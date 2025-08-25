Гора тысячи Будд – впечатляющая туристическая достопримечательность Китая

1. Где находится главная туристическая достопримечательность Цзинаня

Гора тысячи Будд возвышается над исторической окраиной Цзинаня (Китай).

Издревле гора Цянь Фо Шань считалась священным местом, где проводились особые ритуалы, по задабриванию богов (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай).| Фото: baike.baidu.com.

2. Правда, что на горе можно увидеть тысячу статуй Будд?

По склону горы разбросано множество каменных стел и изваяний будд (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай).

Пример Будды, как конкретной исторической личности, и добряка-будды, приравненного к божеству, достигшему просветления (Парк тысячи Будд, Китай).

Древние каменные изваяния, вырезанные из камня монахами-буддистами более 1,4 тыс. лет назад (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай). | Фото: baike.baidu.com.

Обширная территория в пригороде была отдана под организацию Общественного Парка тысячи Будд, который стал главным туристическим центром (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай).

Вход на территорию Парка тысячи Будд, где собрана самая большая коллекция изваяний и изображений будд в мире (Цзинань, Китай). | Фото: tourpedia.ru.

3. Основные достопримечательности

Вход в храм на территории Парка тысячи Будд (Цзинань, Китай). | Фото: tourpedia.ru.

На территории храмового комплекса установлено множество статуй, имеются и культовых реликвии (Парк тысячи Будд, Китай).

В храмовых пещерах сохранились каменные статуи древних мастеров (Парк тысячи Будд, Китай).

Скала Тысячи Будд может похвастаться самой обширной коллекцией статуй и барельефов (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай). | Фото: russian.people.com.cn.

Пещера Тысяч Будд – захватывающее зрелище (Цзинань, Китай).

Лежачая статуя Будды, длина которой достигает 15 метров (Парк тысячи Будд, Китай). | Фото: guanmiao.tainan.gov.tw.

Скала Тысячи Будд украшена каменными барельефами, которым уже более тысячи лет (Цзинань, Китай).

Каменные изваяния эпохи правления династии Суй являются самым ценным культурным достоянием Китая (Парк тысячи Будд, Цзинань)

Современный Парк тысячи Будд входит в семерку самых популярных и значимых достопримечательностей региона (Цзинань, Китай).

Скульптуры современных мастеров дополняют коллекцию древних изваяний (Парк тысячи Будд, Китай).

Сад Майтрейи – новая локация в Парке тысячи Будд (Китай). | Фото: guanmiao.tainan.gov.tw.

Будда Майтрей является главным любимцем буддистов и туристов любых мастей (Парк тысячи Будд, Китай).

Лежащий будда, на пресечении дорог призван даровать людям добро (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай). | Фото: guanmiao.tainan.gov.tw.

На территории Парка тысячи Будд находится множество храмов и пещер и принадлежат они не только буддистам (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай).