Как отстирать жёлтые пятна от пота

Многие сталкиваются с тем, что со временем белые вещи в районе подмышек желтеют от пота, кроме того ткань сильно пропитывается неприятным запахом и, даже будучи хорошо выстиранной и чистой, в очень короткое время после надевания начинает снова пахнуть потом.
Казалось бы, вещь испорчена, однако это совсем не так, ведь есть 2 очень простых, но вместе с тем очень эффективных способа избавиться и от желтизны и от неприятного запаха.
Способ для любых тканей и случаев
Вам потребуются:
пищевая сода — 1 ст. л.;
соль — 1 ст. л.;
средство для мытья посуды
Для этого способа смешиваем соду и соль и добавляем к ним средство для мыться посуды, перемешиваем. У вас должна получиться консистенция негустой сметаны. Если одежда у вас не белая, соду из состава нужно исключить.
Получившуюся пасту наносим на проблемные места как с внутренней, так и с внешней стороны, хорошо натираем и оставляем примерно на 30 мин. После чего стираем вещь вручную или в стиральной машинке.
Способ для сложных случаев и тканей, выдерживающих высокие температуры
Вам потребуются:
кипяток — 200 мл;
соль для посудомоечных машин — 1 ст. л.
Этот способ подойдет даже для самых сложных случаев, единственное, что необходимо учесть — не все ткани выдерживают высокую температуру, а мы будем использовать кипяток. В этом случае примерно в 1 стакане кипятка растворяем соль для посудомоечных машин, хорошо перемешиваем.
Когда соль полностью растворится, опускаем в воду проблемное место и оставляем примерно на 30 мин, после чего стираем подходящих образом.
А вот и результат после замачивания и стирки! На правую подмышку наносили первое средство, на левую — второе.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как просто отстирать желтые пятна от пота и надолго избавить вещь от неприятного запаха пота.
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