ТОП 5 советского дефицита

Мы составили ТОП5 дефицитных товаров, с точки зрения жителя советского города-миллионника. Разумеется, что тема дефицита в СССР совершенно неохватная и в разных городах, а особенно столицах, были свои особенности, но существовал некий негласный вишлист, который роднил всех. Эти товары были самой настоящей твердой валютой.
Тушенка
Тушенка к середине 70-х стала дефицитом, т.е. товаром вожделенным, который приходилось «доставать по блату».
Тушенка превращала в обед картошку и макароны, гречу и пустой суп.
Тушенку копили весь год, и брали на дачу летом. Тушенка в СССР — один из обязательных атрибутов турпоходов, где ее с удовольствием ели прямо из банки у костра.
В советское время тушенка выпускалась в 300-граммовых жестяных банках, обмазанных толстым слоем маслянистой суспензии и сверху прикрытой куском крафтбумаги. Предназначалась она, преимущественно для снабжения армии и пополнения стратегических запасов на случай ядерной войны, для снабжения геологов, вахтовиков и т.п. А потому в открытой продаже ее никогда не было. Тушенку «доставали». Исключение составляла импортная китайская тушенка «Великая Стена» совершенно ужасного качества.
Тушенкой в СССР десятилетиями запасались на черный день, особенно, поколение, пережившее невзгоды ВОВ.
И, да, она была реально сделана из свежего мяса и очень вкусна.
Популярная литература
То, что СССР была самой читающей страной в мире – правда. Возможно, и наверняка, от отсутствия других развлечений, но ТЕМ поколениям это обстоятельство пошло на лишь пользу.
Однако, книжные магазины были забиты коммунистическим хламом. Зато фантастика, детективы и исторические романы раскупались моментально, а чаще продавались из-под полы, либо на черном рынке за немыслимые деньги.
Чтобы смягчить книжный дефицит, вводились разнообразные программы, например, «Книги в обмен на 20 кг сданной макулатуры», подписки на собрания сочинений и т.п.
Жевательная резинка
Жевательная резинка была до 80-х продуктом совершенно недоступным, маркером «фирмача», символом крутизны. Она попадала в страну тайными тропами – от интуристов, командировочных, моряков и т.п.
Решение о производстве собственной «жевачки» было принято советским руководством после трагических событий 10 марта 1976 года. В этот день на ледовой арене Сокольников состоялся третий матч серии юниорской сборной СССР против канадских сверстников, объединённых под названием Barrie Coop (Берри Куп). Спонсором канадской команды выступила компания Wrigley. На протяжении всех игр канадские гости угощали наших, советских ребят пластинками Ригли. Молва о том, что приезжие гости с щедростью угощают неведомой жвачкой, быстро разлетелась. Во дворец спорта «Сокольники» на матч пришло много школьников, мальчиков и девочек от 11 до 16 лет.
После третьего матча кто-то из канадской команды кинул на трибуну горсть жвачки, моментально образовалась свалка из детей -каждый хотел получить заветную жвачку. Администрация «Сокольников» увидела, что гости взялись за фото- и видеокамеры, и распорядились отключить освещение. В темноте люди падали друг на друга, спотыкались, образовалась давка. По официальным данным погиб 21 человек, из них больше половины – дети.
К 1983 году выпуск жвачки освоили практически все крупные города, выпускалась жевательная резинка на сахарных заводах, хлебопекарнях, макаронных фабриках и других предприятиях.
Но надо ли говорить, что ее качество и близко не лежало рядом с заветной Ригли…
Икра красная и черная
Говорят, что икра после войны продавалась в советских магазинах совершенно открыто и ее практически никто не покупал. Многие вообще не понимали, что это за солёная гадость.
Но к семидесятым годам все изменилось. Икра стала самой твердой валютой, главным украшением праздничного стола, атрибутом престижа. В народ она утекала ручейками из спецраспределителей, продавалась в валютных магазинах «Берёзка» за чеки (мы позже расскажем о том, что это такое)…
Жесточайшим стебом, понятным лишь современникам, была сцена из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», когда главные герои бросают друг в друга огромные тарелки с красной и чёрной икрой, равно как и кадры из фильма «Белое солнце пустыни», когда главный герой картины ест чёрную икру ложкой из огромной миски и произносит знаменитую фразу: «Как мне надоела эта чёрная икра, мне бы хлеба».
«Фирменные» джинсы
«Последняя надежда девушки выйти замуж», деталь одежды, превращающая любой «прикид» в универсально приемлемый везде – в гостях, на работе, в театре и ресторане, вещь, решительно отделяющая современного человека от «деревенщины», от «совков».
Levi’s или, например, Wrangler – это было очень круто! А какие-нибудь индийские Милтонз – ну, приемлемо, сойдет. «Нетрущиеся» джинсы, т.е. имеющие стойкую окраску, болгарского, например, производства, не котировались вообще никак. Стоить джинсы могли от 100 и до 300 рублей. При том, что стипедия была – 40, молодой специалист после ВУЗа зарабатывал 100-120, а 250-300 – это уже высококвалифицированные рабочие и управленцы.
Про индустрию «самопала» мы расскажем Вам в другой раз – это джинсы, сшитые «на Малой Арнаутской» цеховиками из привезенной из-за границы ткани, «вытираемость» которой на глаз установить было невозможно, а потому покупатель обязан был потереть новые джинсы обслюнявленой спичкой – останется ли на ней синяя краска, дабы не нарваться на «самопал», т.е. подделку.
