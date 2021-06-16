Что означают красные метки на спидометре автомобиля

Советские авто

Зачем же такие метки. /Фото: yandex.net.

На современных авто их нет. /Фото: drive2.ru.

Современные иномарки

У европейских авто - это ограничители скорости. /Фото: twitter.com.

При этом далеко не на всех они есть. /Фото: drive2.ru.