренции сразу после появления в СССР стала песня «Venus», она же – знаменитая «Шизгара».
Танцевать умели не все, поэтому танцы делились на «медляки» (переступание с ноги на ногу под медленную музыку) и «быстрые» (там танцевали кто во что горазд: копировали движения из фильмов, импровизировали, сочетали элементы рок-н-ролла и твиста).
Выходные на даче: «шесть соток» – счастье советского человека
Чтобы решить продовольственный вопрос, при Хрущеве семьям начали выдавать участки величиной шесть соток. Предполагалось, что этого количества земли достаточно, чтобы семья из 4 человек обеспечила себя овощами и фруктами. Причем это был максимальный размер «надела», многим семьям не доставалось и такого. Домики на таких дачах были маленькими, часто – каркасными, пригодными для проживания летом. Двухэтажные дома строить запрещалось.
На дачи ездили всей семьей: дети компаниями бегали по дачному поселку, взрослые делали очередной ремонт домика, что-нибудь строили или занимались огородными работами. На дачах растили все – от картошки до тыкв. Если местность позволяла, ходили также за грибами, ягодами, на рыбалку. У некоторых была на даче и баня.
На даче.
В отпуск – в турпоход!
Если не было дачи или просто душа требовала приключений, то можно было отправиться в поход. Профессиональные «походники» объединялись в клубы, любители собирались компаниями и выбирались на несколько дней в лес или горы. Походы были любимым развлечением молодежи: часто компания подбиралась так, чтобы все в ней были «парочками». Покупали вскладчину еду – тушенку, крупы, пакеты супов, чай. Многие брали с собой что-нибудь алкогольное.
Непременным атрибутом походников была гитара – ни один вечер у костра не обходился без нее. В походах молодые люди ставили палатку, девушки – готовили еду.
Нередко особые любители походов брали с собой и детей. Но дети ходили в походы и «своей» компанией – с классом, отрядом из пионерского лагеря, туристическим клубом. Разумеется, под присмотром взрослых.
Отпуск на море – мечта советского труженика
Путевки на «главные курорты» Советского Союза стоили недорого: обычно десятую часть платил сам гражданин, а остальное – профсоюз. В Сочи на 21 день можно было съездить за 60 рублей (половина средней зарплаты). Но вот получить заветную путевку в санаторий было не так просто.
Процветал отдых «дикарями»: люди снимали жилье у местных (койка – рубль в сутки, комната – пять рублей), обедали в столовых или готовили еду сами. В сезон хозяева домиков сдавали все, вплоть до гамаков и летних кухонь. И все равно – обеспечить жильем всех желающих не получалось.
Привыкшие к походам располагались с палатками на побережье: первые автокемпинги появились на Черном море в семидесятые. Автовладельцы потом везли домой фрукты ящиками – хорошие фрукты всегда были дефицитом.
Отдых в Евпатории
Дикарями на море.
Популярным направлением отдыха были выезды на Балтийское море: Прибалтика считалась «советской Европой», и сервис там выгодно отличался от «среднесоветского». Туда ездили не столько искупаться, сколько подышать воздухом, погулять под соснами, пройтись по средневековым улочкам городков. К тому же в Прибалтике было больше товаров, и оттуда можно было привезти модную одежду и обувь, технику, даже жевательную резинку.
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