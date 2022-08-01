Ошибки при обрезке роз

Как же красиво выглядят цветущие кусты роз! Однако рано или поздно цветение, к сожалению, проходит и вся красота осыпается. Это вполне естественно как и то, что теперь вам необходимо провести все необходимые процедуры для повторного цветения своего розария в этом и в следующем году.

И одна из важнейших процедур — это обрезка.







Многие считают, что убрать у отцветшей розы необходимо только семенной верх — и это не только крайне неверно, но и губительно. Ведь в таком случае роза будет тратить силы на поддержание оставшегося стебля и, скорее всего, хорошего цветения вы от нее уже не получите.







Главное правило при обрезке роз — не жалеть и обрезать стебель до первого настоящего листа. В зависимости от сорта первый настоящий лист имеет 5 или 7 листочков. То есть все листы, имеющие 3 листочка, обрезаем вместе со стеблем.







Второе правило, которого необходимо придерживаться при обрезке, — выбирать почку, которая смотрит наружу куста, особенно, если речь идет о чайно-гибридных розах. В таком случае обрезка может прийтись и на 2 настоящий лист.







Если же на розе у вас уже появились побеги в нескольких местах, то и здесь стоит придерживаться правила «не жалеть» и отдавать предпочтение нижнему побегу, обрезая первый.

Так вы получите более крепкий стебель и пышные цветы, ведь роза пустит все свои силы на один оставленный побег. К тому же в таких случаях верхние побеги нередко бывают «слепыми».Что же касается кустовых роз, то у них необходимо обрезать отцветшие бутоны, так внешний вид куста всегда будет опрятным. При финальной же обрезке всей кисти придерживаемся основных двух правил.У некоторых сортов роз настоящие листья начинаются сразу же после бутонов. В этом случае следуем правилу первого побега, смотрящего наружу.Вот и все, соблюдая эти простые правила при обрезке, вы еще долго будете радоваться цветению вашего розария. Всегда помните — жалеть не нужно!А ниже вы можете посмотреть видео о том, как правильно обрезать розы для крепкого куста и пышного цветения.