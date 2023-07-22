20 самых красивых заброшенных мест нашей планеты

Красивые заброшенные места в мире.

1. Крако, Италия

Город существует с 540 г., который пострадал от оползней и наводнения. Теперь это древнее заброшенное, но в тоже время прекрасное место

2. Церковь Святого Николая, Македония

Озеро затопило церковь, это было намеренно так как оно было создано для поддержки электростанции

3. Зеленый город, Китай

Рыбацкая деревня на китайской реке Янцзы, которая забыта. Здания покрыты зеленью, что добавляет особой атмосферы.

4. Замок Миранда, Бельгия

Прекрасны замок со своей историей, был захвачен во время Второй мировой войны и оставлен в 1991 году, потому что слишком дорого обходился в обслуживании.

5. Остров Росс, Индия

Остров когда-то был административным центом индийской колонии-поселения. Когда его бросили люди, он зарос практически весь Фикусом.

6. Шесть флагов в Новом Орлеане

Тематический парк который был разрушен ураганом Катрина в 2005 году, в нем повреждены 80 процентов аттракционов поэтому его и не решились восстанавливать.

7. Хирта, Шотландия

В 1930-е годы остров был эвакуирован из-за угрозы голода и суровых погодных условий. Теперь каменные сооружения размещены на полях .

8. Купол дома, Флорида

Загородный дом который уничтожен ураганами и лежит на дне побережья Марко-Айленд, только его купол выступает на поверхность.

9. Берлинский исторический район, Невада

Берлинский район был останован в 1897 году, но никогда не видел успеха и был заброшен. С 1911 года является частью государственного парка Невады.

10. Колманскоп, Намибия

Город был основан после того как человек нашел алмаз во время работы, но был заброшен в 1954 году после того, как ресурсы были исчерпаны.

11. Замок Килфурн, Великая Британия

Замок построен в 1400-х годах для влиятельных людей, но в 1700-х был заброшен. В настоящее время является одним из лучших мест для фотосъемок.

12. Каякей, Турция

С 1920 года город пуст из-за политического обмена населения с Грецией. Расположен на склоне холма.

13. Плавающий Форес

Был построен в 1911 году, в отставку вышел в 1972. Это уникальное заброшенное судно на котором растут деревья и зелень.

14. Вилла, на озере Комо

Вилла была построена в 1800-х годах и была заброшена из-за убийства или самоубийства.

15. Монастырь всех святых, Германия

Поражен молнией три раза, потому в конце концов он был оставлен в нынешнем виде руин.

16. Храм Ангкор-Ват, Камбоджа

Был заброшен после падения империи и стал одним целым с джунглями. Сегодня руины находятся под присмотром в целях поддержания храма.

17. Морская крепость Маунселла, Англия

Эта морская крепость была создана для защиты берегов Англии от нападения Германии во время Второй Мировой Войны. Впоследствии она была выведена из эксплуатации в 1950 году, а сейчас заброшена полностью.

18. Замок Роско, Нью-Йорк

Существует миф, что призрак жены архитектора замка до сих пор бродит в его стенах.

19. Замок Бодиам, Англия

Пережив несколько войн замок Бодиам был заброшен, а сегодня является достопримечательностью и открыт для общественности.

20. Методистская церковь, Индиана

Храм при постройке обошелся его владельцу в 1 млн. долларов, но со временем в городе увеличилась преступность и уменьшилась занятость , по этой причине он был брошен.