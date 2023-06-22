Один из самых популярных сюжетов в кино – превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя. Мы обожаем смотреть такие фильмы, ведь каждая из нас хотя бы раз хотела изменить свою жизнь и стать другим человеком. Представляем твоему вниманию лучшие фильмы о преображениях, в которых героини становятся настоящими красотками.
Золушка (2015)
История о красивой девушке и злой мачехе с толстыми и завистливыми дочерьми захватывает дух. Это любимая сказка каждой девочки. Все мы в детстве мечтали о крестной, которая превратит нас в принцесс, и принце на белом коне.
Красотка (1990)
Я верю, что не существует на свете человека, который не смотрел этот фильм. Финансовый магнат влюбляется в молодую красотку легкого поведения. Он переворачивает всю ее жизнь и за считанные дни превращает в настоящую леди. История Золушки из Беверли-Хиллз.
Как стать принцессой (2001)
Героиня фильма Миа ведет обычную для американского подростка жизнь. Но внезапно девушка узнает, что умер ее отец, а она теперь – единственная наследница трона. Школьница не знала о наличии у себя голубых кровей, так что знакомство с бабушкой и королевой в одном лице стало для нее сюрпризом. Ее превращают в настоящую принцессу, обучают манерам и этикету.
Мисс Конгениальность (2000)
История агента ФБР, которую отправили на конкурс красоты «Мисс Америка», где она должна вычислить и арестовать серийного убийцу. Чтобы внедриться в общество претенденток на королеву красоты, ей самой приходится самой стать участницей конкурса.
Это все она (1998)
Самый популярный старшеклассник заключает пари с друзьями, что за несколько недель превратит любую неприглядную девушку из школы в королеву красоты. Он начинает общаться с очкастой девочкой, которая занимается только учебой и ходит в мешковатой одежде. Дурнушка превращается в милую и очаровательную особу, а популярный красавчик без памяти в нее влюбляется.
Дьявол носит «Prada» (2006)
Мечтающая стать серьезной журналисткой простушка устраивается на работу помощницей главного редактора крупного глянцевого журнала. Вскоре она безупречно вливается в модное общество и кардинально меняет свой образ.
Служебный роман (1977)
Классика жанра. Строгая и принципиальная «мымра» терроризирует всех сотрудников на работе, а в особенности неудачника Новосельцева. Приятель советует ему приударить за стервозной руководительницей, чтобы она повысила его в должности. В Людмиле Прокофьевне просыпается женское начало, и она постепенно влюбляется в своего подчиненного. В итоге «мымра» преображается до неузнаваемости.
Моя прекрасная леди (1964)
Фильм создан на основе пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» и одноименного мюзикла Фредерика Лоу. Профессор заключает пари с другом учёным. Цель профессора – научить обычную цветочницу говорить так грамотно, что высшее общество примет ее за одну из них. Выбор Хиггинса падает на молодую девушку из трущоб, говорящую с ужасным акцентом. Девушка на глазах превращается в принцессу.
Сабрина (1995)
Дочь шофера влюбляется в богатого парня. Она отправляется в Париж, чтобы забыть красавца Дэвида и перестать жить мечтами. В столице Франции этот гадкий утенок превратился в лебедя.
Красотки (1998)
Она серая мышка и юный ученый. Девушка устраивается на работу к самовлюбленному профессору, который воспринимает ее, как часть интерьера. Сессиль влюбляется в него, но тот не обращает на нее внимания. Тем временем в общежитие заселяется красотка, в которую все влюбляются и носят на руках. Сессиль решает сделать эксперимент и изучить методы привлечения мужчин. С помощью новой соседки она невероятно преображается.
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