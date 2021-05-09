Жертвы синтола: применение стимулятора и последствия

Синтол — простейший способ показаться самым крутым на пляже. Кроме того, это простейший способ заработать травму, ампутацию руки и репутацию полного идиота. Препарат межмышечной жировой кислоты, переработанный в синтетическое масло, вводится жаждущими славу качками прямо в мышцу. Следующие три-пять лет такой человек может хвастать окружающим гипертрофированными и совершенно нефункциональными мускулами.









Откуда взялся

Зачем колют

Состав

Безопасность

Побочные эффекты