Простое приспособление для разметки круглых труб

Сама идея очень проста в реализации, а результат вполне достойный. Сегодня поговорим о приспособлении для круговой разметки труб из металла и пластика. Точнее — расскажем, как изготовить его своими руками.

Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала Carlos Morais. Рекомендуем взять себе на заметку.

Необходимые материалы:

уголок;

круглый пруток;

трубка;

полоса;

болты и гайки.

Используя самодельный разметочный инструмент, можно быстро, и главное — точно, разметить трубы разного диаметра для последующей резки болгаркой или, например, для сверления отверстий, которые должны располагаться на одной линии.

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем кусок строительного уголка требуемой длины. Потом отрезаем кусок круглого прутка. Две основные части приспособления готовы.

Далее строительный уголок зажимаем в слесарных тисках ребром вниз.

Укладываем внутрь уголка кусок круглого прутка, и потом привариваем три ограничителя из кусочков металлической полосы.

В верхней части уголка по центру высверливаем отверстие и привариваем гайку. В нее вкручиваем болт, который будет фиксировать пруток. Конец прутка загибаем под прямым углом.

На следующем этапе необходимо будет приварить к уголку рукоятку, которая будет служить корпусом для маркера.

Сначала в уголке высверливаем отверстие для маркера. Потом привариваем кусок круглой трубки. К верхней ее части привариваем гайку. Внутрь трубки вставляем маркер и пружину. Прижимаем маркер фиксирующим болтом.

Выдвигая пруток больше или меньше, можно регулировать расстояние от края трубы до места разметки.

Зачищаем сварные швы лепестковым круглом и красим разметочное приспособление.

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить простой самодельный инструмент для разметки труб, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.