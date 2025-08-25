Гора тысячи Будд – впечатляющая туристическая достопримечательность Китая

Гора тысячи Будд, расположенная в районе Лися города Цзинань – одно из основных живописных мест китайской провинции Шаньдун (в древности Лишань) и его самая впечатляющая туристическая достопримечательность. Ее история восходит к истокам распространения буддизма, активно продвигаемого императорами династии Суй., которые появились на протяжении почти полутора тысячелетий.
1. Где находится главная туристическая достопримечательность Цзинаня
Гора тысячи Будд возвышается над исторической окраиной Цзинаня (Китай).
Гора тысячи Будд – это остаточная жила горы Тай на высоте 285 метров над уровнем моря, расположенная недалеко от центра Цзинаня (провинция Шаньдун). Она, наряду с источником Баоту и озером Дами входит в тройку самых популярных туристических маршрутов региона, куда устремляются любители захватывающих природных пейзажей и рукотворных чудес, которым более 1,4 тыс. лет. Как следует из названия живописная горная местность стала источником вдохновения для творчества почитателей зарождающейся религии, которую активно поддерживали императоры династии Суй.
Издревле гора Цянь Фо Шань считалась священным местом, где проводились особые ритуалы, по задабриванию богов (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай).
Чтобы показать свою преданность Будде, со всей округи в эти места стекались монахи, которые искали уединения. Со временем они стали высекать на скале гигантские статуи своего божества, в результате чего собралась дольно обширная коллекция каменных изваяний, разбросанных по склонам Цянь Фо Шаня (именно такое название имела гора до появления уникальной коллекции статуй Будды). И пусть сама гора не впечатляет размерам или заоблачной высотой, ее сакральное значение для буддистов многих поколением стало главной притягательной силой. И если в наше время к подножию горной гряды Тай устремляются любители активного и запоминающегося отдыха, то в былые времена она была местом паломничества, куда стекались последователи буддизма, чтобы прикоснуться к святыням.
2. Правда, что на горе можно увидеть тысячу статуй Будд?
По склону горы разбросано множество каменных стел и изваяний будд (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай).
Название «Гора тысячи Будд» появилось еще в те далекие времена, когда один из представителей династии Восточная Цзинь увлекся буддизмом и продвигал его по империи. Одна из версий гласит, что в тот период, когда философия пустила корни в Цзинане, в прекрасный горный край ринулись монахи, веря в то, что вершина горы Цянь Фо Шань является благодатным местом. В то время эти места считались священными, здесь проводились различные ритуалы, а также главная культовая сходка под названием «Тысяча бремен», которая проходила ежегодно. Сюда сходились верующие, чтобы молиться о благословении богов, хорошей погоде, которая принесет богатый урожай, о мире и благополучии семьи. Учитывая, что буддийская доктрина определяет будду не конкретным божеством или спасителем, в отличии от других религий, он является учителем, обладающим способностью вывести разумные существа из сансары (круговорот рождения и смерти), неудивительно, что с появлением на этих землях новой религии, поток монахов и паломников лишь увеличился, хоть и молились они разным богам. Со временем, священное место и стало называться «Горой тысячи будд».
Пример Будды, как конкретной исторической личности, и добряка-будды, приравненного к божеству, достигшему просветления (Парк тысячи Будд, Китай).
Примечательно: Согласно правилам русского языка, написание слова «Будда» с заглавной буквы, говорит о том, что речь идет о конкретной исторической личности — Сиддхартхе Гаутаме, представителе знатного рода Шакьев, принадлежавшего к сословию правителей и воинов. В остальных же случаях, определение слова «будда» применимо ко всем божествам/существам, которым удалось обрести «высшее состояние духовного совершенствования» и достигли просветления (бодхи). Отсюда и различное изображение будд на статуях или барельефах, которые могут иметь обличие мифических существ, необычные пропорции человеческого тела, чаще мужского, хотя среди десятков будд и бодхисаттв встречается и женский пантеон.
Древние каменные изваяния, вырезанные из камня монахами-буддистами более 1,4 тыс. лет назад (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай). | Фото: baike.baidu.com.
Существует и другая теория, гласящая о том, что монахи, появившиеся в горах, ища просветление стали вырезать будд из камня, что и привело к появлению ее названия – «Цяньюань», которое является омонимом «Тысяча будд» (пишутся и произносят одинаково, но имеют разное значение). Постепенно местные жители стали называть ее «Горой тысячей Будд», что более подходило для оформления ее склонов, тем более что со временем здесь появился храм с таким же названием.
Обширная территория в пригороде была отдана под организацию Общественного Парка тысячи Будд, который стал главным туристическим центром (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай).
Вход на территорию Парка тысячи Будд, где собрана самая большая коллекция изваяний и изображений будд в мире (Цзинань, Китай). | Фото: tourpedia.ru.
Учитывая эти теории, авторы Novate.ru хотели бы предупредить, что дотошным путешественникам не стоит скрупулезно считать каменные изваяния, барельефы и даже нарисованных будд, пытаясь поймать как местных жителей, так устроителей Парка, охватывающего территорию около 1,6 кв. километров (открылся в 1959 году) на неправдивости утверждений.
3. Основные достопримечательности
• Храм Синго Дзен
Вход в храм на территории Парка тысячи Будд (Цзинань, Китай). | Фото: tourpedia.ru.
На территории храмового комплекса установлено множество статуй, имеются и культовых реликвии (Парк тысячи Будд, Китай).
Каменные изваяния божеств на Горе тысячи Будд в основном сосредоточена на одноименной скале, которую можно увидеть за храмом Синго, ранее имеющего такое же название. Только изначально, во времена основания династии Суй, он выступал в качестве горного стража, посвященного самой горе, на которой, как верили люди, на протяжении тысячелетий и обитали различные божества. Стоит отметить, что на четвертый год правления династии Тан Храм тысячи Будд был переименован в «Храм Синго Дзен». Это название сохранилось и по сей день, а вот облик самого храма, менялся и расширялся последующими поколениями правителей. Тот храмовый комплекс, который мы можем видеть сейчас появился после пожара, произошедшего в конце XV века. Именно в этот период он получил наибольшее расширение, здесь кроме самого культового сооружения были построены кельи, кухни, столовые, зернохранилища, что позволяло ему быть убежищем для монахов и нуждающихся. Если говорить о храмовых залах, то самыми впечатляющими являются статуи божеств и Будды, высеченные из камня в разные периоды истории, ряды колоколов и барабанов, находящиеся сразу у входа.
В храмовых пещерах сохранились каменные статуи древних мастеров (Парк тысячи Будд, Китай).
На южной стороне входа в храм находится множество статуй Будды, выгравированных на каменной стене скалы Тысячи Будд. Также на территории храма находятся пещеры Лунцюань, Цзиле, Дунтяньфуди Шифан, а также павильоны Чжухуа, Зал Майтрейи, Зал Гуаньинь, Зал Дхармы, Зал Нефритового Будды и Зал Медитации, посвященный Шакьямуни, Авалокитешваре и Архатам. Особо впечатляла в былые времена пещера Йончхон-дон, расположенная под возвышающейся каменной стеной с южной стороны западных ворот храма Синго. Она хоть и не глубокая, но находится в таком месте, где сильные потоки горного ветра завихряются и появляется гулкий свист, переходящий в рев, который приписывали дракону.
• «Голова Большого Будды»
Скала Тысячи Будд может похвастаться самой обширной коллекцией статуй и барельефов (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай). | Фото: russian.people.com.cn.
Скала с юго-западной стороны ворот храма сохранила следы четырех печатей «Первый Михуа», вырезанных на камне, при этом площадь одного иероглифа составляет около 4 кв. метров. На самой же скале Тысячи Будд находится более 60 каменных будд династии Суй, которые представляют собой особую художественную ценность, поскольку являются первыми изваяниями, появившимися на этой горе. К востоку от горы Тысячи Будд на горе Фохуэй также есть резные каменные статуи, среди которых выделяется Ниша будды, расположенная сразу у подножия главной вершины, где сохранилась гигантская голова высотой 7 метров и шириной более 4 метров. Она известна как «Голова Большого Будды», которая является очень редким каменным изваянием.
• Пещера Десяти тысяч Будд
Пещера Тысяч Будд – захватывающее зрелище (Цзинань, Китай).
Лежачая статуя Будды, длина которой достигает 15 метров (Парк тысячи Будд, Китай). | Фото: guanmiao.tainan.gov.tw.
Расположенная у северного подножия Горы тысячи Будд, пещера мириады Будд (Ваньфо Дун) является главной достопримечательностью Парка. Это не древнее рукотворное чудо, она открылась лишь в 1992 году и является выставочным пространством. Здесь находится около 28 тысяч статуй Будд, бодхисаттв, учеников и небесных царей, среди которых выделяется самый большой лежащий Будда, длина которого достигает 15 метров. Хотя все каменные изваяния и 500 кв. метров фресок, с изображением будд не новодел, их привезли из обнаруженных ранее древних гротов и горных храмов из разных провинций Китая. Центром же экспозиции стали святыни, перемещенные из Дуньхуань Майцзишаня (провинция Ганьсу), Лунмэня (провинция Хэнань), Юньганя (провинция Шаньси).
• Скала тысячи Будд
Скала Тысячи Будд украшена каменными барельефами, которым уже более тысячи лет (Цзинань, Китай).
Каменные изваяния эпохи правления династии Суй являются самым ценным культурным достоянием Китая (Парк тысячи Будд, Цзинань)
На Скале тысячи Будд находятся старейшие статуи, вырезанные в VI веке во времена правления императора Суй (587 г.). До 595 года здесь было вырезано и оформлено 9 пещер, в которых установили более 130 статуй. В пещере Кек Лео, являющейся главной хранительницей ценнейших изваяний, находится статуя будды Амитабха со скрещенными коленями, высотой 3 метра. Она установлена так, что создается впечатление, будто божественный свет, излучаемый скульптурой Будды, освещает ее и делает более впечатляющей. В эту вдохновляющую композицию входят резные скульптуры Бодхисаттв довольно внушительных размеров (некоторые достигают 3 метров в высоту). Стоит отметить, что не только в рукотворных пещерах можно увидеть каменные изваяния будд. Группа статуй и надписей разбросаны по живописным склонам, другие же – установлены на прилегающих утесах.
• Сад Гуаньинь
Современный Парк тысячи Будд входит в семерку самых популярных и значимых достопримечательностей региона (Цзинань, Китай).
Скульптуры современных мастеров дополняют коллекцию древних изваяний (Парк тысячи Будд, Китай).
Современный общественный Парк тысячи Будд, который стал главной точкой притяжения для туристов, включает в себя Сад Гуаньинь, на территории которого имеются пруды с возвышающимися над ним скалами. Стоит отметить, что они сами по себе являются произведением искусства. Прозрачная кристально чистая вода, фонтаны, распускающиеся цветы лотоса, резвящиеся в воде золотые карпы, статуя «Каннон в белых одеждах» высотой 13 метров – все это давно стало самым идиллическим местом, где путники и туристы могут передохнуть в тени деревьев, наслаждаясь живописными пейзажами, прохладой, пением птиц и журчанием воды.
• Сад Майтрейи
Сад Майтрейи – новая локация в Парке тысячи Будд (Китай). | Фото: guanmiao.tainan.gov.tw.
Майтрейя Шэнъюань, расположенный у восточного подножия живописной Горы тысячи Будд – это творение современных ландшафтных дизайнеров. Понадобилось 6 лет, чтобы на площади 2 тыс. кв. м появилась уникальная композиция, в которой искусно переплелись природное начало и шедевры, сделанные людьми. Здесь можно увидеть множество скульптур, «Вишневый сад», сочетающий в себе многовековые традиции китайской и японской садовой архитектуры. Поскольку территория Майтрейя Шэнъюань граничит с кратером, 35 метров глубиной и 36 в диаметре, его площадь стала своеобразной летописью легенд и жизненных достижений будды Майтрейи, в которых сочетались индийский буддизм с китайскими буддийскими историями. Это стало причиной того, что сама территория имеет интересное оформление, где переплетаются ортодоксальные буддийские истории, нашедшие отражение в искусстве с китайским народным фольклором.
Будда Майтрей является главным любимцем буддистов и туристов любых мастей (Парк тысячи Будд, Китай).
Главным же объектом Сада стала статуя большебрюхого будды Майтрейя, которого очень любят китайцы. Статуя будды, достигающего высоты 20 метров, сварена с 3-миллиметровой медной пластины, а гранитный трон лотоса высотой около 9 метров и диаметром 30 метров, известный как «первый Будда в Цзянбэе», дополнен белыми мраморными перилами и надписью, повествующей о жизненных достижениях этого толстуна.
• Другие храмы и пещеры комплекса «Гора тысячи Будд»
Лежащий будда, на пресечении дорог призван даровать людям добро (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай). | Фото: guanmiao.tainan.gov.tw.
На территории Парка тысячи Будд находится множество храмов и пещер и принадлежат они не только буддистам (Mountains of a Thousand Buddhas Park, Китай).
Огромная территория Парка включает в себя большое количество священных мест, которыми стали как пещеры, вырубленные в скале древними монахами, так и множество статуй, разбросанных по склонам утесов, паркам и садам, а также небольших храмов. Учитывая лояльное отношение буддистов к другим религиям, неудивительно, на рядом мирно сосуществуют святыни конфуцианцев, даосистов и индуистов. Здесь сохранились Храм Смирения, Храм Любань, павильон Вэньчен и множество пещер, которые стали убежищем для скульптурных композиций, созданных как в этих местах, так и привезенных в конце 1990-х из разных уголков провинции для создания более впечатляющего туристического центра. И сделано это был не зря, поскольку Парк был признан одним из 7-ми красивейших мест провинции Шаньдун и самым большим и единственным искусственным ландшафтом со статуями Будды и множества божеств, существующих в мире на данный момент.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии