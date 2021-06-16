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Что означают красные метки на спидометре автомобиля


Что означают красные метки на спидометре автомобиля

Наверняка многие автомобилисты обращали внимание на то, что на некоторых спидометрах имеются какие-то загадочные красные метки. Каких только удивительных версий на этот счет не построено на просторах интернета. На самом деле, как и почти всегда, все очень просто и понятно. Однако, прежде чем разбираться, следует выяснить, спидометр какого автомобиля перед нами: современной иномарки или старого советского.

Советские авто


Зачем же такие метки. /Фото: yandex.net.

Зачем же такие метки. /Фото: yandex.net.

 

На спидометрах отечественных советских автомобилей красные штрихи можно было увидеть достаточно часто. Означали они в каждой модели одно и тоже, а именно – максимально допустимую скорость движения на каждой из передач. Таким образом на спидометре было три метки, ведь в советское время коробки передач были еще 4-ступенчатые. Чаще всего красные штришки стояли на делениях 40, 60 и 100 км/ч (на самом деле менее 100).
На современных авто их нет. /Фото: drive2.ru.

На современных авто их нет. /Фото: drive2.ru.

 

На современных автомобилях отечественного производства ничего подобного нет. Более того, не ставят и красные метки на подобие тех, что ставят многие иностранцы. Впрочем сегодня красные деления можно увидеть преимущественно на тахометрах машин европейского производства: Германии, Франции и Италии.
Так зачем же они?

Современные иномарки


У европейских авто - это ограничители скорости. /Фото: twitter.com.

У европейских авто - это ограничители скорости. /Фото: twitter.com.

 

В отличие от советских автомобилей, красные деления на тахометрах иномарок показывают вовсе не максимальные скорости передач, а максимально допустимые по правилам дорожного движения скорости езды на определенных участках. Причем в зависимости от страны производства разметка на циферблате может достаточно сильно меняться также, как и количество меток.
При этом далеко не на всех они есть. /Фото: drive2.ru.

При этом далеко не на всех они есть. /Фото: drive2.ru.

 

Например, французы считают нужным отметить значения 50, 90 и 130 км/ч. Это допустимые показатели скорости в центре города, на дорогах общего пользования, а также на автобанах. У немцев красные метки установлены на величинах 30, 90 и 130 км/ч. В Италии вместо 130 метка ставится на 110. Кстати, у американских автомобилей никаких дополнительных делений в наше время нет, как и у отечественных.

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Что означают красные метки на спидометре автомобиля

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Что означают красные метки на спидометре автомобиляПодписаться на мой Instagram
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