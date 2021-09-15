Как черниговчанке побороть неуверенность в себе?

Некоторые думают, что есть универсальный «рецепт» позволяющий навсегда обрести уверенность в своих силах. Это помогло бы быстро идти по карьерной лестнице, легко заводить друзей и даже управлять своей удачей, например, чтобы всегда выигрывать в карточных играх или онлайн-казино с фриспинами, которые можно посмотреть здесь. На самом деле тут все несколько сложнее. Получить стабильную уверенность в собственных силах поможет только ежедневная тренировка своей психики. Но есть и несколько важных советов, которое помогут сделать это проще и быстрее.



Итак, если вам нужно быть уверенной в себе, например, перед деловой встречей или свиданием, то попробуете представить кого-то, кто намного слабее вас. Пофантазируйте, что он нуждается в вашей помощи, и вы можете ее ему оказать. У вас сразу же появятся свежие силы. Останется только направить их в нужное русло.



Иногда бывают ситуации, когда вам нужно быть в центре внимания, но вы смущаетесь. Просто абстрагируйтесь от происходящего. Можно представить себя известной личностью, например, кинозвездой. Вы при этом совсем иначе увидите ситуацию со стороны и «возьмете себя в руки».



Еще один вариант борьбы с неуверенностью в определенных ситуациях называется «якоря» или «триггеры».

В жизни каждого из нас были моменты, когда мы чувствовали себя «хозяевами положения». Вспомните один из них и свои ощущения тогда. Нужно попробовать зафиксировать их в своем сознании.Кстати, аналогичный метод часто используется в нейролингвистическом программировании . Там он представлен в виде тренинга. Нужно представить себя «победителем», а потом резко отвлечься на что-то другое. Например, посмотрите в окно и полюбуйтесь пару минут пейзажем или летающими по небу птичками. Полностью расслабьтесь. Потом опять представьте себя «победителем» и так несколько раз, пока ощущение прочно не закрепится в мозгу. В дальнейшем это состояние можно вызывать в любой ситуации, когда вам требуется избавиться от неуверенности в себе или просто подзарядиться позитивной энергией перед важным делом.