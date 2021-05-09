Жертвы синтола: применение стимулятора и последствия

Синтол — простейший способ показаться самым крутым на пляже. Кроме того, это простейший способ заработать травму, ампутацию руки и репутацию полного идиота. Препарат межмышечной жировой кислоты, переработанный в синтетическое масло, вводится жаждущими славу качками прямо в мышцу. Следующие три-пять лет такой человек может хвастать окружающим гипертрофированными и совершенно нефункциональными мускулами.
Откуда взялся
В начале 90-х синтол разработал культурист (а по совместительству — химик-любитель) Крис Кларк. Препарат, состоящий из жирных кислот, помог ему самому и нескольким его друзьям получить призы на значимых бодибилдинг-ивентах — до того, как жюри полностью запретило его применение.
Зачем колют
Спорстмены, напрочь лишенные многих привычных обычным людям чувств, колют синтол только по одной причине: чтобы увеличить объем своих мышц. Жир заполняет пространство между мышечными волокнами, получается объем. Выглядит ли это естественно? Не очень.
Состав
Синтол на 85% состоит из масла. Чаще всего используют кунжутное и кокосовое. 7,5% лидокаина, в качестве анестетика; 7,5% бензилового спирта — для лучшей консервации. Привет, большие мышцы. Пока, печень и почки.
Безопасность
После инъекции синтол на 30% расщепляется ферментами и выводится обычным способом. Представьте себе этот удар по печени и почкам! Зато целых 70% остаются в теле надолго, лет на восемь. Крис Кларк утверждает, что синтол абсолютно безопасен для человека. Врачи в ответ показывают бесчисленные съемки сшитых мышц: при пампинге и без того насыщенные кровью волокна просто рвутся на части.
Побочные эффекты
Практика синтоловой накачки влечет за собой крайне негативные последствия. Жировая эмболия головного мозга, инфаркт легкого, ишемический инсульт — и все для того, чтобы лишний раз показаться окружающим более крутым, чем есть на самом деле. Кроме того, через некоторе время наступает обвисание мышц, что тоже не добавляет псевдоатлету очарования.
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