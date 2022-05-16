Как отстирать жёлтые пятна от пота

Многие сталкиваются с тем, что со временем белые вещи в районе подмышек желтеют от пота, кроме того ткань сильно пропитывается неприятным запахом и, даже будучи хорошо выстиранной и чистой, в очень короткое время после надевания начинает снова пахнуть потом.

Казалось бы, вещь испорчена, однако это совсем не так, ведь есть 2 очень простых, но вместе с тем очень эффективных способа избавиться и от желтизны и от неприятного запаха.









Способ для любых тканей и случаев

Способ для сложных случаев и тканей, выдерживающих высокие температуры

пищевая сода — 1 ст. л.;соль — 1 ст. л.;средство для мытья посудыДля этого способа смешиваем соду и соль и добавляем к ним средство для мыться посуды, перемешиваем. У вас должна получиться консистенция негустой сметаны. Если одежда у вас не белая, соду из состава нужно исключить.Получившуюся пасту наносим на проблемные места как с внутренней, так и с внешней стороны, хорошо натираем и оставляем примерно на 30 мин. После чего стираем вещь вручную или в стиральной машинке.кипяток — 200 мл;соль для посудомоечных машин — 1 ст. л.Этот способ подойдет даже для самых сложных случаев, единственное, что необходимо учесть — не все ткани выдерживают высокую температуру, а мы будем использовать кипяток.В этом случае примерно в 1 стакане кипятка растворяем соль для посудомоечных машин, хорошо перемешиваем.Когда соль полностью растворится, опускаем в воду проблемное место и оставляем примерно на 30 мин, после чего стираем подходящих образом.А вот и результат после замачивания и стирки! На правую подмышку наносили первое средство, на левую — второе.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как просто отстирать желтые пятна от пота и надолго избавить вещь от неприятного запаха пота.