Ошибки при обрезке роз

Как же красиво выглядят цветущие кусты роз! Однако рано или поздно цветение, к сожалению, проходит и вся красота осыпается. Это вполне естественно как и то, что теперь вам необходимо провести все необходимые процедуры для повторного цветения своего розария в этом и в следующем году.
И одна из важнейших процедур — это обрезка.
Многие считают, что убрать у отцветшей розы необходимо только семенной верх — и это не только крайне неверно, но и губительно. Ведь в таком случае роза будет тратить силы на поддержание оставшегося стебля и, скорее всего, хорошего цветения вы от нее уже не получите.
Главное правило при обрезке роз — не жалеть и обрезать стебель до первого настоящего листа. В зависимости от сорта первый настоящий лист имеет 5 или 7 листочков. То есть все листы, имеющие 3 листочка, обрезаем вместе со стеблем.
Второе правило, которого необходимо придерживаться при обрезке, — выбирать почку, которая смотрит наружу куста, особенно, если речь идет о чайно-гибридных розах. В таком случае обрезка может прийтись и на 2 настоящий лист.
Если же на розе у вас уже появились побеги в нескольких местах, то и здесь стоит придерживаться правила «не жалеть» и отдавать предпочтение нижнему побегу, обрезая первый.
Что же касается кустовых роз, то у них необходимо обрезать отцветшие бутоны, так внешний вид куста всегда будет опрятным. При финальной же обрезке всей кисти придерживаемся основных двух правил.
У некоторых сортов роз настоящие листья начинаются сразу же после бутонов. В этом случае следуем правилу первого побега, смотрящего наружу.
Вот и все, соблюдая эти простые правила при обрезке, вы еще долго будете радоваться цветению вашего розария. Всегда помните — жалеть не нужно!
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как правильно обрезать розы для крепкого куста и пышного цветения.
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