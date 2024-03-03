Лучшие подарки на новоселье

Если на День Рождения можно преподнести близким людям что-то символическое или для души, то в случае с новосельем подарок должен быть максимально практичным, полезным и функциональным (особенно, если в новой квартире или доме минимум вещей).







Сегодня расскажем, какие презенты точно не отправятся на полку, и будут служить вашим друзьям или родственникам верой и правдой много лет.

В последнее время очень популярными стали электронные виш-листы. Смысл такой опции состоит в том, что люди составляют список вещей, которые они хотели бы получить в качестве подарка, размещают его в общем чате, специальном приложении или в группе в социальной сети. Приглашенные на праздник «резервируют» там презенты, чтобы никто не повторялся. Это отличный шанс преподнести подарок, которому действительно обрадуются, а не отправят на «скамейку запасных». Кроме того, вам не придется ломать голову над тем, что купить, и тратить свое время на забеги по торговым центрам.



Если же друзья вас пригласили на новоселье и не озвучили, что хотели бы получить в подарок, придется обходиться собственной смекалкой. Чтобы облегчить вам жизнь, мы составили список полезных вещей, которые практически всегда оказываются нужными.



1. Бытовые приборы

2. Текстиль

3. Посуда и столовые приборы

4. Бытовая химия

5. Подушки и одеяла

6. Сушилка для обуви

Электрический чайник станет отличным подарком.Есть список базовых электронных приборов, без которых сложно обходиться в квартире. Это чайник, микроволновка, пылесос, телевизор, стиральная машина. К сожалению, большинство перечисленных устройств недешевые, и вряд ли вы можете себе позволить сделать такой дорогой подарок, пусть даже и близким людям (за исключением чайника). Поэтому подумайте, что нужно именно вашим друзьям. Возможно, они фанаты кофе, и обрадуются компактной кофеварке. Или же у вашей подруги как раз сломался фен, и она присматривала себе новый.А вот покупать специализированную бытовую технику без предварительного одобрения друзей (например, тостер, йогуртницу или соковыжималку) – плохая идея, особенно если кухня маленькая, и там есть место исключительно для полезных вещей. К тому же это не предметы первой необходимости.Обратите внимание на кухонные полотенца и постельное бельеЕсли вы плохо знаете вкусы хозяев квартиры или боитесь «не попасть» в стиль интерьера, не дарите текстиль, который всегда находится на виду, например, шторы, декоративные подушки, покрывала, коврики и пр. А вот полезные и практичные вещи, вроде прихваток, кухонных и банных полотенец, всегда пригодятся. Чтобы не ошибиться, выбирайте изделия нейтральных расцветок, которые гармонично впишутся в любую гамму.Что касается постельного белья, то этот подарок на новоселье является одним из самых популярных. Самое главное – выбрать комплект правильного размера из качественной ткани. Даже если не угодите с расцветкой, постельное белье для гостей никогда не будет лишним. Еще один вариант – теплый и уютный плед, в который можно завернуться в холодную или дождливую погоду. Универсальный вариант – мягкий однотонный плед нейтрального цвета.Белые тарелки и черные столовые приборы выглядят элегантноБольшинство хозяек до сих пор пользуются советскими столовыми приборами, потому что на новые всегда жаль денег. Плюс качество современных изделий оставляет желать лучшего – им далеко до «вечных» вилок и ложек из СССР.Советуем вам постараться и найти действительно хорошие столовые приборы, чтобы хозяйка всегда получала удовольствие от сервировки стола. Скорее всего, они будут использоваться только в моменты праздничных застолий, но от этого их ценность лишь увеличится. Обычно в наборы входят ножи, вилки и столовые ложки, также можно найти варианты с чайными. Выбирайте экземпляры из качественной нержавеющей стали, чтобы они как можно дольше сохраняли свою функциональность и привлекательный внешний вид.Также удачным подарком станут кухонные ножи. Отлично, если они будут на подставке – тогда их можно будет красиво расположить на рабочей поверхности, чтобы у хозяйки был быстрый доступ к приборам. Еще один вариант – сковорода или набор кастрюль. Популярными являются изделия из литого алюминия с антипригарным покрытием, но можно остановить свой выбор и на других экземплярах – главное, чтобы качество материала не вызывало сомнений. Что касается тарелок, то здесь сложно угодить вкусам хозяев, но, в целом, белая лаконичная посуда обычно приветствуется.На заметку: А вот чего точно не стоит дарить, так это кружек с дурацкими надписями и парадных сервизов, родом из СССР, которыми никто никогда не воспользуется.Бытовую химию можно подарить в красивой корзине.Согласны, этот подарок нельзя назвать праздничным, однако новоселье – это больше про практичность, а не эстетичность. Кроме того, если вы купите качественные средства одной фирмы и упакуете их в красивую коробку, презент ничем не будет отличаться от других подарков.В набор могут войти средства для стекол, мытья полов, кухонных плит и духовок, полироли, мягкие тряпки из микрофибры, гипоаллергенные гели и кондиционеры для стирки, прочные хозяйственные перчатки. Любая новая квартира нуждается в тщательной уборке, а если в арсенале у хозяев будут хорошие средства, процесс будет легким, быстрым и эффективным.Кстати, об уборке. Отличным вариантом подарка станет паровая швабра или же обычная швабра в комплекте с двухкамерным ведром с функцией отжима. Это избавит хозяйку от необходимости мыть полы руками.Выбирайте подушки и одеяла с качественным наполнителемЗдоровый сон зависит не только от качественного матраса. Не менее важное значение имеют подушки и одеяла. Давайте обо всем по порядку.Откажитесь от идеи купить модную ортопедическую модель. Да, производители обещают золотые горы, но редко упоминают, что подобные изделия нужно покупать исключительно после консультации с врачом. Необходимо учитывать форму, размер, высоту и прочие факторы. Лучше подобрать классическую подушку 70х70 или 50х70 с качественным наполнителем (популярной является анатомическая пена с эффектом памяти). Что касается натуральных наполнителей из пуха и пера, то они будут не самыми лучшими вариантами. Во-первых, это потенциальные аллергены, а во-вторых, подобные подушки быстро сминаются и теряют форму. Исключение из правил – подушки с наполнителем из овечьей или верблюжьей шерсти.С одеялом сложнее – вполне возможно, что супруги привыкли спать под разными. Заранее уточните данный момент, и если это действительно правда, купите вместо одного двуспального два полуторных одеяла. Универсальной является всесезонная модель (обозначается значком солнца). Если остановите свой выбор на натуральном наполнителе, обратите внимание на бамбук. Однако учитывайте, что его часто подделывают, поэтому лучше обращаться к проверенным продавцам.Прибором можно сушить обувь из любых материалов.Люди думают, что эта вещь бесполезная ровно до того момента, как первый раз ею воспользуются. После этого они уже не представляют свою жизнь без сушилки. Поэтому советуем серьезно задуматься о том, чтобы преподнести в подарок друзьям именно такое устройство.Прибор работает от электросети и состоит из двух модулей, которые соединены между собой проводом. Когда они нагреваются, то быстро испаряют влагу, соответственно, обувь полностью высыхает за каких—то 30-40 минут. Сушилка подходит для обуви из любых материалов. Кстати, некоторые модели еще и устраняют неприятный запах, что является приятным бонусом.