13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

На протяжении многих лет ученые пытаются сделать понятие «интеллект человека» максимально объективным и привязать его к множеству признаков в навыках и поведении. На данный момент пресловутый тест IQ хоть и является одним из самых прогрессивных методов определения потенциала «серого вещества», но и он не раз критиковался за однобокость.



Мы собрали 13 таких находок, но советуем со скепсисом отнестись к некоторым из них, чтобы не заработать себе пару вредных привычек.



Музыкальное образование

Старший ребенок в семье

Стройная фигура

Наличие кота

Грудное вскармливание

Употребление легких наркотиков

Леворукость

Высокий рост

Тяга к алкоголю

Либеральная позиция

Раннее чтение

Беспокойство

Чувство юмора