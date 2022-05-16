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Как отстирать жёлтые пятна от пота

Многие сталкиваются с тем, что со временем белые вещи в районе подмышек желтеют от пота, кроме того ткань сильно пропитывается неприятным запахом и, даже будучи хорошо выстиранной и чистой, в очень короткое время после надевания начинает снова пахнуть потом.
Казалось бы, вещь испорчена, однако это совсем не так, ведь есть 2 очень простых, но вместе с тем очень эффективных способа избавиться и от желтизны и от неприятного запаха.

Как отстирать жёлтые пятна от пота

Способ для любых тканей и случаев



Вам потребуются:

пищевая сода — 1 ст. л.;
соль — 1 ст. л.;
средство для мытья посуды

Для этого способа смешиваем соду и соль и добавляем к ним средство для мыться посуды, перемешиваем. У вас должна получиться консистенция негустой сметаны. Если одежда у вас не белая, соду из состава нужно исключить.

Как отстирать жёлтые пятна от пота

Получившуюся пасту наносим на проблемные места как с внутренней, так и с внешней стороны, хорошо натираем и оставляем примерно на 30 мин. После чего стираем вещь вручную или в стиральной машинке.

Как отстирать жёлтые пятна от пота

Способ для сложных случаев и тканей, выдерживающих высокие температуры



Вам потребуются:

кипяток — 200 мл;
соль для посудомоечных машин — 1 ст. л.

Этот способ подойдет даже для самых сложных случаев, единственное, что необходимо учесть — не все ткани выдерживают высокую температуру, а мы будем использовать кипяток.
В этом случае примерно в 1 стакане кипятка растворяем соль для посудомоечных машин, хорошо перемешиваем.

Как отстирать жёлтые пятна от пота

Когда соль полностью растворится, опускаем в воду проблемное место и оставляем примерно на 30 мин, после чего стираем подходящих образом.

Как отстирать жёлтые пятна от пота

А вот и результат после замачивания и стирки! На правую подмышку наносили первое средство, на левую — второе.

Как отстирать жёлтые пятна от пота

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как просто отстирать желтые пятна от пота и надолго избавить вещь от неприятного запаха пота.


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Пятнастирка
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